Макрон виграє президентські вибори у Франції, - бельгійський екзитпол
У другому турі президентських виборів у Франції чинний президент Емануель Макрон здобуває щонайменше 55,5%.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланнм на "Європейську правду", такі дані оприлюднюють бельгійські ЗМІ.
Справа в тому, що до завершення голосування французькі ЗМІ не можуть публікувати дані екзит-полів. Натомість їх публікують у Бельгії.
В таких випадках медіа не оприлюднюють інституцію, яка проводила опитування. Цього разу зазначається, що йдеться про опитування двох неназваних французьких соціологічних центрів.
Обидва опитування віддають перемогу Макрону – один центр оцінює його результат у другому турі на рівні 55,5%, а другий – 57,5%.
Топ коментарі
+27 GoodWin
показати весь коментар24.04.2022 20:39
+19 kelt kant
показати весь коментар24.04.2022 20:48
+14 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар24.04.2022 20:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Brian Bonner
@BSBonner
Does German leadership want Russia to win? Scholz says energy sanctions won't work to stop Putin and will devastate the German economy (not true). He says heavy weapons won't work because they will provoke WWIII & nuclear war (also not true). So what is the victory plan, Berlin?
Хочет ли немецкое руководство победы России? Шольц говорит, что энергетические санкции не смогут остановить Путина и разрушат экономику Германии (неправда). Он говорит, что тяжелое вооружение не сработает, потому что оно спровоцирует Третью мировую и ядерную войну (тоже неправда). Так каков план победы, Берлин?
Ну тепер йому вже втрачати нічого. І це радує.
Щомісяця це не проблеми, а здатність жінки народжувати! І клімакс теж у чоловіків буває! Називається андропауза. Мабуть ти погано в школі вчився! І біологію пропускав...
Чи ти особисто всіх жінок ненавидиш? Тебе чоловік народив чи що?
Між ублюдком і фашисткою вони вибирають.
хоть шерсти клок..