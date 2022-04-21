Словенія передасть Україні танки Т-72, - німецькі ЗМІ

Словенія має намір передати в Україні танки Т-72, які стоять на озброєнні країни. Натомість вона отримає німецьку бронетехніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

FAZ повідомляє, що німецький уряд готує угоду, згідно з якою Словенія поставить Україні свої танки Т-72, а натомість отримає бойові машини піхоти Marder і колісні бронемашини Fuchs.

За інформацією dpa, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку, в тому числі бойові танки Leopard 2, колісний танк Boxer і бойову машину піхоти Puma, яка тільки приймається на озброєння в бундесвері.

Тим часом федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт (СДПН) підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів керувати танковими гаубицями Panzerhaubitze 2000. "Тому що у нас є ноу-хау, як тренуватися на ньому. Це один із способів надання такої підтримки", - заявила вона.

До цього стало відомо, що Panzerhaubitze 2000 будуть поставлені Україні з Нідерландів.

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Зазначимо, згідно з відкритими даними, на озброєнні Словенії знаходиться 46 танків Т-72.