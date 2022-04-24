В Донецкой области меняется время комендантского часа, - ОВА

Соответствующее распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области подписал глава ОВА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Павел Кириленко сообщает в своем telegram.

"С 25 апреля, ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00. Призываю всех соблюдать установленные правила - это вопрос личной и общественной безопасности", - говорится в сообщении.

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