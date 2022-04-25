Німеччина виділяє €100 млрд на краще оснащення збройних сил, - Шольц

Вторгнення РФ в Україну змусило Німеччину зайнятися ліпшим оснащенням своїх військ і прискорити перехід на поновні джерела енергії.

Про це він заявив в інтерв'ю Der Spiegel, опублікованому 22 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Журналісти зазначили, що наприкінці лютого, після масштабного вторгнення РФ в Україну, Шольц оголосив у парламенті про "переломний момент", але змін ще не відбулося. Вони запитали канцлера, до чого слід готуватися німцям.



"По-перше, ми виділяємо €100 млрд на краще оснащення бундесверу. Цим ми заохотили інших у Європі піти тим самим шляхом. По-друге, ми прискоримо перехід на відновлювані джерела енергіїї, щоб стати менш залежними від імпорту енергії. Третя складова – це сильний, суверенний, що захищає Європейський Союз. Третя складова – це сильний, суверенний Європейський союз, який захищає. У тому числі, до ЄС належать держави Західних Балкан. Ми занадто довго губилися в дрібницях",– заявив Шольц.



За його словами, у парламенті Німеччини є більшість для ухвалення всіх цих рішень, а щодо бундесверу – "патріотична більшість, що виходить далеко за межі коаліції".



На запитання, чи готові німці, багато хто з яких у минулому скептично ставився до бундесверу, до потужнішої армії, Шольц заявив, що так, тому що "краще оснащений бундесвер не означає агресивнішої політики Німеччини".



"Наша країна після катастроф першої половини ХХ століття стала настільки демократичною, що вже ніхто не боїться більш озброєної Німеччини", – упевнений канцлер.

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