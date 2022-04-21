РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10052 посетителя онлайн
Новости Война
21 733 50
оружие (10028) Словения (147) танк (2197)

Словения передаст Украине танки Т-72, - немецкие СМИ

т72

Словения намерена передать Украине танки Т-72, стоящие на вооружении страны. Вместо этого она получит немецкую бронетехнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

FAZ сообщает, что немецкое правительство готовит соглашение, согласно которому Словения поставит Украине свои танки Т-72, ​​а получит боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs.

По информации dpa, Словения также запросила у Германии более современную технику, в том числе боевые танки Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma, только принимаемую на вооружение в бундесвере.

Между тем федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт (СДПГ) подтвердила, что Германия будет учить украинских солдат управлять танковыми гаубицами Panzerhaubitze 2000. "Потому что у нас есть ноу-хау, как тренироваться на нем. Это один из способов предоставления такой поддержки", - заявила она .

До этого стало известно, что Panzerhaubitze 2000 будут поставлены в Украину из Нидерландов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В правительстве Германии говорят, что больше не могут давать Украине оружие из запасов Бундесвера

Отметим, согласно открытым данным, на вооружении Словении находится 46 танков Т-72.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Словенцям-респект.Обісраним німцям читати обов'язково...
показать весь комментарий
21.04.2022 15:43
+17
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:05
+10
Тим Часом Вермахт який продає всьому світу зброю - У НАС ВСЬО ЗАКОНЧІЛОСЬ, єслі дадім хоть танк укрАінцам, то самі останемся без защіти*... тьфу бль...
показать весь комментарий
21.04.2022 15:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Словенцям-респект.Обісраним німцям читати обов'язково...
показать весь комментарий
21.04.2022 15:43 Ответить
Немцы👎Словения👍
показать весь комментарий
21.04.2022 15:56 Ответить
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:05 Ответить
А тепер скажи, то все через "неприйом Штайнмайєра" чи Шольц і сам був проти передачі Україні важкого озброєння?
Ти ж не думаєш, що Шольц ризикує канцлерівським кріслом тільки через те, що образився на Київ, який не прийняв їхнього президента?
показать весь комментарий
21.04.2022 16:41 Ответить
а хіба треба щось казати?

наф бути містером "очевідность"!

з німецьким керівництвом і так усе зрозуміло, баблове лобі...
показать весь комментарий
21.04.2022 18:44 Ответить
Та ні, си не образив. От як вас прилюдно принизять, ви це сприймете за належне, чи повернете кривду?
показать весь комментарий
21.04.2022 22:35 Ответить
такая страна есть фигассе типа люксембурга шоли или ватикана)
показать весь комментарий
21.04.2022 17:01 Ответить
Цікаво, чи віддали б словенці ці танки, якби на обмін не отримали від німців їхню бронетехніки? Особливо, якщо врахувати, що у словенців під боком балканські кацапи - серби? Питання риторичне. І ще одне - у словенців вчитися воювати на німецькій техніці час є, а у українців - нема. Тому в авральному порядку і проводиться така рокіровка. Отже, танки Т-72 Україні фактично постачає Німеччина. Якось так, якщо дивитись на речі незаангажовано.
показать весь комментарий
21.04.2022 17:28 Ответить
нє нє німаки погані,як тут всякі лушпені розганяють...
показать весь комментарий
22.04.2022 02:03 Ответить
+5
показать весь комментарий
21.04.2022 18:50 Ответить
чому тут люде, які хворіють на капрофагію ??
показать весь комментарий
21.04.2022 18:51 Ответить
бо довбойоби с вузьким кругозором і горою ще совкових стереотипів)))
показать весь комментарий
22.04.2022 02:05 Ответить
Это совсем неопределенный срок поставки и доведения до ума техники. Больше похоже на заявление о благих намерениях.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:45 Ответить
Тим Часом Вермахт який продає всьому світу зброю - У НАС ВСЬО ЗАКОНЧІЛОСЬ, єслі дадім хоть танк укрАінцам, то самі останемся без защіти*... тьфу бль...
показать весь комментарий
21.04.2022 15:47 Ответить
Меркель превратила тигра,каким был бундесвер в старого беззубого кота.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:00 Ответить
Насколько я понял, тут лично шольц запретил вермахту передавать тяжёлое вооружение. Типа "а то припомнят нам 1941". Припомнят. Но только не 1941, а 1938. И не гитлера, а Чемберлена. Сами немцы припомнят.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:16 Ответить
так ,на складах є 200 самохідних гаубиць (************** 2000) ,якби віддали хоч 10 % з них то нічого б не втратили, бо вони ж виробляють їх,але нажаль Шольц виявився прикормленим ******
показать весь комментарий
21.04.2022 16:22 Ответить
нех клянчить..дороги хорошие??
показать весь комментарий
21.04.2022 16:28 Ответить
Что значит "клянчить". В Германии так любят говорить о защите демократии, а как дошло до дела - "ой, нам самим надоть"!
показать весь комментарий
21.04.2022 16:52 Ответить
Голі нажаль, без дінамичного захисту. Може на укр. складах щось залишилося з захисту. Звісно - броня є броня, у будь якому випадку.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:49 Ответить
Если не хватит с трофейной техники можно снять.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:18 Ответить
На іллюстрації "Урал" з якогось парку типу "патріот" в є*енях. а словенці мають скоріше М-84 югославський., який був навіть ліпшим за радянський аналог. і ДЗ там теж встановлювали.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:29 Ответить
Кстати, югославские модернизированные т-55 недавно купил Бангладеш.
показать весь комментарий
21.04.2022 17:13 Ответить
Да это левая фотка
показать весь комментарий
21.04.2022 17:54 Ответить
досить туфту про наміри розганяти...
показать весь комментарий
21.04.2022 15:54 Ответить
А чехи танки отдали Украине ?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:59 Ответить
Отдали. и еще будут наши танки, подбитые на войне ремонтировать на своей територии
показать весь комментарий
21.04.2022 16:03 Ответить
Що негоже то передають нам на утилізацію, весь радянський хлам , їх не цікавить що ці такти проти ******** зброї не мають ніякого захисту, нехай гинуть в них і далі Українці, така політика Європи
показать весь комментарий
21.04.2022 16:15 Ответить
Мирной Словении - Леопарды, Пумы и т.д., воюющей Украине - совковое старье. Ах да, нам же передают технику, которой "мы можем управлять".
показать весь комментарий
21.04.2022 16:24 Ответить
та там к сожалению всего 14 танков и 30 на хранении
показать весь комментарий
21.04.2022 16:31 Ответить
Конкуренти Шольца підсуєтились, внесли рішення про надання ВО. якщо не підримають соціал демократи, то можуть гуляти по Потсдамер-плац. А то чиста відмазка-необхідно навчати.
Саме через їх у 1933 ла-ла-ла Адольф і прийшов до влади і зразу ж "несогласних" в концтабори. В 90-х знову підняли голову есдеки і зійшла зірка Шредера разом із Штаном і Шольцом. Преемственность однако
показать весь комментарий
21.04.2022 16:39 Ответить
Думаю, німців знову пора брати під своє крило США і Британії. Бо це якийсь повний треш відбувається. Зв'язалися з тоталітарною рашкою. ***, що в них в голові? Як можна було допустити залежність в газі на рівні 50%? Та ще й від кого? Від неадекватного путіна.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:46 Ответить
німці такими стали ІМЕННО через захід,який буквально вбив в них цю дурню про одвічне покаяння за адіка,а тепер шось ще хочуть від них,коли ті знайшли до кого податись,і шось не дуже бухтіли що німаки заграють з кацапією...
показать весь комментарий
22.04.2022 02:08 Ответить
Все 10 штук отдадут?
показать весь комментарий
21.04.2022 17:00 Ответить
Словенцям подяка звичайно, але враховуючи що це маленька 2-х мільйонна країна яка ще й є членом НАТО, то танків тих у них може штук 10-15 не більше, а нам потрібно разів у 20 більше!
показать весь комментарий
21.04.2022 17:07 Ответить
Говорят, Германия даст Чехии 10 танков Леопард-2 с условием, чтоб чехи передали Украине 10 моргенштернов времен гуситских войн. Но длиной не более 1,5 метра, чтоб "избежать эскалации конфликта".
показать весь комментарий
21.04.2022 17:10 Ответить
Вау, нарешті **************!
показать весь комментарий
21.04.2022 17:13 Ответить
ці танки без дінамічного захисту, то їх легше вразити…
показать весь комментарий
21.04.2022 17:16 Ответить
я думаю реально кацапскому корнету (по заряду равен нашей стугне) ,что леопард-2,что абрамс ,что т-72 будет одинаково-танки надо применять в комплексе,а не пихать их в контрнаступление без поддержки
показать весь комментарий
21.04.2022 18:23 Ответить
Мдя, уж... -- читаю тут комменты про Герамнию и возникает вопрос: Если вы все такие самые умные, то почему не самые богатые, сильные и счастливые?
Вы 30 лет с кацапами совместную воровскую систему создавали и в дёсна с ними сосались...
...и параша была и есть вашим основным торговым партнёром -- вы тоже на парашной трубе сидите...

Ошибка Германии в том, что она попала в экономическую зависимость, и от параши, и от Украины.
Больше такого не повторится.
В вашей консерватории надо что-то глобально исправить. -- рекомендую...
показать весь комментарий
21.04.2022 17:40 Ответить
Тоже верно. Иногда сам ловлю себя на мысли что нужно было добазариться с пуйлом еще с самого начала и потом с покроном наблюдать как кацы гоняют свои вундервафли у границ ЕС, а вечнообеспокоенные наполняют памперсы и в панике зовут на помощь амеров, потому что сами просрали свою армию и забили на нее болт, увлекшись отмыванием касапских нефтебаксов. Было бы даже интересно глянуть на такой вариант.
показать весь комментарий
21.04.2022 18:03 Ответить
Нюанс. Україна ніколи не повчала Німеччини цінностям. Ніколи патетично не патякала, як це робила Німеччина, про цінності, що є основою всього. І ще. Справді, залежність та пов'язаність з економікою Росії Україна успадкувала після розпаду совка. А що змусило Німеччину з такою наполегливістю, що варта иншого застосування, залазити в кацапську економічну залежність. Адже про небезпеку такого шляху попереджали як окрамі люди, так і цілі країни. Але Німеччина з маніякальною наполегливістю лізла в кацапську дупу до останнього моменту. І сумніваюся, що вона зараз щось зрозуміла.
показать весь комментарий
21.04.2022 18:03 Ответить
Германия, потерпела поражения в двух мировых войнах -- до руин и пепла.
А теперь -- одна из очень немногих -- богатейших, успешных и авторитетных стран в Мире.
Хотя и была, почти на половину, под совковой оккупацией. Долго была...
И в дупе у параши -- Украина, пока что... -- бо сама туда залезла.
Германия на вас зарабатывала -- это нормально.
Желаю вам германского успеха...
показать весь комментарий
21.04.2022 18:20 Ответить
видать отрабатывает германия России замену плана Моргентау на План Маршалла (не было б СССР немцы свиньям хвосты крутили максимум,по плану Моргентау)
показать весь комментарий
21.04.2022 18:37 Ответить
оно то может и так-если б не пару нюансов от "забывчивых"гансов-первое госпожа Меркель заблокировала вступление Украины в Нато ,второе таже особа запретила поставку военного оборудования,техники и комплектующих в Украину,в тоже время поставляя его в Россию (своеобразный нейтралитет от 4 недорейха) ,третье -про крым я уж молчу (особенно про дипломатический нажим на Украину ,что б никто не вздумал нагнетать).
Если еще порыться -можно накопать еще массу недружественных деяний .
Ну а уж от Шмольца -тут и говорить ничего не надо -уже видно всем его желание помочь Путину .
(видать какие то договорняки по разделу Украины странами оси Берлин-Москва-Пекин были)
показать весь комментарий
21.04.2022 18:34 Ответить
Теснее, чем Украина, с парашей никто не дружил!
...смущает меня дата твоей регистрации на ЦН... -- сдаётся мне, что ты стукачок, фраерок ...*)
показать весь комментарий
21.04.2022 18:42 Ответить
так багато в чому з тобою не згоден,але уся ця ******* про то які німці серуни,слабаки і взагалі підкацапники,троха замахала,по перше вони нам нічого не зобовязані,ми так само з ****** корефанилися,по друге за такий наклеп можуть і реально образитися,а от тоді ми троха прихуїємо,а по третє,говорити які вони серуни з нашого засранська якось взаглі некомільфо,нам до їхньої "ніщєти" ще срать і срать
показать весь комментарий
22.04.2022 02:13 Ответить
О !!! НАКОНЕЦ ТО ПАНЦЕР 2000 !!! ***** РОССИЯНАМ !!!
показать весь комментарий
21.04.2022 18:48 Ответить
 
 