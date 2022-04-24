Оккупанты артобстрелом повредили водопровод канала Северский Донец – Донбасс, - Денисова

Российские оккупанты артобстрелом повредили водопровод канала Северский Донец – Донбасс, ремонт невозможен из-за постоянных обстрелов.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за российских вражеских обстрелов жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей без водоснабжения. Оккупанты артиллерией повредили 3-й подъем водопровода канала Северский Донец - Донбасс. Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты лишились водоснабжения", -

По словам Денисовой, обесточенной остается насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода, а оккупационные власти не допускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе.

"В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привилегию. В настоящее время этот объект обесточен, поэтому централизованное водоснабжение в городах отсутствует", - написала омбудсмен.

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Денисова подчеркнула, что обстреливая стратегические объекты жизнедеятельности, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека (A/HRC/15/L).