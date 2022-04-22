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Я роблю все, щоб запобігти третій світовій війні, - Шольц

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкидає критику його політики щодо постачання зброї Україні та вважає своїм завданням не допустити третьої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цій ситуації потрібні холодна голова і виважені рішення. Йдеться не про страх, а про політичну відповідальність… Я роблю все, щоб запобігти ескалації, яка призведе до третьої світової війни. Ядерної війни не повинно бути", - наголосив канцлер.

За словами Шольца, не можна допустити прямого протистояння НАТО з такою "високоозброєною наддержавою як Росія, ... адже ескалація може спричинити величезні страждання на всьому континенті (Європейському. - Ред.), можливо, навіть у всьому світі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова стати гарантом безпеки для України. Нав'язаного миру, про який мріє Путін, не буде, - Шольц

Автор: 

Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+87
Феєричний довбойоб.
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22.04.2022 20:58
+85
Саме ти робив і робиш все, щоб вона сталася.
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22.04.2022 20:58
+57
Погано намагаєшся, дядьку...Третя світова вже йде...
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22.04.2022 20:59
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"У цій ситуації потрібні холодна голова".
===
Чекист, что ле?
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22.04.2022 21:18 Відповісти
Эх Шольц...и позор и войну...проблема даже не в том что ты играешь на стороне агрессора...а в том что ты думаешь что РФ сверхдержава...останешься на обочине истории...
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22.04.2022 21:19 Відповісти
те саме німці казали і коли ***** крим і лднр захоплював, що краще здати території і запобігти ще більшій війні.
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22.04.2022 21:19 Відповісти
ми бачимо, то може німці ще й воювати почнуть проти України щоб запобігти світовій війні?
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22.04.2022 21:20 Відповісти
треба цьому мудаку підкинути ідею цю. що уже повністю ця безхребетна ***** сплила.
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22.04.2022 21:43 Відповісти
этот бы уже сдался )
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22.04.2022 21:20 Відповісти
Wstrętna niemiecka morda nienawidzę Niemców tak samo jak Kacapów. Uważajcie na Niemca.
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22.04.2022 21:22 Відповісти
Шольц мудак.
Меркель старая шлюха.
Шредер пи.....ас.
Немцы .....
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22.04.2022 21:22 Відповісти
Создай себе отставку оказывая услугу Украине.
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22.04.2022 21:23 Відповісти
Путин с потрохами купил немецких политиков...
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22.04.2022 21:26 Відповісти
вони з радість продались
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22.04.2022 22:39 Відповісти
Все что ты делаешь....это торгуешь своей жопой на несколько фронтов
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22.04.2022 21:26 Відповісти
можно подумать от того что лично шольц задерживать поставки оружия будет
рашка именно германию не будет врагом считать)))
страны балтии помогают тем чем могут
британцы очень хорошие вещи передают
а у германии, как самой крупной армии в европе (континенте)
берут и ограничивают список поставок лично шолцом
как будто там в списке было яо))

рашка в 14м году бредила что она с нато воюет
сейчас тем более

другие немецкие политики аж офигели от такой неожиданно миролюбивой политики шольца...
как раз когда оккупанты утюжат мариуполь и донбасс
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22.04.2022 21:28 Відповісти
У Германии почти нет армии. Поэтому нах. А вот то, что они другим странам мешают поставкам оружия в Украину - должны ответить.
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22.04.2022 21:57 Відповісти
не брєдь, ідот.... є в них армія, і непогана, супер оснащена.
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22.04.2022 22:40 Відповісти
Буахаха... как рюзькая? Только ее никто не видел.
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23.04.2022 03:25 Відповісти
Думає, що вдасться це зробити за рахунок України? Помиляється. См. перший коментар
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22.04.2022 21:31 Відповісти
В Гааге Штольц расскажет более подробно, что и за сколько он делал
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22.04.2022 21:31 Відповісти
ооо, здасть всі явки і паролі
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22.04.2022 22:42 Відповісти
Позиція шольця продиктована тільки корупцією: як і Меркель, його банально купила рф. Як і Макрона, і ще багатьох...
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22.04.2022 21:32 Відповісти
Лжей
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22.04.2022 21:36 Відповісти
Потомок гитлеровских нацистов помогает современным путлеровским нацистам.
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22.04.2022 21:36 Відповісти
А раньше об этом почему-то не думала Германия, когда укрепляла российскую экономику, закупая у нее большие объемы нефти и газа.

В последние годы Путин проводил агрессивную политику по отношению к другим странам, и многие предлагали Германии снизить энергетическую зависимость от России. Но Германия во главе с Меркель делала все, что было выгодно России, и усиливала эту зависимость, миллиарды евро получает Россиия от Германии.

Сейчас Германия по сути спонсирует войну России на Украине и не хочет помогать украинской армии, каждый раз Шольц называет разные причины.
Видимо, немецкие политики надеются, что Путин их потом отблагодарит.
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22.04.2022 21:37 Відповісти
Газо и нефтепроводы в Украине до сих пор исправны и по ним течет нефть и газ. Так кто спонсоует войну вместе с Германией?
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22.04.2022 22:32 Відповісти
феєричний недоумок....
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22.04.2022 22:43 Відповісти
Лжец
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22.04.2022 21:37 Відповісти
Раньше Германия и Австрия сами были фашистами. А сейчас они спонсоры и покровители фашистов.
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22.04.2022 21:38 Відповісти
Вона уже почалася,тільки з України, бійтеся далі,ця москальська машина как не остановиться.
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22.04.2022 21:40 Відповісти
Лайно нацистське.
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22.04.2022 21:40 Відповісти
Якщо Китай не почне третю світову, то її не буде, у росії тепер малувато сил для такої війни. Росія тепер, це тільки тінь ссср.
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22.04.2022 21:41 Відповісти
Третьої світової не буде (для того коаліція великих держав на боці рашки треба), тільки Друга Кримська
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22.04.2022 22:24 Відповісти
Мировые войны невозможно предотвратить, их можно только развязать. А если гнойник созрел, так чего уж тут предотвращать? Воевать за одну из сторон нужно, а не смотреть, как другие умирают и жадничать оружием.
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22.04.2022 21:41 Відповісти
То козел з НДР ,який знався зі ШТАЗІ..воно сволота проросійська кончєна...
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22.04.2022 21:43 Відповісти
Продажная курва! Чтоб ты сдох! Пускай украинцев убивают, их смерти предотвратят мировую войну. Так рассуждает этот урод....
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22.04.2022 21:45 Відповісти
Шольц - отвратительный придурок, а его социалистическая партия - отстой, я никогда за него не голосовала
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22.04.2022 21:54 Відповісти
Зато ваши сограждане ему все очко облизали. Германия - зачинщица двух мировых войн. И даже эту войну начали опять же они - 22 года платили сотни миллиардов долларов РФ, чем взрастили Путлера.
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22.04.2022 22:01 Відповісти
1ой МВ не припомню, в чем их вина?
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22.04.2022 23:35 Відповісти
Тогда припомните, почему после 1-й мировой на Германию были наложены контрибуции.
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23.04.2022 03:30 Відповісти
Зєльц сподівається що російський крокодил з'їсть Німеччину останньою та продовжує його годувати. Класика жанру
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22.04.2022 21:55 Відповісти
А, ну так с этого и надо было начинать. Для этого нужно чтобы война закончилась, а при каком условии это не так уж и важно для Германии при таком подходе. Для них конечно большое разочарование что все не закончилось за 72 часа. А теперь такой головняк, да боши? Страданий в европе допустить нельзя. Пусть лучше пострадают вон те непонятные неправильные русские между Польшей и пуйлостаном. Кто-то там еще мечтает про НАТО? Плять, если бы не моя ненависть к винторогим свинособакам, я бы даже хотя бы одним глазком хотел бы посмотреть на рожи озабоченцев, если бы пуйловские танки и ракеты катались бы сейчас у границ ЕС. Крики про америкапомоги были бы слышны аж за атлантику. Хотя поляков и прибалтов жаль, они то понимают все прекрасно.
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22.04.2022 21:55 Відповісти
Шольц на текущий момент обосрал имидж Германии, исторический, перед всей Европо
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22.04.2022 21:55 Відповісти
"Шольц присоединился к СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8 Международного союза социалистической молодежи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров». (С)
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22.04.2022 21:56 Відповісти
я ж кажу - воно комуніст. У нього в спальні мабуть, інтернаціоналу герб висить і портрет Тельмана з Марксом.
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23.04.2022 10:24 Відповісти
Скажите этому кретину что она уже идет. Или для него третья мировая должна вестись только на территории Германии? Два брата акробата, - сийярто и этот дебил.
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22.04.2022 21:56 Відповісти
Теперь всем понятно, кто фашисты в Европе?
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22.04.2022 21:58 Відповісти
Да что с него возьмешь, фашист в третьем поколении, своих не сдает.
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22.04.2022 22:00 Відповісти
шольц позорное зрелище.

Приходит женщина к сексопатологу, и говорит, у нас с мужем не ладится.

Доктор говорит, а где муж? почему не привили с собой.

Женщина говорит, так он в коридоре.

Доктор открывает дверь и выглядывает в коридор.

Закрывает дверь и говорит, тю, так он у вас пид***с.

Женщина говорит врачу, а говорил всегда мне, что он социал-демократ.
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22.04.2022 22:03 Відповісти
Западная Европа как всегда прикрывает свои сытые задницы, на остальное ей плевать. А в случае чего будут вопить - Америка, помоги! Сами то они ни на что не способны, только жрать, срать и лизать путинскую жопу.
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22.04.2022 22:03 Відповісти
Людина з абсолютною відсутністю "харизми". І, як з'ясувалося, нерішуча, слабкодуха і просто боязка.

Після того, як такий "Канцлер для всієї Німеччини" піде у відставку, думаю, ніхто про нього й згадувати не буде.
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22.04.2022 22:04 Відповісти
Дисонують німецьке прізвище з рязанською мордою...
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22.04.2022 22:26 Відповісти
А сейчас не "катастрофически последствия" , что произошло в Мариуполе, сравнимо по жертвам с ядерным ударом, но то таке..
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22.04.2022 22:08 Відповісти
******, как троцкий
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22.04.2022 22:12 Відповісти
Не світова а увесь світ проти російських оркі
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22.04.2022 22:12 Відповісти
все, що робить цей німецький холуй окупанта України, це допомагає рашисту більше і більше вбивати українців .Він співучасник рашистських злочинів в Україні
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22.04.2022 22:12 Відповісти
Тут до гадалки не ходи, фашист шольц кушал с рук вора и серийного убийцы путлера, потому он мечется, как уж на сковоррде.
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22.04.2022 22:13 Відповісти
он опять врёт!
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22.04.2022 22:16 Відповісти
Сэр, какие у вас большие яйца, соси-соси не отвлекайся!
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22.04.2022 22:18 Відповісти
Как можно предотвратить то что уже случилось? Это называется кретинизм если не может связать причину и следствие.
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22.04.2022 22:19 Відповісти
Ти,її прикликаєш. Й,вже прикликав Нікчема
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22.04.2022 22:22 Відповісти
а очко подставишь, ради этой великой цели???
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22.04.2022 22:26 Відповісти
вот достались соседи - одни простейшие глистоподобные другие заводчики этих глистов
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22.04.2022 22:27 Відповісти
Шольц, третья мировая война идёт полным ходом уже почти 2 месяца. Пока в территории одной страны, но стороны и предатели уже ясно видны. В какой стороне останется Германия?
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22.04.2022 22:28 Відповісти
Тобто ніхера не роблю взагалі
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22.04.2022 22:35 Відповісти
І рибку з'їсти і на ... сісти
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22.04.2022 22:41 Відповісти
Так само казали та думали у Європі на початку минулого століття, коли здавали Гітлеру Австрію, Чехію, Польщу.
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22.04.2022 22:46 Відповісти
Хто проміж війною та ганьбою обирає ганьбу - ОТРИМАЄ І ТЕ Й ДРУГЕ!! Доведено тисячоліттями історичного розвитку людства!!
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22.04.2022 22:52 Відповісти
смерти Украинских детей меркантильного шольца не волнуют... придумал марсианскую войну, и боится ее... сам придумал сам типа боится и торгует с демоном... сначала германия вырастила демона а теперь его подкармливает и живет на объедки со стола демона... не хочет ничего менять и прикрывается придуманной ими третьей марсианской войной..
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22.04.2022 22:57 Відповісти
Ти, дебил, вона вже триває. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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22.04.2022 23:07 Відповісти
Так так так Европа за останні 40 років тільки свою сраку прикривала.Чхати їй на весь світ особливо Німечина яка самє штурмові бригади русні ще 2012-13 навчала і оформулювала і комплектувала які потім зашли на Донбас..Сраку ви свою прикриваєте і насрати вам на Україну і на европу в цілому.Ви тварюки граєтє свою гру як і Туречина.
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22.04.2022 23:07 Відповісти
Все играют в свою игру,только мы играли в олигархов.
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22.04.2022 23:38 Відповісти
Трус и мудак, хуже Орбана даже, тот хотя бы сразу дал понять с кем он и почем, а этот еще и голову поморочил...
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22.04.2022 23:30 Відповісти
Чего же вы там не думали о 3 мировой,когда сев поток начали тянуть.неужели непонятно для чего это было.
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22.04.2022 23:36 Відповісти
короче по логике шольца-гнуса- украинцев на фиг в сибирь, или пулю в лоб с завязанными руками. Главное чтобы кацапы остановились на польской границе. И как все будет чудно в европе!!! будь проклят, тварь лицемерная!!!!!
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22.04.2022 23:38 Відповісти
стесняюсь спросить, а что мешает вывести США все оружие и войска из венгрии и германии?? уж коль вы голуби мира, то на х* вам натовские базы??? но то если бы в США были яйца и желание. Но их нет.
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22.04.2022 23:44 Відповісти
Так тут на пасху была демонстрация перед базой американской с ядерным оружием, несли плакатики "миру мир" и требования удалить американское ядерное оружие с территории Германии, "чтобы не провоцировать".
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23.04.2022 02:33 Відповісти
Героически штаны обсерает?
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22.04.2022 23:46 Відповісти
Если бы у шольца были дети, то он бы думал о их будущем.
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22.04.2022 23:55 Відповісти
Нерішучість боягузів розв'язує руки агресорам для початку світових воєн, згадайте Мюнхен.
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23.04.2022 00:09 Відповісти
Мудак (кастрированнй баран).
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23.04.2022 00:10 Відповісти
Шольц - мерзкая немецко-фашисткая мразь! Такая же, как его хозяин путлер.
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23.04.2022 00:19 Відповісти
Напевно щось подібне говорив ріббентроп молотову в 1939 році.
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23.04.2022 00:33 Відповісти
Как бы это помягче сказать-то...
- Жрать контрацептивы на третьем месяце беременности - бессмысленно...
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23.04.2022 00:56 Відповісти
Чувак вона вже йде. І винні у ній німецькі політики.
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23.04.2022 01:05 Відповісти
Продажное, трусливое позорище. Даже микространы прибалтики, имея общую границу с россией, не боятся помогать Украине, не говоря уже о Польше и других, куда более уязвимых странах, чем Германия. Но, для руководства Германии бизнес интересы в рф важнее всего на свете, важнее всех демократических ценностей, важнее жизней пока десятков, но скоро, возможно, сотен тысяч, если не миллионов, унтермершей с восточной европы. А оправдывает свою продажность герр Шольц своей трусостью, называя её "политической ответственностью". И это, называется, лидер евросоюза... Не зря Великобритания оттуда свалила, нечего делать настоящим лидерам в таком союзе. Наивно вы считаете, что путин сожрет Украину и на этом остановится. Нет, не остановится. Получите россию от Лиссабона до Владивостока. Заслужили!
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23.04.2022 02:20 Відповісти
Вы еще не слышали как бывший советник Меркельши по вопросам безопасности тут на днях выступал. Бился в истерике "нельзя допустить, чтобы россия проиграла эту войну! Это же великая держава с ядерным оружием!"
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23.04.2022 02:36 Відповісти
шо воно *******? їбанько нащадок гітлера, короче німмечину можна слати нахєр, фашисти знову з фашистами тусять
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23.04.2022 02:48 Відповісти
Німецький "Ющенко"? Той теж все просрав з такою політикою.
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23.04.2022 03:36 Відповісти
нічого нового від німецьких хвойд не почуто. Все старе.
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23.04.2022 06:37 Відповісти
Россия уже давно не сверхдержава, и совсем не сверхвооруженная.В россии , как доказывает война в Украине - армии нет , как таковой. Нет надводного флота , и никогда не было - у русского флота нет ни одной победы за все время существования , кроме позорных поражений. Подводные лодки слышат во Флориде , как только они выходят из Северодвинска, оснащены ракетами ,,Булава,, - разработки 70 годов. Ракетоносная авиация - есть экземпляры ТУ 50 годов разработки , они рассыпаются от старости..Ядерное оружие - не проходило регламент , просроченное ( деградированные ядерные заряды) , 60 % производства ещё,, Южмаш,,- хорошо если половина взлетит и не понятно сколько долетит. Танки признаны худшими в мире. Личного состава нет вообще - переодетые обезьяны. .........У Европы личные интересы , чисто шкурные и тупые стереотипы Второй мировой. Их трусость порождает кровожадного монстра. Стоит дружно дать ему в морду , комплексом мер - и раша исчезнет навсегда. Раша - это пузырь, пустое место. Генетические мутанты - вырожденцы.
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23.04.2022 08:03 Відповісти
Другими словами, надо слить Украину, а то ***** нападет.
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23.04.2022 08:11 Відповісти
Гернамия УЖЕ сделала ВСЕ чтоб она начилась (десятилетиями финансировала и взращивала режим ОРКОВ и ЗАКРЫВАЛА ГЛАЗА НА ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ)!
Германия как и вся Европа несет прямую ответсвеность за эту войну!
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23.04.2022 09:26 Відповісти
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23.04.2022 09:33 Відповісти
Вже пізно - тупориле совкове бидло з подачі крємлядєй з Банкової вже записали Шольца в врагі, так само як і Макрона та більшість лідерів союзників.
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23.04.2022 09:45 Відповісти
Дуже дивно це чути! Шольц ще досі не зрозумів, що третя світова вже почалася!
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23.04.2022 12:00 Відповісти
терпило *********...
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23.04.2022 12:07 Відповісти
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