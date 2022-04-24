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Макрон виграє президентські вибори у Франції, - бельгійський екзитпол

ле,пен,макрон

У другому турі президентських виборів у Франції чинний президент Емануель Макрон здобуває щонайменше 55,5%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланнм на "Європейську правду", такі дані оприлюднюють бельгійські ЗМІ.

Справа в тому, що до завершення голосування французькі ЗМІ не можуть публікувати дані екзит-полів. Натомість їх публікують у Бельгії.

В таких випадках медіа не оприлюднюють інституцію, яка проводила опитування. Цього разу зазначається, що йдеться про опитування двох неназваних французьких соціологічних центрів.

Обидва опитування віддають перемогу Макрону – один центр оцінює його результат у другому турі на рівні 55,5%, а другий – 57,5%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон и Ле Пен вийшли у другий тур президентських виборах у Франції

Автор: 

Марін Ле Пен (70) Макрон Емманюель (1466)


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Топ коментарі
+27
ну хоть так, уж лучьше чем ле пен
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24.04.2022 20:39
+19
Макрон, с тебя гаубицы и снарядов побольше! Не забудь !
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24.04.2022 20:48
+14
не думав що вболіватиму за це нікчемність Макрона. - скотилася Франція до самого краю, гірша за неї тільки Німеччина - там взагалі безнадія



Brian Bonner

@BSBonner

Does German leadership want Russia to win? Scholz says energy sanctions won't work to stop Putin and will devastate the German economy (not true). He says heavy weapons won't work because they will provoke WWIII & nuclear war (also not true). So what is the victory plan, Berlin?

Хочет ли немецкое руководство победы России? Шольц говорит, что энергетические санкции не смогут остановить Путина и разрушат экономику Германии (неправда). Он говорит, что тяжелое вооружение не сработает, потому что оно спровоцирует Третью мировую и ядерную войну (тоже неправда). Так каков план победы, Берлин?
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24.04.2022 20:42
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біжу-наловлю свіженьких зелененьких... квакучих.. може приїди в гості
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24.04.2022 20:33 Відповісти
ну хоть так, уж лучьше чем ле пен
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24.04.2022 20:39 Відповісти
*****, давай, до побачення 👍
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24.04.2022 20:41 Відповісти
И тем не менее за пропутинскую нацистку голосуют много жабоедов.
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24.04.2022 20:41 Відповісти
не думав що вболіватиму за це нікчемність Макрона. - скотилася Франція до самого краю, гірша за неї тільки Німеччина - там взагалі безнадія



Brian Bonner

@BSBonner

Does German leadership want Russia to win? Scholz says energy sanctions won't work to stop Putin and will devastate the German economy (not true). He says heavy weapons won't work because they will provoke WWIII & nuclear war (also not true). So what is the victory plan, Berlin?

Хочет ли немецкое руководство победы России? Шольц говорит, что энергетические санкции не смогут остановить Путина и разрушат экономику Германии (неправда). Он говорит, что тяжелое вооружение не сработает, потому что оно спровоцирует Третью мировую и ядерную войну (тоже неправда). Так каков план победы, Берлин?
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24.04.2022 20:42 Відповісти
Його план очевидний - скоріш сдати Україну пуйлу та продовжити з ним гешефтити.
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24.04.2022 20:56 Відповісти
дело не в том что они хотят сдать Украину - дело в том что они уже получили деньги за это, так же как и наш оманский преZедент
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24.04.2022 21:12 Відповісти
Чувак, очнись! Ты постишь по методичке 2-хмесячной давности!
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24.04.2022 22:34 Відповісти
Процент у путинской подстилки также высок.
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24.04.2022 20:43 Відповісти
Лягушатники много голосов отдали и большой любительнице кремля.
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24.04.2022 20:44 Відповісти
Вітання Макрону!

Ну тепер йому вже втрачати нічого. І це радує.
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24.04.2022 20:45 Відповісти
У даному випадку краще старі макарони, ніж нові дикі люмпени.
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24.04.2022 20:45 Відповісти
Macron pobedit. Das ist gut!
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24.04.2022 20:47 Відповісти
Краще вже старі макарони, ніж нові дикі люмпени.
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24.04.2022 20:47 Відповісти
Уявляю, яка зла ця ***** на кацапію - якби типу почекали із вторгненням, то виграла б.
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24.04.2022 20:47 Відповісти
Вони не лідери, але мають докторські й професорські звання й хочуть тиснути своїм "авторитетом". Насправді, громадська думка зараз не на їхньому боці.
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24.04.2022 22:27 Відповісти
Макрон, с тебя гаубицы и снарядов побольше! Не забудь !
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24.04.2022 20:48 Відповісти
Люмпен не пройдет! Уж лучше Микрон. В ангстремах это огогооо
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24.04.2022 20:52 Відповісти
Но хай вже. Ми вже мали одну жабу меркельшу, то ця ле перша така сама тварюка прокацаплена. Він хоть молодий та жвавий , та не мае щомісячних проблем та клімаксу. Але нам надіятись тільки на ЗСУ. Всіх вітаю з Великоднем. Христос воскрес ! Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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24.04.2022 20:52 Відповісти
Я звичайно проти Ле Пен Марин, але що ти маєш проти жінок? АнтІ Оскал ти.
Щомісяця це не проблеми, а здатність жінки народжувати! І клімакс теж у чоловіків буває! Називається андропауза. Мабуть ти погано в школі вчився! І біологію пропускав...

Чи ти особисто всіх жінок ненавидиш? Тебе чоловік народив чи що?
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24.04.2022 23:59 Відповісти
Українці потопили "Москву" , французи потопили путінську підстилку лепеншу . Переможемо Мордор !
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24.04.2022 20:54 Відповісти
У этой чувихи рубильник - хоч пацюків бий.
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24.04.2022 20:57 Відповісти
Но хай вже. Вже одну срану жабу меркельшу мали. То ле пенша така сама курва прокацаплена. Він хоче молодий та жвавий, та не має щомісячних проблем та клімаксу. Вітаю всіх з Великоднем. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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24.04.2022 20:59 Відповісти
Питання лідерства у ЄС не зникало з порядку денного. В Макрона тепер розв'язані руки, щоб швидко втерти носа німцям, якщо не просере шанс.
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24.04.2022 21:12 Відповісти
Доборолась Пранцузія до самого краю.

Між ублюдком і фашисткою вони вибирають.
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24.04.2022 21:15 Відповісти
між нікчемою і запроданкою
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24.04.2022 21:28 Відповісти
тут теперь нужно смотреть на действия Макрона будет он нормально помогать или нет. Ведь выборы теперь ему мешать не будут.
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24.04.2022 21:37 Відповісти
Якось пох.......
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24.04.2022 21:40 Відповісти
Макрону респект!
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24.04.2022 21:41 Відповісти
с паршивой овцы
хоть шерсти клок..
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24.04.2022 21:51 Відповісти
Я прогнозував що буде у макрона за 60 а у ле пен за 30. Макрон все таки трохи вигідніший Україні, ніж подружка ****.
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24.04.2022 21:52 Відповісти
Ле Пен в сливной бачек!!
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24.04.2022 22:00 Відповісти
Как всегда - из двух зол меньшее...
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24.04.2022 23:24 Відповісти
 
 