Я роблю все, щоб запобігти третій світовій війні, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкидає критику його політики щодо постачання зброї Україні та вважає своїм завданням не допустити третьої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цій ситуації потрібні холодна голова і виважені рішення. Йдеться не про страх, а про політичну відповідальність… Я роблю все, щоб запобігти ескалації, яка призведе до третьої світової війни. Ядерної війни не повинно бути", - наголосив канцлер.

За словами Шольца, не можна допустити прямого протистояння НАТО з такою "високоозброєною наддержавою як Росія, ... адже ескалація може спричинити величезні страждання на всьому континенті (Європейському. - Ред.), можливо, навіть у всьому світі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова стати гарантом безпеки для України. Нав'язаного миру, про який мріє Путін, не буде, - Шольц