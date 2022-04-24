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Новости Война
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Оккупанты артобстрелом повредили водопровод канала Северский Донец – Донбасс, - Денисова

вода

Российские оккупанты артобстрелом повредили водопровод канала Северский Донец – Донбасс, ремонт невозможен из-за постоянных обстрелов.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за российских вражеских обстрелов жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей без водоснабжения. Оккупанты артиллерией повредили 3-й подъем водопровода канала Северский Донец - Донбасс. Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты лишились водоснабжения", -

По словам Денисовой, обесточенной остается насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода, а оккупационные власти не допускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе.

"В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привилегию. В настоящее время этот объект обесточен, поэтому централизованное водоснабжение в городах отсутствует", - написала омбудсмен.

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Денисова подчеркнула, что обстреливая стратегические объекты жизнедеятельности, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека (A/HRC/15/L).

Денисова Людмила (996) обстрел (27336) Донбасс (26956) водоснабжение (722)


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пока не будет ответных ударов - толку не будет. именно по этой причине орки увеличивают захват территории. им не нужна узкая полоса побережья, им нужна подушка безопасности. время играет не в нашу пользу.
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24.04.2022 20:16 Ответить
Сєпари помийні повинні страждати набагато гірше.
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24.04.2022 20:20 Ответить
Да и хер с ним. Сейчас он нам не нужен..
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24.04.2022 20:23 Ответить
Все йде до того, що Донецьк залишиться без води і надовго, а з ним і половина Донбасу. Може, водопостачання і не варто відновлювати на період війни. Нехай окупанти морочаться.
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24.04.2022 20:25 Ответить
ОПЗЖ не тільки провела орків через одну не заміновану дорогу в Ізюмі але дали координати насосних станцій в Маріуполі і електростанцій.
Я не розумію навіщо Україна і дальше постачає воду Донецьку і окупованим тереториям.
Може зеленский ще дальше хоче подивитися в очі ***** і сказати що ми рухаемся тільки дипломатичними методами.
Як би не єспортне виробництво Кб луч і "корупційні калистрони" половина Києва була б як Маріуполь.
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24.04.2022 20:35 Ответить
бери вище...вода вже рухається до Криму
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24.04.2022 21:15 Ответить
Вам же написали, подача воды йок. Для всех. От Лимана до Мариуполя. От Покровска до Луганска.
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24.04.2022 22:03 Ответить
Ай-ай-ай! Свободолюбівий народ бімбаса залишився без води... Треба терміново відновити!!!

Це якби гітлер у 1941 напав на срср, а срср продовжував би постачати в рейх состави із зерном... І тут раптом вермахт обстріляв колії, і поставки зупинились. Ну що робити? Треба терміново поремонтувати колії, щоб зерно і далі в рейх поставляти...
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24.04.2022 21:32 Ответить
А мы что еще и воду сепарам в Луг-гандонии все эти 8 лет поставляли?
Бл....яха не страна какая то ,а просто чудо-врагам воду и пенсии с социалкой,они нам снаряды и мины на наши позиции
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24.04.2022 23:31 Ответить
 
 