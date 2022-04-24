Окупанти артобстрілом пошкодили водогін каналу Сіверський Донець – Донбас, - Денісова
Російські окупанти артобстрілом пошкодили водогін каналу Сіверський Донець – Донбас, ремонт неможливий через постійні обстріли.
Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Через російські ворожі обстріли жителі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей без водопостачання. Окупанти артилерією пошкодили 3-й підйом водопроводу каналу Сіверський Донець - Донбас. Горлівка, Донецьк, Харцизьк і багато інших населених пунктів позбулися водопостачання", - повідомила омбудсмен.
За словами Денісової, знеструмленою залишається насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водопроводу, а окупаційна влада не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання в регіоні.
"У Луганській області російський снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду в центральні райони Лисичанська, а також у міста Новодружеськ та Привілля. Наразі цей об'єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання у містах відсутнє", - написала омбудсмен.
Денисова підкреслила, що, обстрілюючи стратегічні об'єкти життєдіяльності, країна-окупант порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене в резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини (A/HRC/15/L).
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Я не розумію навіщо Україна і дальше постачає воду Донецьку і окупованим тереториям.
Може зеленский ще дальше хоче подивитися в очі ***** і сказати що ми рухаемся тільки дипломатичними методами.
Як би не єспортне виробництво Кб луч і "корупційні калистрони" половина Києва була б як Маріуполь.
Це якби гітлер у 1941 напав на срср, а срср продовжував би постачати в рейх состави із зерном... І тут раптом вермахт обстріляв колії, і поставки зупинились. Ну що робити? Треба терміново поремонтувати колії, щоб зерно і далі в рейх поставляти...
Бл....яха не страна какая то ,а просто чудо-врагам воду и пенсии с социалкой,они нам снаряды и мины на наши позиции