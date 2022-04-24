Макрон виграє президентські вибори у Франції, - бельгійський екзитпол

У другому турі президентських виборів у Франції чинний президент Емануель Макрон здобуває щонайменше 55,5%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланнм на "Європейську правду", такі дані оприлюднюють бельгійські ЗМІ.

Справа в тому, що до завершення голосування французькі ЗМІ не можуть публікувати дані екзит-полів. Натомість їх публікують у Бельгії.

В таких випадках медіа не оприлюднюють інституцію, яка проводила опитування. Цього разу зазначається, що йдеться про опитування двох неназваних французьких соціологічних центрів.

Обидва опитування віддають перемогу Макрону – один центр оцінює його результат у другому турі на рівні 55,5%, а другий – 57,5%.

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