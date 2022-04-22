Я роблю все, щоб запобігти третій світовій війні, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкидає критику його політики щодо постачання зброї Україні та вважає своїм завданням не допустити третьої світової війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У цій ситуації потрібні холодна голова і виважені рішення. Йдеться не про страх, а про політичну відповідальність… Я роблю все, щоб запобігти ескалації, яка призведе до третьої світової війни. Ядерної війни не повинно бути", - наголосив канцлер.
За словами Шольца, не можна допустити прямого протистояння НАТО з такою "високоозброєною наддержавою як Росія, ... адже ескалація може спричинити величезні страждання на всьому континенті (Європейському. - Ред.), можливо, навіть у всьому світі".
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Чекист, что ле?
Меркель старая шлюха.
Шредер пи.....ас.
Немцы .....
рашка именно германию не будет врагом считать)))
страны балтии помогают тем чем могут
британцы очень хорошие вещи передают
а у германии, как самой крупной армии в европе (континенте)
берут и ограничивают список поставок лично шолцом
как будто там в списке было яо))
рашка в 14м году бредила что она с нато воюет
сейчас тем более
другие немецкие политики аж офигели от такой неожиданно миролюбивой политики шольца...
как раз когда оккупанты утюжат мариуполь и донбасс
В последние годы Путин проводил агрессивную политику по отношению к другим странам, и многие предлагали Германии снизить энергетическую зависимость от России. Но Германия во главе с Меркель делала все, что было выгодно России, и усиливала эту зависимость, миллиарды евро получает Россиия от Германии.
Сейчас Германия по сути спонсирует войну России на Украине и не хочет помогать украинской армии, каждый раз Шольц называет разные причины.
Видимо, немецкие политики надеются, что Путин их потом отблагодарит.
Приходит женщина к сексопатологу, и говорит, у нас с мужем не ладится.
Доктор говорит, а где муж? почему не привили с собой.
Женщина говорит, так он в коридоре.
Доктор открывает дверь и выглядывает в коридор.
Закрывает дверь и говорит, тю, так он у вас пид***с.
Женщина говорит врачу, а говорил всегда мне, что он социал-демократ.
Після того, як такий "Канцлер для всієї Німеччини" піде у відставку, думаю, ніхто про нього й згадувати не буде.
- Жрать контрацептивы на третьем месяце беременности - бессмысленно...
Германия как и вся Европа несет прямую ответсвеность за эту войну!