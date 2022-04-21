Словенія передасть Україні танки Т-72, - німецькі ЗМІ
Словенія має намір передати в Україні танки Т-72, які стоять на озброєнні країни. Натомість вона отримає німецьку бронетехніку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
FAZ повідомляє, що німецький уряд готує угоду, згідно з якою Словенія поставить Україні свої танки Т-72, а натомість отримає бойові машини піхоти Marder і колісні бронемашини Fuchs.
За інформацією dpa, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку, в тому числі бойові танки Leopard 2, колісний танк Boxer і бойову машину піхоти Puma, яка тільки приймається на озброєння в бундесвері.
Тим часом федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт (СДПН) підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів керувати танковими гаубицями Panzerhaubitze 2000. "Тому що у нас є ноу-хау, як тренуватися на ньому. Це один із способів надання такої підтримки", - заявила вона.
До цього стало відомо, що Panzerhaubitze 2000 будуть поставлені Україні з Нідерландів.
Зазначимо, згідно з відкритими даними, на озброєнні Словенії знаходиться 46 танків Т-72.
Будь ласка, зачекайте...
Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
Ти ж не думаєш, що Шольц ризикує канцлерівським кріслом тільки через те, що образився на Київ, який не прийняв їхнього президента?
наф бути містером "очевідность"!
з німецьким керівництвом і так усе зрозуміло, баблове лобі...
Саме через їх у 1933 ла-ла-ла Адольф і прийшов до влади і зразу ж "несогласних" в концтабори. В 90-х знову підняли голову есдеки і зійшла зірка Шредера разом із Штаном і Шольцом. Преемственность однако
Вы 30 лет с кацапами совместную воровскую систему создавали и в дёсна с ними сосались...
...и параша была и есть вашим основным торговым партнёром -- вы тоже на парашной трубе сидите...
Ошибка Германии в том, что она попала в экономическую зависимость, и от параши, и от Украины.
Больше такого не повторится.
В вашей консерватории надо что-то глобально исправить. -- рекомендую...
А теперь -- одна из очень немногих -- богатейших, успешных и авторитетных стран в Мире.
Хотя и была, почти на половину, под совковой оккупацией. Долго была...
И в дупе у параши -- Украина, пока что... -- бо сама туда залезла.
Германия на вас зарабатывала -- это нормально.
Желаю вам германского успеха...
Если еще порыться -можно накопать еще массу недружественных деяний .
Ну а уж от Шмольца -тут и говорить ничего не надо -уже видно всем его желание помочь Путину .
(видать какие то договорняки по разделу Украины странами оси Берлин-Москва-Пекин были)
...смущает меня дата твоей регистрации на ЦН... -- сдаётся мне, что ты стукачок, фраерок ...*)