На Донеччині змінюється час комендантської години, - ОВА

Відповідне розпорядження про зміну часу комендантської години у Донецькій області підписав голова ОВА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павло Кириленко повідомляє у своєму telegram.

"З 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00. Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил - це питання особистої та громадської безпеки", - йдеться у повідомленні.

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