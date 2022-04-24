Более половины немцев недовольны подходом Шольца по отношению к российско-украинской войне

Немецкие социал-демократы (SPD) продолжают терять благосклонность избирателей в ходе продолжающихся дебатов о поставке тяжелого вооружения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Focus.

Согласно тенденции, которую еженедельно собирает Институт исследования общественного мнения INSA для "Bild am Sonntag", SPD на этой неделе набирает 24 процента, что на один процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе.

Свободная демократическая партия (FDP) также потеряла пункт и теперь имеет 9 процентов. Зеленые же улучшились на один пункт и достигли 18% на этой неделе. Христианско-демократический союз остается стабильным – 26%, AfD – 11% (+1), а левые – 5% (без изменений).

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Канцлер Олаф Шольц (SPD) продолжает терять популярность. 52% опрошенных говорят, что он плохо справляется с российско-украинской войной (хорошо его подход оценивают в 35%). Министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) справляется здесь гораздо лучше. 47% считают, что она хорошо работает во время кризиса (плохо: 39%).

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