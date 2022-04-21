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зброя (7278) Словенія (178) танк (2006)

Словенія передасть Україні танки Т-72, - німецькі ЗМІ

т72

Словенія має намір передати в Україні танки Т-72, які стоять на озброєнні країни. Натомість вона отримає німецьку бронетехніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

FAZ повідомляє, що німецький уряд готує угоду, згідно з якою Словенія поставить Україні свої танки Т-72, а натомість отримає бойові машини піхоти Marder і колісні бронемашини Fuchs.

За інформацією dpa, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку, в тому числі бойові танки Leopard 2, колісний танк Boxer і бойову машину піхоти Puma, яка тільки приймається на озброєння в бундесвері.

Тим часом федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт (СДПН) підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів керувати танковими гаубицями Panzerhaubitze 2000. "Тому що у нас є ноу-хау, як тренуватися на ньому. Це один із способів надання такої підтримки", - заявила вона.

До цього стало відомо, що Panzerhaubitze 2000 будуть поставлені Україні з Нідерландів.

Також читайте: В уряді Німеччини кажуть, що більше не можуть давати Україні зброю з запасів Бундесверу

Зазначимо, згідно з відкритими даними, на озброєнні Словенії знаходиться 46 танків Т-72.

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Топ коментарі
+26
Словенцям-респект.Обісраним німцям читати обов'язково...
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21.04.2022 15:43
+17
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
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21.04.2022 16:05
+10
Тим Часом Вермахт який продає всьому світу зброю - У НАС ВСЬО ЗАКОНЧІЛОСЬ, єслі дадім хоть танк укрАінцам, то самі останемся без защіти*... тьфу бль...
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21.04.2022 15:47
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Словенцям-респект.Обісраним німцям читати обов'язково...
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21.04.2022 15:43 Відповісти
Немцы👎Словения👍
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21.04.2022 15:56 Відповісти
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
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21.04.2022 16:05 Відповісти
А тепер скажи, то все через "неприйом Штайнмайєра" чи Шольц і сам був проти передачі Україні важкого озброєння?
Ти ж не думаєш, що Шольц ризикує канцлерівським кріслом тільки через те, що образився на Київ, який не прийняв їхнього президента?
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21.04.2022 16:41 Відповісти
а хіба треба щось казати?

наф бути містером "очевідность"!

з німецьким керівництвом і так усе зрозуміло, баблове лобі...
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21.04.2022 18:44 Відповісти
Та ні, си не образив. От як вас прилюдно принизять, ви це сприймете за належне, чи повернете кривду?
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21.04.2022 22:35 Відповісти
такая страна есть фигассе типа люксембурга шоли или ватикана)
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21.04.2022 17:01 Відповісти
Цікаво, чи віддали б словенці ці танки, якби на обмін не отримали від німців їхню бронетехніки? Особливо, якщо врахувати, що у словенців під боком балканські кацапи - серби? Питання риторичне. І ще одне - у словенців вчитися воювати на німецькій техніці час є, а у українців - нема. Тому в авральному порядку і проводиться така рокіровка. Отже, танки Т-72 Україні фактично постачає Німеччина. Якось так, якщо дивитись на речі незаангажовано.
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21.04.2022 17:28 Відповісти
нє нє німаки погані,як тут всякі лушпені розганяють...
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22.04.2022 02:03 Відповісти
+5
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21.04.2022 18:50 Відповісти
чому тут люде, які хворіють на капрофагію ??
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21.04.2022 18:51 Відповісти
бо довбойоби с вузьким кругозором і горою ще совкових стереотипів)))
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22.04.2022 02:05 Відповісти
Это совсем неопределенный срок поставки и доведения до ума техники. Больше похоже на заявление о благих намерениях.
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21.04.2022 15:45 Відповісти
Тим Часом Вермахт який продає всьому світу зброю - У НАС ВСЬО ЗАКОНЧІЛОСЬ, єслі дадім хоть танк укрАінцам, то самі останемся без защіти*... тьфу бль...
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21.04.2022 15:47 Відповісти
Меркель превратила тигра,каким был бундесвер в старого беззубого кота.
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21.04.2022 16:00 Відповісти
Насколько я понял, тут лично шольц запретил вермахту передавать тяжёлое вооружение. Типа "а то припомнят нам 1941". Припомнят. Но только не 1941, а 1938. И не гитлера, а Чемберлена. Сами немцы припомнят.
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21.04.2022 16:16 Відповісти
так ,на складах є 200 самохідних гаубиць (************** 2000) ,якби віддали хоч 10 % з них то нічого б не втратили, бо вони ж виробляють їх,але нажаль Шольц виявився прикормленим ******
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21.04.2022 16:22 Відповісти
нех клянчить..дороги хорошие??
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21.04.2022 16:28 Відповісти
Что значит "клянчить". В Германии так любят говорить о защите демократии, а как дошло до дела - "ой, нам самим надоть"!
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21.04.2022 16:52 Відповісти
Голі нажаль, без дінамичного захисту. Може на укр. складах щось залишилося з захисту. Звісно - броня є броня, у будь якому випадку.
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21.04.2022 15:49 Відповісти
Если не хватит с трофейной техники можно снять.
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21.04.2022 16:18 Відповісти
На іллюстрації "Урал" з якогось парку типу "патріот" в є*енях. а словенці мають скоріше М-84 югославський., який був навіть ліпшим за радянський аналог. і ДЗ там теж встановлювали.
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21.04.2022 16:29 Відповісти
Кстати, югославские модернизированные т-55 недавно купил Бангладеш.
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21.04.2022 17:13 Відповісти
Да это левая фотка
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21.04.2022 17:54 Відповісти
досить туфту про наміри розганяти...
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21.04.2022 15:54 Відповісти
А чехи танки отдали Украине ?
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21.04.2022 15:59 Відповісти
Отдали. и еще будут наши танки, подбитые на войне ремонтировать на своей територии
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21.04.2022 16:03 Відповісти
Що негоже то передають нам на утилізацію, весь радянський хлам , їх не цікавить що ці такти проти ******** зброї не мають ніякого захисту, нехай гинуть в них і далі Українці, така політика Європи
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21.04.2022 16:15 Відповісти
Мирной Словении - Леопарды, Пумы и т.д., воюющей Украине - совковое старье. Ах да, нам же передают технику, которой "мы можем управлять".
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21.04.2022 16:24 Відповісти
та там к сожалению всего 14 танков и 30 на хранении
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21.04.2022 16:31 Відповісти
Конкуренти Шольца підсуєтились, внесли рішення про надання ВО. якщо не підримають соціал демократи, то можуть гуляти по Потсдамер-плац. А то чиста відмазка-необхідно навчати.
Саме через їх у 1933 ла-ла-ла Адольф і прийшов до влади і зразу ж "несогласних" в концтабори. В 90-х знову підняли голову есдеки і зійшла зірка Шредера разом із Штаном і Шольцом. Преемственность однако
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21.04.2022 16:39 Відповісти
Думаю, німців знову пора брати під своє крило США і Британії. Бо це якийсь повний треш відбувається. Зв'язалися з тоталітарною рашкою. ***, що в них в голові? Як можна було допустити залежність в газі на рівні 50%? Та ще й від кого? Від неадекватного путіна.
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21.04.2022 16:46 Відповісти
німці такими стали ІМЕННО через захід,який буквально вбив в них цю дурню про одвічне покаяння за адіка,а тепер шось ще хочуть від них,коли ті знайшли до кого податись,і шось не дуже бухтіли що німаки заграють з кацапією...
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22.04.2022 02:08 Відповісти
Все 10 штук отдадут?
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21.04.2022 17:00 Відповісти
Словенцям подяка звичайно, але враховуючи що це маленька 2-х мільйонна країна яка ще й є членом НАТО, то танків тих у них може штук 10-15 не більше, а нам потрібно разів у 20 більше!
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21.04.2022 17:07 Відповісти
Говорят, Германия даст Чехии 10 танков Леопард-2 с условием, чтоб чехи передали Украине 10 моргенштернов времен гуситских войн. Но длиной не более 1,5 метра, чтоб "избежать эскалации конфликта".
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21.04.2022 17:10 Відповісти
Вау, нарешті **************!
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21.04.2022 17:13 Відповісти
ці танки без дінамічного захисту, то їх легше вразити…
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21.04.2022 17:16 Відповісти
я думаю реально кацапскому корнету (по заряду равен нашей стугне) ,что леопард-2,что абрамс ,что т-72 будет одинаково-танки надо применять в комплексе,а не пихать их в контрнаступление без поддержки
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21.04.2022 18:23 Відповісти
Мдя, уж... -- читаю тут комменты про Герамнию и возникает вопрос: Если вы все такие самые умные, то почему не самые богатые, сильные и счастливые?
Вы 30 лет с кацапами совместную воровскую систему создавали и в дёсна с ними сосались...
...и параша была и есть вашим основным торговым партнёром -- вы тоже на парашной трубе сидите...

Ошибка Германии в том, что она попала в экономическую зависимость, и от параши, и от Украины.
Больше такого не повторится.
В вашей консерватории надо что-то глобально исправить. -- рекомендую...
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21.04.2022 17:40 Відповісти
Тоже верно. Иногда сам ловлю себя на мысли что нужно было добазариться с пуйлом еще с самого начала и потом с покроном наблюдать как кацы гоняют свои вундервафли у границ ЕС, а вечнообеспокоенные наполняют памперсы и в панике зовут на помощь амеров, потому что сами просрали свою армию и забили на нее болт, увлекшись отмыванием касапских нефтебаксов. Было бы даже интересно глянуть на такой вариант.
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21.04.2022 18:03 Відповісти
Нюанс. Україна ніколи не повчала Німеччини цінностям. Ніколи патетично не патякала, як це робила Німеччина, про цінності, що є основою всього. І ще. Справді, залежність та пов'язаність з економікою Росії Україна успадкувала після розпаду совка. А що змусило Німеччину з такою наполегливістю, що варта иншого застосування, залазити в кацапську економічну залежність. Адже про небезпеку такого шляху попереджали як окрамі люди, так і цілі країни. Але Німеччина з маніякальною наполегливістю лізла в кацапську дупу до останнього моменту. І сумніваюся, що вона зараз щось зрозуміла.
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21.04.2022 18:03 Відповісти
Германия, потерпела поражения в двух мировых войнах -- до руин и пепла.
А теперь -- одна из очень немногих -- богатейших, успешных и авторитетных стран в Мире.
Хотя и была, почти на половину, под совковой оккупацией. Долго была...
И в дупе у параши -- Украина, пока что... -- бо сама туда залезла.
Германия на вас зарабатывала -- это нормально.
Желаю вам германского успеха...
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21.04.2022 18:20 Відповісти
видать отрабатывает германия России замену плана Моргентау на План Маршалла (не было б СССР немцы свиньям хвосты крутили максимум,по плану Моргентау)
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21.04.2022 18:37 Відповісти
оно то может и так-если б не пару нюансов от "забывчивых"гансов-первое госпожа Меркель заблокировала вступление Украины в Нато ,второе таже особа запретила поставку военного оборудования,техники и комплектующих в Украину,в тоже время поставляя его в Россию (своеобразный нейтралитет от 4 недорейха) ,третье -про крым я уж молчу (особенно про дипломатический нажим на Украину ,что б никто не вздумал нагнетать).
Если еще порыться -можно накопать еще массу недружественных деяний .
Ну а уж от Шмольца -тут и говорить ничего не надо -уже видно всем его желание помочь Путину .
(видать какие то договорняки по разделу Украины странами оси Берлин-Москва-Пекин были)
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21.04.2022 18:34 Відповісти
Теснее, чем Украина, с парашей никто не дружил!
...смущает меня дата твоей регистрации на ЦН... -- сдаётся мне, что ты стукачок, фраерок ...*)
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21.04.2022 18:42 Відповісти
так багато в чому з тобою не згоден,але уся ця ******* про то які німці серуни,слабаки і взагалі підкацапники,троха замахала,по перше вони нам нічого не зобовязані,ми так само з ****** корефанилися,по друге за такий наклеп можуть і реально образитися,а от тоді ми троха прихуїємо,а по третє,говорити які вони серуни з нашого засранська якось взаглі некомільфо,нам до їхньої "ніщєти" ще срать і срать
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22.04.2022 02:13 Відповісти
О !!! НАКОНЕЦ ТО ПАНЦЕР 2000 !!! ***** РОССИЯНАМ !!!
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21.04.2022 18:48 Відповісти
 
 