Оккупанты артобстрелом повредили водопровод канала Северский Донец – Донбасс, - Денисова
Российские оккупанты артобстрелом повредили водопровод канала Северский Донец – Донбасс, ремонт невозможен из-за постоянных обстрелов.
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за российских вражеских обстрелов жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей без водоснабжения. Оккупанты артиллерией повредили 3-й подъем водопровода канала Северский Донец - Донбасс. Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты лишились водоснабжения", -
По словам Денисовой, обесточенной остается насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода, а оккупационные власти не допускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе.
"В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привилегию. В настоящее время этот объект обесточен, поэтому централизованное водоснабжение в городах отсутствует", - написала омбудсмен.
Денисова подчеркнула, что обстреливая стратегические объекты жизнедеятельности, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека (A/HRC/15/L).
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Я не розумію навіщо Україна і дальше постачає воду Донецьку і окупованим тереториям.
Може зеленский ще дальше хоче подивитися в очі ***** і сказати що ми рухаемся тільки дипломатичними методами.
Як би не єспортне виробництво Кб луч і "корупційні калистрони" половина Києва була б як Маріуполь.
Це якби гітлер у 1941 напав на срср, а срср продовжував би постачати в рейх состави із зерном... І тут раптом вермахт обстріляв колії, і поставки зупинились. Ну що робити? Треба терміново поремонтувати колії, щоб зерно і далі в рейх поставляти...
Бл....яха не страна какая то ,а просто чудо-врагам воду и пенсии с социалкой,они нам снаряды и мины на наши позиции