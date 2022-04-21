Словения передаст Украине танки Т-72, - немецкие СМИ
Словения намерена передать Украине танки Т-72, стоящие на вооружении страны. Вместо этого она получит немецкую бронетехнику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
FAZ сообщает, что немецкое правительство готовит соглашение, согласно которому Словения поставит Украине свои танки Т-72, а получит боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs.
По информации dpa, Словения также запросила у Германии более современную технику, в том числе боевые танки Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma, только принимаемую на вооружение в бундесвере.
Между тем федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт (СДПГ) подтвердила, что Германия будет учить украинских солдат управлять танковыми гаубицами Panzerhaubitze 2000. "Потому что у нас есть ноу-хау, как тренироваться на нем. Это один из способов предоставления такой поддержки", - заявила она .
До этого стало известно, что Panzerhaubitze 2000 будут поставлены в Украину из Нидерландов.
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Отметим, согласно открытым данным, на вооружении Словении находится 46 танков Т-72.
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Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
Ти ж не думаєш, що Шольц ризикує канцлерівським кріслом тільки через те, що образився на Київ, який не прийняв їхнього президента?
наф бути містером "очевідность"!
з німецьким керівництвом і так усе зрозуміло, баблове лобі...
Саме через їх у 1933 ла-ла-ла Адольф і прийшов до влади і зразу ж "несогласних" в концтабори. В 90-х знову підняли голову есдеки і зійшла зірка Шредера разом із Штаном і Шольцом. Преемственность однако
Вы 30 лет с кацапами совместную воровскую систему создавали и в дёсна с ними сосались...
...и параша была и есть вашим основным торговым партнёром -- вы тоже на парашной трубе сидите...
Ошибка Германии в том, что она попала в экономическую зависимость, и от параши, и от Украины.
Больше такого не повторится.
В вашей консерватории надо что-то глобально исправить. -- рекомендую...
А теперь -- одна из очень немногих -- богатейших, успешных и авторитетных стран в Мире.
Хотя и была, почти на половину, под совковой оккупацией. Долго была...
И в дупе у параши -- Украина, пока что... -- бо сама туда залезла.
Германия на вас зарабатывала -- это нормально.
Желаю вам германского успеха...
Если еще порыться -можно накопать еще массу недружественных деяний .
Ну а уж от Шмольца -тут и говорить ничего не надо -уже видно всем его желание помочь Путину .
(видать какие то договорняки по разделу Украины странами оси Берлин-Москва-Пекин были)
...смущает меня дата твоей регистрации на ЦН... -- сдаётся мне, что ты стукачок, фраерок ...*)