Більше половини німців незадоволені підходом Шольца стосовно російсько-української війни
Німецькі соціал-демократи (SPD) продовжують втрачати прихильність виборців під час дебатів про поставку важкого озброєння в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Focus.
Згідно з тенденцією, яку щотижня збирає Інститут дослідження громадської думки INSA для "Bild am Sonntag", SPD цього тижня набирає 24 відсотки, що на один відсотковий пункт менше, ніж минулого тижня.
Вільна демократична партія (FDP) також втратила пункт і тепер має 9 відсотків. Зелені, з іншого боку, покращилися на один пункт і досягли 18% цього тижня. Християнсько-демократичний союз залишається стабільним – 26%, AfD – 11% (+1), а ліві – 5% (без змін).
Канцлер Олаф Шольц (SPD) також продовжує втрачати популярність. 52% опитаних кажуть, що він погано справляється з російсько-українською війною (добре його підхід оцінюють 35%). Міністр закордонних справ Анналена Бербок (Зелені) справляється тут значно краще. 47% вважають, що вона добре працює під час кризи (погано: 39%).
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Г. Шредер, А. Меркель, Ф. Штайнмайер, О. Шольц - на газпромовском прайсе
а еще есть кремлевские консервы, которые вскрылись в виде обращения "деятелей культуры"...,
+ пятая колона выходцев из россии подсаженных на иглу дезинформации всяких там "спутников" и "раша тудэй".
Германии еще предстоит выяснить антигосударственную деятельность мадам шмеркель ... ,
в том числе и по развалу армии Бундесвера.
БОЙКОТ НІМЕЦЬКОМУ АВТОПРОМУ!
До речі , схожа ситуація була і в Україні . Пам'ятаю як ще Ющенко , постійно сперечався з Тимошенко , вимагаючи в неї не скорочувати фінансування армії . Але у люлі на це був " залізний аргумент " - а нам всьоравно ваевать не с кєм . .