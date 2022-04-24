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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Більше половини німців незадоволені підходом Шольца стосовно російсько-української війни

шольц

Німецькі соціал-демократи (SPD) продовжують втрачати прихильність виборців під час дебатів про поставку важкого озброєння в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Focus.

Згідно з тенденцією, яку щотижня збирає Інститут дослідження громадської думки INSA для "Bild am Sonntag", SPD цього тижня набирає 24 відсотки, що на один відсотковий пункт менше, ніж минулого тижня.

Вільна демократична партія (FDP) також втратила пункт і тепер має 9 відсотків. Зелені, з іншого боку, покращилися на один пункт і досягли 18% цього тижня. Християнсько-демократичний союз залишається стабільним – 26%, AfD – 11% (+1), а ліві – 5% (без змін).

Читайте також: Я роблю все, щоб запобігти третій світовій війні, - Шольц

Канцлер Олаф Шольц (SPD) також продовжує втрачати популярність. 52% опитаних кажуть, що він погано справляється з російсько-українською війною (добре його підхід оцінюють 35%). Міністр закордонних справ Анналена Бербок (Зелені) справляється тут значно краще. 47% вважають, що вона добре працює під час кризи (погано: 39%).

Також читайте: Шольцу загрожує відставка через відмову в тяжкому озброєнні для України, - ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7379) Шольц Олаф (1139)


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Топ коментарі
+16
Шольцю треба скинути штани і одягнути спідницю меркель.
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24.04.2022 16:50
+15
Ті німці якісь їбануті. Внуки кацапських гвалтівників. Кацапські гени не виведеш....
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24.04.2022 16:45
+10
35% вважають, що він добре смокче *****, а 52% вважають, що треба смоктати краще.
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24.04.2022 16:51
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Ті німці якісь їбануті. Внуки кацапських гвалтівників. Кацапські гени не виведеш....
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24.04.2022 16:45 Відповісти
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24.04.2022 16:57 Відповісти
так и есть!
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24.04.2022 21:32 Відповісти
Позитивная динамика и это вселяет осторожный оптимизм, однако с нашей стороны ещё много надо работать, в том числе и переводить наш военный контент на немецкий язык, для лучшего понимания немцами наших реалий. Кстати китайский , арабский и испанский тоже ждут своей очереди и странно почему в Украине особо никто не озабочен этой проблемой. Работа с иностранной аудиторией - это вам не видосики с неадекватными заявами от наших гавно-политиков пилить по кд
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24.04.2022 16:48 Відповісти
Нет! Не нужно! Переведите на английский!
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24.04.2022 17:06 Відповісти
Шольцю треба скинути штани і одягнути спідницю меркель.
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24.04.2022 16:50 Відповісти
35% вважають, що він добре смокче *****, а 52% вважають, що треба смоктати краще.
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24.04.2022 16:51 Відповісти
Не стоит передёргивать. Те самые 50% - за эмбарго для россии и поставку тяжёлого вооружения.
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24.04.2022 17:01 Відповісти
За эмбарго для роиси поставлять газ, и при этом (ПРОТИВ) поставлять тяжелое вооружение для Украины?
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24.04.2022 17:10 Відповісти
Нацисти вже один раз привели німецький народ до катастрофи . Тому німецький виборець і шокований нацистськими поглядами ******** німецьких політиків , корумпованих росією .
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24.04.2022 16:57 Відповісти
Скорее поведением в стиле "я несу вам мир" и "когда пришли за евреями, я молчал".
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24.04.2022 17:14 Відповісти
Німецькі політики куплені Путіним.
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24.04.2022 17:03 Відповісти
Волна разоблачений еврочиновников в финансовых связях с В.В.Хуйло, а точнее в коррупции только набирает обороты. Все тайное рано или поздно становится явным.
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24.04.2022 17:04 Відповісти
У ***** такое выражение лица как будто он чистит карманы радующегося обнимашкам французского партнёра.
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24.04.2022 18:43 Відповісти
проявления "шредеризации" политиков Германии:
Г. Шредер, А. Меркель, Ф. Штайнмайер, О. Шольц - на газпромовском прайсе
а еще есть кремлевские консервы, которые вскрылись в виде обращения "деятелей культуры"...,
+ пятая колона выходцев из россии подсаженных на иглу дезинформации всяких там "спутников" и "раша тудэй".
Германии еще предстоит выяснить антигосударственную деятельность мадам шмеркель ... ,
в том числе и по развалу армии Бундесвера.
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24.04.2022 17:11 Відповісти
А ще 5 колона в Україні, яка вперто зневажає державну мову.
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24.04.2022 17:29 Відповісти
Щолц збагнув, що Зеля неадекват, і не бажає щоб його зброя дісталася Московії.
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24.04.2022 17:13 Відповісти
А як там бездітній меркель, по ночам не з'являються душі убієнних діток України?!
БОЙКОТ НІМЕЦЬКОМУ АВТОПРОМУ!
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24.04.2022 17:25 Відповісти
В мене таке враження, що в Цензорі хтось дуже хоче, щоб українці мали хибне уявлення про те як німці ставляться до України. Дуже однобоко підносяться новини. Та й рашистські боти не сплять...
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24.04.2022 17:50 Відповісти
Велика , сильна , потужна Німеччина... є дуже слабкою у військовому плані . Маючи найпотужнішу в ЄС економіку Німеччина абсолютно зараз не готова до нападу , наприклад , путинської росії . Ця дура з НДР , яка є подругою путіна (фрау Меркель) фактично роззброїла Німеччину ...
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24.04.2022 17:51 Відповісти
Багаторічне , хронічне недофінансування армії ( замість узаконених 2 % ВВП , то півтора , то один процент , то навіть менше ), зробили свою справу . Сама сильна в економічному плані , країна ЕС , виявилася надто слабкою у військовому плані . Після недавньої ревізії збройних сил Німеччини , її влада перебуває в стані шоку . Настільки все виявилось - запущеним .
До речі , схожа ситуація була і в Україні . Пам'ятаю як ще Ющенко , постійно сперечався з Тимошенко , вимагаючи в неї не скорочувати фінансування армії . Але у люлі на це був " залізний аргумент " - а нам всьоравно ваевать не с кєм . .
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24.04.2022 18:14 Відповісти
Політичні імпотенти.
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24.04.2022 18:11 Відповісти
Ганьба!
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24.04.2022 18:13 Відповісти
а вот действительно интересно, что немцы думают. Не те, газетные, а те которые на кухне. Есть кто из Германии, можете просвятить!?
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24.04.2022 18:18 Відповісти
Спектр самый разный. Примерно как в Украине в 2015 году в областях, где не было прямых столкновений с рашкой и "сепаратистами Дамбаса".
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24.04.2022 19:41 Відповісти
для бюргерів тільки дойчланд юбер алес- а на всіх ім насрати..такий вони народ.. аби ім було добре.. як же мало сталін повбивав німчури
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24.04.2022 18:46 Відповісти
Немцы радушны и помогают. Пока. Наши свиньи гадят тут семками и бычками, в своем репертуаре,в общем...
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24.04.2022 18:47 Відповісти
НЕмцы радушны и в большинстве склонны помогать, но наша свинота себя ведет так же, как привыкла дома - возле нашего общежития на лавках посидели двое - мат перемат, семками и окурками усеяно все вокруг скамейки. Тут такого нигде не увидишь больше, только там, где укаринцы поселились. Как долго нам будут помогать при таком отношении?
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24.04.2022 18:53 Відповісти
друг меркель і *****
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24.04.2022 21:00 Відповісти
 
 