Я делаю все, чтобы предотвратить третью мировую войну, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отрицает критику его политики по поставке оружия Украине и считает своей задачей не допустить третью мировую войну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этой ситуации нужны холодная голова и взвешенные решения. Речь идет не о страхе, а о политической ответственности... Я делаю все, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Ядерной войны не должно быть", - подчеркнул канцлер.
По словам Шольца, нельзя допустить прямого противостояния НАТО с такой "высоковооруженной сверхдержавой как Россия, ... ведь эскалация может повлечь за собой огромные страдания на всем континенте (Европейском. - Ред.), возможно, даже во всем мире".
Топ комментарии
+87 Чукча не читатель.
показать весь комментарий22.04.2022 20:58
+85 Nothing Special
показать весь комментарий22.04.2022 20:58
+57 Alexander DGuess
показать весь комментарий22.04.2022 20:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===
Чекист, что ле?
Меркель старая шлюха.
Шредер пи.....ас.
Немцы .....
рашка именно германию не будет врагом считать)))
страны балтии помогают тем чем могут
британцы очень хорошие вещи передают
а у германии, как самой крупной армии в европе (континенте)
берут и ограничивают список поставок лично шолцом
как будто там в списке было яо))
рашка в 14м году бредила что она с нато воюет
сейчас тем более
другие немецкие политики аж офигели от такой неожиданно миролюбивой политики шольца...
как раз когда оккупанты утюжат мариуполь и донбасс
В последние годы Путин проводил агрессивную политику по отношению к другим странам, и многие предлагали Германии снизить энергетическую зависимость от России. Но Германия во главе с Меркель делала все, что было выгодно России, и усиливала эту зависимость, миллиарды евро получает Россиия от Германии.
Сейчас Германия по сути спонсирует войну России на Украине и не хочет помогать украинской армии, каждый раз Шольц называет разные причины.
Видимо, немецкие политики надеются, что Путин их потом отблагодарит.
Приходит женщина к сексопатологу, и говорит, у нас с мужем не ладится.
Доктор говорит, а где муж? почему не привили с собой.
Женщина говорит, так он в коридоре.
Доктор открывает дверь и выглядывает в коридор.
Закрывает дверь и говорит, тю, так он у вас пид***с.
Женщина говорит врачу, а говорил всегда мне, что он социал-демократ.
Після того, як такий "Канцлер для всієї Німеччини" піде у відставку, думаю, ніхто про нього й згадувати не буде.
- Жрать контрацептивы на третьем месяце беременности - бессмысленно...
Германия как и вся Европа несет прямую ответсвеность за эту войну!