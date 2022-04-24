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На Донеччині змінюється час комендантської години, - ОВА

комендантська,година

Відповідне розпорядження про зміну часу комендантської години у Донецькій області підписав голова ОВА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павло Кириленко повідомляє у своєму telegram.

"З 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00. Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил - це питання особистої та громадської безпеки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривалість комендантської години в Києві та області зменшено

Кириленко В’ячеслав (165) комендантська година (267) Донецька область (8558)


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