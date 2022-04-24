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Новини Війна
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Окупанти артобстрілом пошкодили водогін каналу Сіверський Донець – Донбас, - Денісова

вода

Російські окупанти артобстрілом пошкодили водогін каналу Сіверський Донець – Донбас, ремонт неможливий через постійні обстріли.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Через російські ворожі обстріли жителі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей без водопостачання. Окупанти артилерією пошкодили 3-й підйом водопроводу каналу Сіверський Донець - Донбас. Горлівка, Донецьк, Харцизьк і багато інших населених пунктів позбулися водопостачання", - повідомила омбудсмен.

За словами Денісової, знеструмленою залишається насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водопроводу, а окупаційна влада не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання в регіоні.

"У Луганській області російський снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду в центральні райони Лисичанська, а також у міста Новодружеськ та Привілля. Наразі цей об'єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання у містах відсутнє", - написала омбудсмен.

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Денисова підкреслила, що, обстрілюючи стратегічні об'єкти життєдіяльності, країна-окупант порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене в резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини (A/HRC/15/L).

Автор: 

Денісова Людмила (883) обстріл (28657) Донбас (22356) водопостачання (833)


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пока не будет ответных ударов - толку не будет. именно по этой причине орки увеличивают захват территории. им не нужна узкая полоса побережья, им нужна подушка безопасности. время играет не в нашу пользу.
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24.04.2022 20:16 Відповісти
Сєпари помийні повинні страждати набагато гірше.
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24.04.2022 20:20 Відповісти
Да и хер с ним. Сейчас он нам не нужен..
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24.04.2022 20:23 Відповісти
Все йде до того, що Донецьк залишиться без води і надовго, а з ним і половина Донбасу. Може, водопостачання і не варто відновлювати на період війни. Нехай окупанти морочаться.
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24.04.2022 20:25 Відповісти
ОПЗЖ не тільки провела орків через одну не заміновану дорогу в Ізюмі але дали координати насосних станцій в Маріуполі і електростанцій.
Я не розумію навіщо Україна і дальше постачає воду Донецьку і окупованим тереториям.
Може зеленский ще дальше хоче подивитися в очі ***** і сказати що ми рухаемся тільки дипломатичними методами.
Як би не єспортне виробництво Кб луч і "корупційні калистрони" половина Києва була б як Маріуполь.
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24.04.2022 20:35 Відповісти
бери вище...вода вже рухається до Криму
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24.04.2022 21:15 Відповісти
Вам же написали, подача воды йок. Для всех. От Лимана до Мариуполя. От Покровска до Луганска.
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24.04.2022 22:03 Відповісти
Ай-ай-ай! Свободолюбівий народ бімбаса залишився без води... Треба терміново відновити!!!

Це якби гітлер у 1941 напав на срср, а срср продовжував би постачати в рейх состави із зерном... І тут раптом вермахт обстріляв колії, і поставки зупинились. Ну що робити? Треба терміново поремонтувати колії, щоб зерно і далі в рейх поставляти...
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24.04.2022 21:32 Відповісти
А мы что еще и воду сепарам в Луг-гандонии все эти 8 лет поставляли?
Бл....яха не страна какая то ,а просто чудо-врагам воду и пенсии с социалкой,они нам снаряды и мины на наши позиции
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24.04.2022 23:31 Відповісти
 
 