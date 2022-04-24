Окупанти артобстрілом пошкодили водогін каналу Сіверський Донець – Донбас, - Денісова

Російські окупанти артобстрілом пошкодили водогін каналу Сіверський Донець – Донбас, ремонт неможливий через постійні обстріли.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Через російські ворожі обстріли жителі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей без водопостачання. Окупанти артилерією пошкодили 3-й підйом водопроводу каналу Сіверський Донець - Донбас. Горлівка, Донецьк, Харцизьк і багато інших населених пунктів позбулися водопостачання", - повідомила омбудсмен.

За словами Денісової, знеструмленою залишається насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водопроводу, а окупаційна влада не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання в регіоні.

"У Луганській області російський снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду в центральні райони Лисичанська, а також у міста Новодружеськ та Привілля. Наразі цей об'єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання у містах відсутнє", - написала омбудсмен.

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Денисова підкреслила, що, обстрілюючи стратегічні об'єкти життєдіяльності, країна-окупант порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене в резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини (A/HRC/15/L).