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Шольцу загрожує відставка через відмову в тяжкому озброєнні для України, - ЗМІ

олаф,шольц

Опозиційні політичні сили Німеччини вже наступного тижня можуть ініціювати резолюцію, ухвалення якої може загрожувати втратою канцлерства Олафу Шольцу через його небажання постачати Україні важке озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Зазначається, що дебати про внесок Німеччини в озброєння української армії останнім часом набирають обертів, оскільки навіть представники коаліційних партій все частіше висловлюють своє невдоволення курсом канцлера. Водночас, з огляду на новий наступ Росії, потреби України видаються все більш нагальними.

"Ми хочемо підтримати федеральний уряд у цій кризі, проте, якщо Шольц продовжуватиме виступати проти поставок важкого озброєння,  канцлер повинен буде очікувати відповідної заявки від фракції в найближчий тиждень", - опублікував заяву опозиції у Twitter лідер парламентської групи ХДС Йоганн Вадефул, відповідальний за зовнішню та оборонну політику.

Сам Шольц поки що дотримується своєї позиції.

"У цьому питанні натяк канцлера на те, що українці не зможуть впоратись зі зброєю, яку вони просять, є самовпевненим", – сказав один з керівників фракції ХДС Торстен Фрай. Для ХДС "насамперед важливо, щоб Німеччина відмовилася від свого небажання постачати зброю", - сказав Фрай.

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Становище Шольца залежатиме від того, чи наважиться лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц подати на розгляд парламенту питання щодо постачання важких озброєнь в Україні. Мерц заявив наприкінці лютого на спеціальній сесії парламенту у своїй відповіді канцлеру, що фракція ХДС "не буде скаржитися на дрібниці" з огляду на зміну епохи, оголошену Шольцом, і підтримає його базовий курс.

Це була явна відмова від класичної опозиційної політики, натомість оголошення про державно-політично відповідальні дії. Якщо фракція ХДС внесе свою пропозицію, це буде розривом із попереднім курсом. З огляду на критику Шольца в лавах коаліції, не можна виключати, що заявка ХДС може навіть отримати більшість у Бундестазі.

"У цьому випадку позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що йому фактично доведеться просити вотуму довіри, тобто забезпечити собі більшість у Бундестазі", - зазначає Spiegel.

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Топ коментарі
+46
Респект здравомислячим німцям
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21.04.2022 16:33
+40
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21.04.2022 16:33
+37
Шольц - жалюгідне лайно на палочці, особливо у порівнянні зі справжніми політиками.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар, - Борис Джонсон"
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21.04.2022 16:41
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Респект здравомислячим німцям
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21.04.2022 16:33 Відповісти
Та не дуже...що фріцам, що москалям віри не йняти, бо з ними тільки біда.
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21.04.2022 16:40 Відповісти
А как поживает старший разведчик Шольц❓Похоже на юх посылают.
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21.04.2022 16:52 Відповісти
До німців питань немає, а Шольц і Меркель продажні московські шльондри.
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21.04.2022 17:52 Відповісти
Да ну! А как же Шрёдер? А Штайнмаер? А Линдман, в конце концов? Продолжить список?
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21.04.2022 20:28 Відповісти
Гнати його сраною мітлою.
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21.04.2022 17:58 Відповісти
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21.04.2022 16:33 Відповісти
Мдя, господин Шольц, только пришёл к власти и уже такой обсер, явно же затягивает с поставкой оружия, ну очевидно же уже всем. Только подтверждает на своём примере, кто связывается с токсичным бункерным карликом, то сам в коричневой субстанции оказывается, сори
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21.04.2022 16:35 Відповісти
Ще один плєшивий рагуль, пора німцям показати йому червону картку.
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21.04.2022 16:37 Відповісти
Воно не вагається-воно просто прокремлівське лайно, та й не тільки воно...
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21.04.2022 16:40 Відповісти
Шольц - жалюгідне лайно на палочці, особливо у порівнянні зі справжніми політиками.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар, - Борис Джонсон"
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21.04.2022 16:41 Відповісти
этот шольц кончился - несите другого!
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21.04.2022 16:41 Відповісти
Стара шмара Меркель вчасно злиняла. Озброїла паРашу і вже готувалась до параду в Києві. А тут нежданчік.
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21.04.2022 16:43 Відповісти
Тремор помогает бабуле-комсомолке быстрее др**чить на хутина
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21.04.2022 16:46 Відповісти
Ха...Но в то же время мешает вовремя снять трусы в туалете.Надеюсь дойдет до того,что эта старая шлюха будет стоя срать,оставив надежду дойти до туалета.
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21.04.2022 16:54 Відповісти
Шольц то е Засланний Казачок
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21.04.2022 16:43 Відповісти
синок Iсаєва мабуть
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21.04.2022 17:31 Відповісти
дай, Боже, здоров'я і наснаги Президенту України Д.Байденку! Якщо ще канцлера у німчури поміняє... дай, Боже!
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21.04.2022 16:45 Відповісти
Німців і Австрійців вже немає, це все нащадки згвалтувань дідами, це не німці, це жалюгідне видовище...
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21.04.2022 16:48 Відповісти
шольц-поц!! меркель-шлюха путінска..там у фатерлянді всі викормиши путлера шрьодер-гнида.. кого я пропустив???
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21.04.2022 16:51 Відповісти
Можеш називати всіх крім Крамп-карренбауер. Ну і Бербок)
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21.04.2022 17:05 Відповісти
Люди, невже ви справді думаєте, що Шольц став би канцлером, якби не був пов'язаний з росією?
Меркель зробила все, щоб влада Німеччини за 17 років перетворилася на проросійську.
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21.04.2022 16:51 Відповісти
Німці та русня однакове лайно.
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21.04.2022 16:53 Відповісти
Додайте мадяр,і отримаєте союз 1939го року,початку Другої Світової.
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21.04.2022 17:44 Відповісти
Вже писав, доки на дні Балтійського моря лежатиме москальська труба, німецька влада крадькома дивитиметься в її бік.
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21.04.2022 16:53 Відповісти
Це більше схоже на внутрішні розбірки, бо усе це ініціювала саме партія Меркель
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21.04.2022 17:01 Відповісти
Не треба лаяти Шольца. Там вони всі однакові. Навіть одна німецька газета сьогодні назвала Азов "rechtsextremen" тобто праві екстремісти. І це при тому що Росіян ця газета ніяк не називає, а Японія Азов виключила з числа таких організацій з огляду на героїзм воїнів Азову якому немає прикладів
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21.04.2022 17:04 Відповісти
Вот и нацики посыпались. Германия всегда была фашисткой страной, любители Пуйла.
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21.04.2022 17:15 Відповісти
А хто його змінить? Шредера змінила Шмеркель а її змінило це лайно Шольц, і що? За 20 років рашисти підкупили всіх німецьких політиків, так що надії на те що щось зміниться на краще немає!
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21.04.2022 17:21 Відповісти
Ну вы е**нути,Шольц бздит,в Германии 7 миллиона русских немцев ,почти каждый 3 смотрит русский телик по тарелке ,из этих можно набрать 50 000 русіше зольдатен,бо *******, вот и думайте почему все есть как оно есть
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21.04.2022 17:25 Відповісти
А чого це їба...і ми, а не німецькі політики які це допустили?
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21.04.2022 17:30 Відповісти
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21.04.2022 17:49 Відповісти
та "е**нуті" це ви - бо як і шольц бздливі.. рузьких вони бздять..****..
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21.04.2022 18:59 Відповісти
Наверно Шольцу ещё не прислали письма с новой маркой украинской почты?
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21.04.2022 17:39 Відповісти
В пророссийской Германии идут дебаты - это уже хорошо. Ранее и на такое надеяться было невозможно.
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21.04.2022 17:49 Відповісти
Этот гондон ещё тупее чем меркель.
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21.04.2022 17:51 Відповісти
"Шольцу грозит отставка из-за отказа предоставить тяжелое вооружение для Украины".

Шульцу по этому поводу самое время выразить свою самую глубокую озабоченность и обеспокоенность.
Тут уже всё зависит не от избирателей, которых больше интересует курс внутренней политики, но внешняя им практически по барабану. Внутренний экономический успех гораздо привлекательнее каких-то "непоняток" за пределами мира их существования. Во всяком случае так было до февраля 2022-го.
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21.04.2022 17:51 Відповісти
Schröder, Steinmeier, Scholz, Scheiße - починаються з однієї й тієї ж літери. І чому ото воно так?
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21.04.2022 17:58 Відповісти
Україна стала лакмусовим папірцем, яким перевіряються людяність і мужність всіх політиків світу.

Якщо ти дієво, а не на словах, не підтримуєш Україну - ти лузер, довбойоб, або на прикормі у росії!

Мені подобається цей тренд!

Дякую виборцям всієї Европи, які підтримують Україну проти навали фашистської московії!!

Дякую за вашу підтримку боротьби Українців за свою незалежність!

Слава Україні!

Смерть москалям!
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21.04.2022 18:01 Відповісти
Там лахудря меркель чего стоит,шрёдер...горбатых гансов только канцур исправит,как были проститутками рф ,так и остались,внебрачные дети свастики.
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21.04.2022 18:05 Відповісти
Валите эту свинью, любителя русофашистов!
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21.04.2022 18:16 Відповісти
Пора цього невзрачного відправити за кораблем!
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21.04.2022 18:30 Відповісти
Думали і не допомагали, думали і не допомагали, ("образа" від Зе), подумали і не допомагають дальше.
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21.04.2022 18:55 Відповісти
Ну неужели им не понятно, что куйло уже настолько "злой" на всех за помощь Украине, что если они все, не только оружием, но и военыыми не будут помогать нам, то он не остановится на нас. Я куею с них. Такое очЮчение, что мозг в европе только у поляков
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21.04.2022 19:16 Відповісти
и у прибалтов
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21.04.2022 23:57 Відповісти
 
 