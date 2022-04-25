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Німеччина виділяє €100 млрд на краще оснащення збройних сил, - Шольц

шольц

Вторгнення РФ в Україну змусило Німеччину зайнятися ліпшим оснащенням своїх військ і прискорити перехід на поновні джерела енергії.

Про це він заявив в інтерв'ю Der Spiegel, опублікованому 22 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
Журналісти зазначили, що наприкінці лютого, після масштабного вторгнення РФ в Україну, Шольц оголосив у парламенті про "переломний момент", але змін ще не відбулося. Вони запитали канцлера, до чого слід готуватися німцям.

"По-перше, ми виділяємо €100 млрд на краще оснащення бундесверу. Цим ми заохотили інших у Європі піти тим самим шляхом. По-друге, ми прискоримо перехід на відновлювані джерела енергіїї, щоб стати менш залежними від імпорту енергії. Третя складова – це сильний, суверенний, що захищає Європейський Союз. Третя складова – це сильний, суверенний Європейський союз, який захищає. У тому числі, до ЄС належать держави Західних Балкан. Ми занадто довго губилися в дрібницях",– заявив Шольц.

За його словами, у парламенті Німеччини є більшість для ухвалення всіх цих рішень, а щодо бундесверу – "патріотична більшість, що виходить далеко за межі коаліції".

На запитання, чи готові німці, багато хто з яких у минулому скептично ставився до бундесверу, до потужнішої армії, Шольц заявив, що так, тому що "краще оснащений бундесвер не означає агресивнішої політики Німеччини".

"Наша країна після катастроф першої половини ХХ століття стала настільки демократичною, що вже ніхто не боїться більш озброєної Німеччини", – упевнений канцлер.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/nimechchina-vidiljaje-100-mlrd-na-krashche-osnashchennja-zbrojnih-sil-ale-tse-ne-oznachaje-agresivnishoji-politiki-sholts-1606048.html

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більше половини німців незадоволені підходом Шольца стосовно російсько-української війни

Автор: 

Німеччина (7381) Шольц Олаф (1139)


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Топ коментарі
+8
А жарт у тому, що дали б нам озброєння тяжкого на 20 мільярдів - могли остальні 80 зекономити...
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25.04.2022 04:03
+7
Ростили монстра-недомірка за пазухою, а потім побачили що виросло і обісрались…
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25.04.2022 03:44
+7
Звільнивши 23 квітня 8 населених пунктів Херсонської області, українські захисники 24 квітня закріпили свої здобутки.

Аеропорт Чорнобаївка, тимчасово окупований російсько-фашистськими загарбниками, зараз знаходиться за 14 км від фронту.
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25.04.2022 04:48
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25.04.2022 03:07 Відповісти
Ну і ще трохи сьогоднішньої Чорнобаївки
https://www.youtube.com/watch?v=n9IcCUVCGHQ
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25.04.2022 03:12 Відповісти
Звільнивши 23 квітня 8 населених пунктів Херсонської області, українські захисники 24 квітня закріпили свої здобутки.

Аеропорт Чорнобаївка, тимчасово окупований російсько-фашистськими загарбниками, зараз знаходиться за 14 км від фронту.
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25.04.2022 04:48 Відповісти
Фріци готуються.
Полякам приготуватись.
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25.04.2022 03:13 Відповісти
А хто на них нападати має? Друзі-рашисти чи шо?))
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25.04.2022 03:21 Відповісти
нападати будуть вони, разом с друзями-рашистами
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25.04.2022 03:32 Відповісти
та то що шольц каже не факт шо так буде, не перший раз каже одне а робить інше
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25.04.2022 03:23 Відповісти
Какая то муйня затевается То кричали "немцы самая миролюбивая нация и мы никому не будем продавать оружие" (и даже разрешать перепродавать купленное у нас) - и вдруг опа! - вооружаемся на 100 млрд евро
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25.04.2022 03:31 Відповісти
Ця муйня називається Присмерк Потсдамської Європи. Європа буде горіти, як горіла нон-стоп до 1945 року. 75 років майже без воєн (винесемо за дужки Балкани) - це не ПРАВИЛО. Це виняток. Сьогоднішня промова Макрона це лишній раз підтверджує.

Якщо хтось думає, що німці "виздоровіли" від імперських амбіцій, то я мушу вас розачорувати.
Там все прекрасно знають. І все роблять і робили весь цей час дуже продумано. І не забули про "ісконно-німецькі" Данциг, Бреслау, Щетин.

Потсдамська карта світу устаріла і провокує нові конфлікти. Це розуміють всі, але ніхто не знає як виправити. Є лише одне рішення - війна.
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25.04.2022 03:48 Відповісти
Німці у НАТО. Зараз вони дуже повільно, але допомагають нам. Щось ти нервуєш якось по- радянські.
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25.04.2022 05:07 Відповісти
"Консервы" путина в Европе.
Муждабаев отжигает с юмором у него всё нормально
https://www.youtube.com/watch?v=JfSl1BFuzAQ
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25.04.2022 03:39 Відповісти
Вооружите лучше ВСУ на 100 млрд. и вам больше нескем будет воевать.
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25.04.2022 03:41 Відповісти
Ростили монстра-недомірка за пазухою, а потім побачили що виросло і обісрались…
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25.04.2022 03:44 Відповісти
З Білорусі до Німеччини ракета летить декілька хвилин. І вони таки зробили висновки і не хочуть опинитись в зе-позиції. От кацапи тупі... Розбудили Україну, а за нею і всю Європу змусили змінити ставлення до оборони, до НАТО і до кацапів. Поки ми не маємо вибору і змушені воювати, європейці виграють час воюючи руками українців і переозброюються. І вже за декілька років з поствоєнних руїн і миролюбних маніфестів постане нова "Фортеця Європи" яка буде спроможна знищити будь які орди варварів.
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25.04.2022 03:51 Відповісти
А жарт у тому, що дали б нам озброєння тяжкого на 20 мільярдів - могли остальні 80 зекономити...
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25.04.2022 04:03 Відповісти
Угу, а через декілька років совкове бидло обере собі чергового януковича і уся зброя потрапить до ворогів
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25.04.2022 12:23 Відповісти
Красівоє...
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25.04.2022 04:32 Відповісти
Повідомляється, що одна з пожеж сталася на НПЗ "Транснефть-Дружба", а інша - на військовій базі з паливними баками.
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25.04.2022 04:44 Відповісти

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25.04.2022 05:03 Відповісти
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25.04.2022 05:11 Відповісти
They are not fires, it's a Special illumination Operation
https://t.me/bryansk_official/2275 https://t.me/bryansk_official/2275

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25.04.2022 05:16 Відповісти
Горить красиво.
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25.04.2022 05:47 Відповісти
Туфта.

Про 100 миллиардов он сказал ещё в начале марта, на подъеме первых украинских побед, в своей речи в Бундестаге про "смену курса". Но курс по сути не сменился - об этом говорят в самом бундестаге, говорят и оппозиция, и партнёры. Говорят, что нерешительность шольца всё больше напоминает намеренный саботаж. И вот теперь, после того, как шольц высунул свой главный аргумент про "недопустимость ядерной войны", а ему, похоже, опять "почему-то" не все верят (ведь рейтинги социалистов продолжают падать а про-украинских хдс и зелёных - расти) шольц решил опять расчехлить свою речь. Типа: "Да делаем мы, мол, делаем, очень много делаем."

Что, по сути, происходит. Дом горит, прямо сейчас горит, надо тушить. А шольц обещает, что купит пожарную машину. Самую лучшую в мире!!! Но - в ближайшие несколько лет. И тогда пожара точно не будет. Ну а сейчас... может оно само как-нибудь потухнет, а? И потом будет вполне искренне удивляться, почему ему до сих пор не все - и всё меньше - верят.
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25.04.2022 04:31 Відповісти
У Брянську сталася велика пожежа на нафтобазі.
https://t.me/shot_shot/38566
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25.04.2022 04:31 Відповісти
Два місцезнаходження транснефти, брянськ, ₚосія



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25.04.2022 04:41 Відповісти
Брянськ, другий вибух. Військова частина 55443-90 за телеграм каналами RU Mil. Сховище артилерії та ракет.
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25.04.2022 05:18 Відповісти

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25.04.2022 05:30 Відповісти
Подивилася відео що ви виклали і відразу згадалася пісня "Горела хата,палала".
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25.04.2022 05:51 Відповісти
Подивилася відео що ви виклали і відразу згадалася пісня "Горела хата,палала".
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25.04.2022 05:52 Відповісти
2022 - 24те лютий місяць - вторгнення кацапні в Україну...
початок 3ї світової.
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25.04.2022 04:41 Відповісти
CNN - передачка "навальний", не розуміють вони в CNNi- ***** ***** не краще.
там на кацапії не *****в просто нема, не народились ще.
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25.04.2022 04:53 Відповісти
Хто блокує?
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25.04.2022 05:13 Відповісти
Чому я не можу нічого коментувати? Я
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25.04.2022 05:16 Відповісти
підар
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25.04.2022 10:53 Відповісти
 
 