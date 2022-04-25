Німеччина виділяє €100 млрд на краще оснащення збройних сил, - Шольц
Вторгнення РФ в Україну змусило Німеччину зайнятися ліпшим оснащенням своїх військ і прискорити перехід на поновні джерела енергії.
Про це він заявив в інтерв'ю Der Spiegel, опублікованому 22 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
Журналісти зазначили, що наприкінці лютого, після масштабного вторгнення РФ в Україну, Шольц оголосив у парламенті про "переломний момент", але змін ще не відбулося. Вони запитали канцлера, до чого слід готуватися німцям.
"По-перше, ми виділяємо €100 млрд на краще оснащення бундесверу. Цим ми заохотили інших у Європі піти тим самим шляхом. По-друге, ми прискоримо перехід на відновлювані джерела енергіїї, щоб стати менш залежними від імпорту енергії. Третя складова – це сильний, суверенний, що захищає Європейський Союз. Третя складова – це сильний, суверенний Європейський союз, який захищає. У тому числі, до ЄС належать держави Західних Балкан. Ми занадто довго губилися в дрібницях",– заявив Шольц.
За його словами, у парламенті Німеччини є більшість для ухвалення всіх цих рішень, а щодо бундесверу – "патріотична більшість, що виходить далеко за межі коаліції".
На запитання, чи готові німці, багато хто з яких у минулому скептично ставився до бундесверу, до потужнішої армії, Шольц заявив, що так, тому що "краще оснащений бундесвер не означає агресивнішої політики Німеччини".
"Наша країна після катастроф першої половини ХХ століття стала настільки демократичною, що вже ніхто не боїться більш озброєної Німеччини", – упевнений канцлер.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/nimechchina-vidiljaje-100-mlrd-na-krashche-osnashchennja-zbrojnih-sil-ale-tse-ne-oznachaje-agresivnishoji-politiki-sholts-1606048.html
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https://www.youtube.com/watch?v=n9IcCUVCGHQ
Аеропорт Чорнобаївка, тимчасово окупований російсько-фашистськими загарбниками, зараз знаходиться за 14 км від фронту.
Полякам приготуватись.
Якщо хтось думає, що німці "виздоровіли" від імперських амбіцій, то я мушу вас розачорувати.
Там все прекрасно знають. І все роблять і робили весь цей час дуже продумано. І не забули про "ісконно-німецькі" Данциг, Бреслау, Щетин.
Потсдамська карта світу устаріла і провокує нові конфлікти. Це розуміють всі, але ніхто не знає як виправити. Є лише одне рішення - війна.
Муждабаев отжигает с юмором у него всё нормально
https://www.youtube.com/watch?v=JfSl1BFuzAQ
https://t.me/bryansk_official/2275 https://t.me/bryansk_official/2275
Про 100 миллиардов он сказал ещё в начале марта, на подъеме первых украинских побед, в своей речи в Бундестаге про "смену курса". Но курс по сути не сменился - об этом говорят в самом бундестаге, говорят и оппозиция, и партнёры. Говорят, что нерешительность шольца всё больше напоминает намеренный саботаж. И вот теперь, после того, как шольц высунул свой главный аргумент про "недопустимость ядерной войны", а ему, похоже, опять "почему-то" не все верят (ведь рейтинги социалистов продолжают падать а про-украинских хдс и зелёных - расти) шольц решил опять расчехлить свою речь. Типа: "Да делаем мы, мол, делаем, очень много делаем."
Что, по сути, происходит. Дом горит, прямо сейчас горит, надо тушить. А шольц обещает, что купит пожарную машину. Самую лучшую в мире!!! Но - в ближайшие несколько лет. И тогда пожара точно не будет. Ну а сейчас... может оно само как-нибудь потухнет, а? И потом будет вполне искренне удивляться, почему ему до сих пор не все - и всё меньше - верят.
https://t.me/shot_shot/38566
початок 3ї світової.
там на кацапії не *****в просто нема, не народились ще.