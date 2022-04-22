Я делаю все, чтобы предотвратить третью мировую войну, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отрицает критику его политики по поставке оружия Украине и считает своей задачей не допустить третью мировую войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этой ситуации нужны холодная голова и взвешенные решения. Речь идет не о страхе, а о политической ответственности... Я делаю все, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Ядерной войны не должно быть", - подчеркнул канцлер.

По словам Шольца, нельзя допустить прямого противостояния НАТО с такой "высоковооруженной сверхдержавой как Россия, ... ведь эскалация может повлечь за собой огромные страдания на всем континенте (Европейском. - Ред.), возможно, даже во всем мире".

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