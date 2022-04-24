В Донецкой области меняется время комендантского часа, - ОВА
Соответствующее распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области подписал глава ОВА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Павел Кириленко сообщает в своем telegram.
"С 25 апреля, ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00. Призываю всех соблюдать установленные правила - это вопрос личной и общественной безопасности", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль