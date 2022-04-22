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Новости Война
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Я делаю все, чтобы предотвратить третью мировую войну, - Шольц

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отрицает критику его политики по поставке оружия Украине и считает своей задачей не допустить третью мировую войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этой ситуации нужны холодная голова и взвешенные решения. Речь идет не о страхе, а о политической ответственности... Я делаю все, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Ядерной войны не должно быть", - подчеркнул канцлер.

По словам Шольца, нельзя допустить прямого противостояния НАТО с такой "высоковооруженной сверхдержавой как Россия, ... ведь эскалация может повлечь за собой огромные страдания на всем континенте (Европейском. - Ред.), возможно, даже во всем мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреливают "Азовсталь" "Градами" и одновременно предлагают "зеленый коридор", - Андрющенко

Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+87
Феєричний довбойоб.
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22.04.2022 20:58
+85
Саме ти робив і робиш все, щоб вона сталася.
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22.04.2022 20:58
+57
Погано намагаєшся, дядьку...Третя світова вже йде...
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22.04.2022 20:59
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"У цій ситуації потрібні холодна голова".
===
Чекист, что ле?
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22.04.2022 21:18 Ответить
Эх Шольц...и позор и войну...проблема даже не в том что ты играешь на стороне агрессора...а в том что ты думаешь что РФ сверхдержава...останешься на обочине истории...
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22.04.2022 21:19 Ответить
те саме німці казали і коли ***** крим і лднр захоплював, що краще здати території і запобігти ще більшій війні.
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22.04.2022 21:19 Ответить
ми бачимо, то може німці ще й воювати почнуть проти України щоб запобігти світовій війні?
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22.04.2022 21:20 Ответить
треба цьому мудаку підкинути ідею цю. що уже повністю ця безхребетна ***** сплила.
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22.04.2022 21:43 Ответить
этот бы уже сдался )
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22.04.2022 21:20 Ответить
Wstrętna niemiecka morda nienawidzę Niemców tak samo jak Kacapów. Uważajcie na Niemca.
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22.04.2022 21:22 Ответить
Шольц мудак.
Меркель старая шлюха.
Шредер пи.....ас.
Немцы .....
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22.04.2022 21:22 Ответить
Создай себе отставку оказывая услугу Украине.
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22.04.2022 21:23 Ответить
Путин с потрохами купил немецких политиков...
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22.04.2022 21:26 Ответить
вони з радість продались
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22.04.2022 22:39 Ответить
Все что ты делаешь....это торгуешь своей жопой на несколько фронтов
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22.04.2022 21:26 Ответить
можно подумать от того что лично шольц задерживать поставки оружия будет
рашка именно германию не будет врагом считать)))
страны балтии помогают тем чем могут
британцы очень хорошие вещи передают
а у германии, как самой крупной армии в европе (континенте)
берут и ограничивают список поставок лично шолцом
как будто там в списке было яо))

рашка в 14м году бредила что она с нато воюет
сейчас тем более

другие немецкие политики аж офигели от такой неожиданно миролюбивой политики шольца...
как раз когда оккупанты утюжат мариуполь и донбасс
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22.04.2022 21:28 Ответить
У Германии почти нет армии. Поэтому нах. А вот то, что они другим странам мешают поставкам оружия в Украину - должны ответить.
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22.04.2022 21:57 Ответить
не брєдь, ідот.... є в них армія, і непогана, супер оснащена.
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22.04.2022 22:40 Ответить
Буахаха... как рюзькая? Только ее никто не видел.
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23.04.2022 03:25 Ответить
Думає, що вдасться це зробити за рахунок України? Помиляється. См. перший коментар
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22.04.2022 21:31 Ответить
В Гааге Штольц расскажет более подробно, что и за сколько он делал
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22.04.2022 21:31 Ответить
ооо, здасть всі явки і паролі
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22.04.2022 22:42 Ответить
Позиція шольця продиктована тільки корупцією: як і Меркель, його банально купила рф. Як і Макрона, і ще багатьох...
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22.04.2022 21:32 Ответить
Лжей
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22.04.2022 21:36 Ответить
Потомок гитлеровских нацистов помогает современным путлеровским нацистам.
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22.04.2022 21:36 Ответить
А раньше об этом почему-то не думала Германия, когда укрепляла российскую экономику, закупая у нее большие объемы нефти и газа.

В последние годы Путин проводил агрессивную политику по отношению к другим странам, и многие предлагали Германии снизить энергетическую зависимость от России. Но Германия во главе с Меркель делала все, что было выгодно России, и усиливала эту зависимость, миллиарды евро получает Россиия от Германии.

Сейчас Германия по сути спонсирует войну России на Украине и не хочет помогать украинской армии, каждый раз Шольц называет разные причины.
Видимо, немецкие политики надеются, что Путин их потом отблагодарит.
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22.04.2022 21:37 Ответить
Газо и нефтепроводы в Украине до сих пор исправны и по ним течет нефть и газ. Так кто спонсоует войну вместе с Германией?
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22.04.2022 22:32 Ответить
феєричний недоумок....
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22.04.2022 22:43 Ответить
Лжец
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22.04.2022 21:37 Ответить
Раньше Германия и Австрия сами были фашистами. А сейчас они спонсоры и покровители фашистов.
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22.04.2022 21:38 Ответить
Вона уже почалася,тільки з України, бійтеся далі,ця москальська машина как не остановиться.
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22.04.2022 21:40 Ответить
Лайно нацистське.
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22.04.2022 21:40 Ответить
Якщо Китай не почне третю світову, то її не буде, у росії тепер малувато сил для такої війни. Росія тепер, це тільки тінь ссср.
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22.04.2022 21:41 Ответить
Третьої світової не буде (для того коаліція великих держав на боці рашки треба), тільки Друга Кримська
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22.04.2022 22:24 Ответить
Мировые войны невозможно предотвратить, их можно только развязать. А если гнойник созрел, так чего уж тут предотвращать? Воевать за одну из сторон нужно, а не смотреть, как другие умирают и жадничать оружием.
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22.04.2022 21:41 Ответить
То козел з НДР ,який знався зі ШТАЗІ..воно сволота проросійська кончєна...
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22.04.2022 21:43 Ответить
Продажная курва! Чтоб ты сдох! Пускай украинцев убивают, их смерти предотвратят мировую войну. Так рассуждает этот урод....
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22.04.2022 21:45 Ответить
Шольц - отвратительный придурок, а его социалистическая партия - отстой, я никогда за него не голосовала
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22.04.2022 21:54 Ответить
Зато ваши сограждане ему все очко облизали. Германия - зачинщица двух мировых войн. И даже эту войну начали опять же они - 22 года платили сотни миллиардов долларов РФ, чем взрастили Путлера.
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22.04.2022 22:01 Ответить
1ой МВ не припомню, в чем их вина?
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22.04.2022 23:35 Ответить
Тогда припомните, почему после 1-й мировой на Германию были наложены контрибуции.
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23.04.2022 03:30 Ответить
Зєльц сподівається що російський крокодил з'їсть Німеччину останньою та продовжує його годувати. Класика жанру
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22.04.2022 21:55 Ответить
А, ну так с этого и надо было начинать. Для этого нужно чтобы война закончилась, а при каком условии это не так уж и важно для Германии при таком подходе. Для них конечно большое разочарование что все не закончилось за 72 часа. А теперь такой головняк, да боши? Страданий в европе допустить нельзя. Пусть лучше пострадают вон те непонятные неправильные русские между Польшей и пуйлостаном. Кто-то там еще мечтает про НАТО? Плять, если бы не моя ненависть к винторогим свинособакам, я бы даже хотя бы одним глазком хотел бы посмотреть на рожи озабоченцев, если бы пуйловские танки и ракеты катались бы сейчас у границ ЕС. Крики про америкапомоги были бы слышны аж за атлантику. Хотя поляков и прибалтов жаль, они то понимают все прекрасно.
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22.04.2022 21:55 Ответить
Шольц на текущий момент обосрал имидж Германии, исторический, перед всей Европо
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22.04.2022 21:55 Ответить
"Шольц присоединился к СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8 Международного союза социалистической молодежи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров». (С)
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22.04.2022 21:56 Ответить
я ж кажу - воно комуніст. У нього в спальні мабуть, інтернаціоналу герб висить і портрет Тельмана з Марксом.
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23.04.2022 10:24 Ответить
Скажите этому кретину что она уже идет. Или для него третья мировая должна вестись только на территории Германии? Два брата акробата, - сийярто и этот дебил.
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22.04.2022 21:56 Ответить
Теперь всем понятно, кто фашисты в Европе?
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22.04.2022 21:58 Ответить
Да что с него возьмешь, фашист в третьем поколении, своих не сдает.
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22.04.2022 22:00 Ответить
шольц позорное зрелище.

Приходит женщина к сексопатологу, и говорит, у нас с мужем не ладится.

Доктор говорит, а где муж? почему не привили с собой.

Женщина говорит, так он в коридоре.

Доктор открывает дверь и выглядывает в коридор.

Закрывает дверь и говорит, тю, так он у вас пид***с.

Женщина говорит врачу, а говорил всегда мне, что он социал-демократ.
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22.04.2022 22:03 Ответить
Западная Европа как всегда прикрывает свои сытые задницы, на остальное ей плевать. А в случае чего будут вопить - Америка, помоги! Сами то они ни на что не способны, только жрать, срать и лизать путинскую жопу.
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22.04.2022 22:03 Ответить
Людина з абсолютною відсутністю "харизми". І, як з'ясувалося, нерішуча, слабкодуха і просто боязка.

Після того, як такий "Канцлер для всієї Німеччини" піде у відставку, думаю, ніхто про нього й згадувати не буде.
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22.04.2022 22:04 Ответить
Дисонують німецьке прізвище з рязанською мордою...
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22.04.2022 22:26 Ответить
А сейчас не "катастрофически последствия" , что произошло в Мариуполе, сравнимо по жертвам с ядерным ударом, но то таке..
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22.04.2022 22:08 Ответить
******, как троцкий
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22.04.2022 22:12 Ответить
Не світова а увесь світ проти російських оркі
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22.04.2022 22:12 Ответить
все, що робить цей німецький холуй окупанта України, це допомагає рашисту більше і більше вбивати українців .Він співучасник рашистських злочинів в Україні
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22.04.2022 22:12 Ответить
Тут до гадалки не ходи, фашист шольц кушал с рук вора и серийного убийцы путлера, потому он мечется, как уж на сковоррде.
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22.04.2022 22:13 Ответить
он опять врёт!
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22.04.2022 22:16 Ответить
Сэр, какие у вас большие яйца, соси-соси не отвлекайся!
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22.04.2022 22:18 Ответить
Как можно предотвратить то что уже случилось? Это называется кретинизм если не может связать причину и следствие.
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22.04.2022 22:19 Ответить
Ти,її прикликаєш. Й,вже прикликав Нікчема
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22.04.2022 22:22 Ответить
а очко подставишь, ради этой великой цели???
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22.04.2022 22:26 Ответить
вот достались соседи - одни простейшие глистоподобные другие заводчики этих глистов
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22.04.2022 22:27 Ответить
Шольц, третья мировая война идёт полным ходом уже почти 2 месяца. Пока в территории одной страны, но стороны и предатели уже ясно видны. В какой стороне останется Германия?
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22.04.2022 22:28 Ответить
Тобто ніхера не роблю взагалі
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22.04.2022 22:35 Ответить
І рибку з'їсти і на ... сісти
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22.04.2022 22:41 Ответить
Так само казали та думали у Європі на початку минулого століття, коли здавали Гітлеру Австрію, Чехію, Польщу.
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22.04.2022 22:46 Ответить
Хто проміж війною та ганьбою обирає ганьбу - ОТРИМАЄ І ТЕ Й ДРУГЕ!! Доведено тисячоліттями історичного розвитку людства!!
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22.04.2022 22:52 Ответить
смерти Украинских детей меркантильного шольца не волнуют... придумал марсианскую войну, и боится ее... сам придумал сам типа боится и торгует с демоном... сначала германия вырастила демона а теперь его подкармливает и живет на объедки со стола демона... не хочет ничего менять и прикрывается придуманной ими третьей марсианской войной..
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22.04.2022 22:57 Ответить
Ти, дебил, вона вже триває. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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22.04.2022 23:07 Ответить
Так так так Европа за останні 40 років тільки свою сраку прикривала.Чхати їй на весь світ особливо Німечина яка самє штурмові бригади русні ще 2012-13 навчала і оформулювала і комплектувала які потім зашли на Донбас..Сраку ви свою прикриваєте і насрати вам на Україну і на европу в цілому.Ви тварюки граєтє свою гру як і Туречина.
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22.04.2022 23:07 Ответить
Все играют в свою игру,только мы играли в олигархов.
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22.04.2022 23:38 Ответить
Трус и мудак, хуже Орбана даже, тот хотя бы сразу дал понять с кем он и почем, а этот еще и голову поморочил...
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22.04.2022 23:30 Ответить
Чего же вы там не думали о 3 мировой,когда сев поток начали тянуть.неужели непонятно для чего это было.
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22.04.2022 23:36 Ответить
короче по логике шольца-гнуса- украинцев на фиг в сибирь, или пулю в лоб с завязанными руками. Главное чтобы кацапы остановились на польской границе. И как все будет чудно в европе!!! будь проклят, тварь лицемерная!!!!!
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22.04.2022 23:38 Ответить
стесняюсь спросить, а что мешает вывести США все оружие и войска из венгрии и германии?? уж коль вы голуби мира, то на х* вам натовские базы??? но то если бы в США были яйца и желание. Но их нет.
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22.04.2022 23:44 Ответить
Так тут на пасху была демонстрация перед базой американской с ядерным оружием, несли плакатики "миру мир" и требования удалить американское ядерное оружие с территории Германии, "чтобы не провоцировать".
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23.04.2022 02:33 Ответить
Героически штаны обсерает?
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22.04.2022 23:46 Ответить
Если бы у шольца были дети, то он бы думал о их будущем.
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22.04.2022 23:55 Ответить
Нерішучість боягузів розв'язує руки агресорам для початку світових воєн, згадайте Мюнхен.
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23.04.2022 00:09 Ответить
Мудак (кастрированнй баран).
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23.04.2022 00:10 Ответить
Шольц - мерзкая немецко-фашисткая мразь! Такая же, как его хозяин путлер.
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23.04.2022 00:19 Ответить
Напевно щось подібне говорив ріббентроп молотову в 1939 році.
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23.04.2022 00:33 Ответить
Как бы это помягче сказать-то...
- Жрать контрацептивы на третьем месяце беременности - бессмысленно...
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23.04.2022 00:56 Ответить
Чувак вона вже йде. І винні у ній німецькі політики.
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23.04.2022 01:05 Ответить
Продажное, трусливое позорище. Даже микространы прибалтики, имея общую границу с россией, не боятся помогать Украине, не говоря уже о Польше и других, куда более уязвимых странах, чем Германия. Но, для руководства Германии бизнес интересы в рф важнее всего на свете, важнее всех демократических ценностей, важнее жизней пока десятков, но скоро, возможно, сотен тысяч, если не миллионов, унтермершей с восточной европы. А оправдывает свою продажность герр Шольц своей трусостью, называя её "политической ответственностью". И это, называется, лидер евросоюза... Не зря Великобритания оттуда свалила, нечего делать настоящим лидерам в таком союзе. Наивно вы считаете, что путин сожрет Украину и на этом остановится. Нет, не остановится. Получите россию от Лиссабона до Владивостока. Заслужили!
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23.04.2022 02:20 Ответить
Вы еще не слышали как бывший советник Меркельши по вопросам безопасности тут на днях выступал. Бился в истерике "нельзя допустить, чтобы россия проиграла эту войну! Это же великая держава с ядерным оружием!"
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23.04.2022 02:36 Ответить
шо воно *******? їбанько нащадок гітлера, короче німмечину можна слати нахєр, фашисти знову з фашистами тусять
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23.04.2022 02:48 Ответить
Німецький "Ющенко"? Той теж все просрав з такою політикою.
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23.04.2022 03:36 Ответить
нічого нового від німецьких хвойд не почуто. Все старе.
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23.04.2022 06:37 Ответить
Россия уже давно не сверхдержава, и совсем не сверхвооруженная.В россии , как доказывает война в Украине - армии нет , как таковой. Нет надводного флота , и никогда не было - у русского флота нет ни одной победы за все время существования , кроме позорных поражений. Подводные лодки слышат во Флориде , как только они выходят из Северодвинска, оснащены ракетами ,,Булава,, - разработки 70 годов. Ракетоносная авиация - есть экземпляры ТУ 50 годов разработки , они рассыпаются от старости..Ядерное оружие - не проходило регламент , просроченное ( деградированные ядерные заряды) , 60 % производства ещё,, Южмаш,,- хорошо если половина взлетит и не понятно сколько долетит. Танки признаны худшими в мире. Личного состава нет вообще - переодетые обезьяны. .........У Европы личные интересы , чисто шкурные и тупые стереотипы Второй мировой. Их трусость порождает кровожадного монстра. Стоит дружно дать ему в морду , комплексом мер - и раша исчезнет навсегда. Раша - это пузырь, пустое место. Генетические мутанты - вырожденцы.
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23.04.2022 08:03 Ответить
Другими словами, надо слить Украину, а то ***** нападет.
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23.04.2022 08:11 Ответить
Гернамия УЖЕ сделала ВСЕ чтоб она начилась (десятилетиями финансировала и взращивала режим ОРКОВ и ЗАКРЫВАЛА ГЛАЗА НА ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ)!
Германия как и вся Европа несет прямую ответсвеность за эту войну!
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23.04.2022 09:26 Ответить
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23.04.2022 09:33 Ответить
Вже пізно - тупориле совкове бидло з подачі крємлядєй з Банкової вже записали Шольца в врагі, так само як і Макрона та більшість лідерів союзників.
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23.04.2022 09:45 Ответить
Дуже дивно це чути! Шольц ще досі не зрозумів, що третя світова вже почалася!
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23.04.2022 12:00 Ответить
терпило *********...
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23.04.2022 12:07 Ответить
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