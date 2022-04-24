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Новости Агрессия России против Украины Война
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Более половины немцев недовольны подходом Шольца по отношению к российско-украинской войне

шольц

Немецкие социал-демократы (SPD) продолжают терять благосклонность избирателей в ходе продолжающихся дебатов о поставке тяжелого вооружения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Focus.

Согласно тенденции, которую еженедельно собирает Институт исследования общественного мнения INSA для "Bild am Sonntag", SPD на этой неделе набирает 24 процента, что на один процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе.

Свободная демократическая партия (FDP) также потеряла пункт и теперь имеет 9 процентов. Зеленые же улучшились на один пункт и достигли 18% на этой неделе. Христианско-демократический союз остается стабильным – 26%, AfD – 11% (+1), а левые – 5% (без изменений).

Читайте также: Я делаю все, чтобы предотвратить третью мировую войну, - Шольц

Канцлер Олаф Шольц (SPD) продолжает терять популярность. 52% опрошенных говорят, что он плохо справляется с российско-украинской войной (хорошо его подход оценивают в 35%). Министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) справляется здесь гораздо лучше. 47% считают, что она хорошо работает во время кризиса (плохо: 39%).

Читайте также: Шольцу грозит отставка из-за отказа предоставить тяжелое вооружение для Украины, - СМИ

Автор: 

Германия (6979) Шольц Олаф (909)


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Топ комментарии
+16
Шольцю треба скинути штани і одягнути спідницю меркель.
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24.04.2022 16:50
+15
Ті німці якісь їбануті. Внуки кацапських гвалтівників. Кацапські гени не виведеш....
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24.04.2022 16:45
+10
35% вважають, що він добре смокче *****, а 52% вважають, що треба смоктати краще.
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24.04.2022 16:51
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Ті німці якісь їбануті. Внуки кацапських гвалтівників. Кацапські гени не виведеш....
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24.04.2022 16:45 Ответить
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24.04.2022 16:57 Ответить
так и есть!
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24.04.2022 21:32 Ответить
Позитивная динамика и это вселяет осторожный оптимизм, однако с нашей стороны ещё много надо работать, в том числе и переводить наш военный контент на немецкий язык, для лучшего понимания немцами наших реалий. Кстати китайский , арабский и испанский тоже ждут своей очереди и странно почему в Украине особо никто не озабочен этой проблемой. Работа с иностранной аудиторией - это вам не видосики с неадекватными заявами от наших гавно-политиков пилить по кд
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24.04.2022 16:48 Ответить
Нет! Не нужно! Переведите на английский!
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24.04.2022 17:06 Ответить
Шольцю треба скинути штани і одягнути спідницю меркель.
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24.04.2022 16:50 Ответить
35% вважають, що він добре смокче *****, а 52% вважають, що треба смоктати краще.
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24.04.2022 16:51 Ответить
Не стоит передёргивать. Те самые 50% - за эмбарго для россии и поставку тяжёлого вооружения.
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24.04.2022 17:01 Ответить
За эмбарго для роиси поставлять газ, и при этом (ПРОТИВ) поставлять тяжелое вооружение для Украины?
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24.04.2022 17:10 Ответить
Нацисти вже один раз привели німецький народ до катастрофи . Тому німецький виборець і шокований нацистськими поглядами ******** німецьких політиків , корумпованих росією .
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24.04.2022 16:57 Ответить
Скорее поведением в стиле "я несу вам мир" и "когда пришли за евреями, я молчал".
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24.04.2022 17:14 Ответить
Німецькі політики куплені Путіним.
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24.04.2022 17:03 Ответить
Волна разоблачений еврочиновников в финансовых связях с В.В.Хуйло, а точнее в коррупции только набирает обороты. Все тайное рано или поздно становится явным.
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24.04.2022 17:04 Ответить
У ***** такое выражение лица как будто он чистит карманы радующегося обнимашкам французского партнёра.
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24.04.2022 18:43 Ответить
проявления "шредеризации" политиков Германии:
Г. Шредер, А. Меркель, Ф. Штайнмайер, О. Шольц - на газпромовском прайсе
а еще есть кремлевские консервы, которые вскрылись в виде обращения "деятелей культуры"...,
+ пятая колона выходцев из россии подсаженных на иглу дезинформации всяких там "спутников" и "раша тудэй".
Германии еще предстоит выяснить антигосударственную деятельность мадам шмеркель ... ,
в том числе и по развалу армии Бундесвера.
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24.04.2022 17:11 Ответить
А ще 5 колона в Україні, яка вперто зневажає державну мову.
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24.04.2022 17:29 Ответить
Щолц збагнув, що Зеля неадекват, і не бажає щоб його зброя дісталася Московії.
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24.04.2022 17:13 Ответить
А як там бездітній меркель, по ночам не з'являються душі убієнних діток України?!
БОЙКОТ НІМЕЦЬКОМУ АВТОПРОМУ!
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24.04.2022 17:25 Ответить
В мене таке враження, що в Цензорі хтось дуже хоче, щоб українці мали хибне уявлення про те як німці ставляться до України. Дуже однобоко підносяться новини. Та й рашистські боти не сплять...
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24.04.2022 17:50 Ответить
Велика , сильна , потужна Німеччина... є дуже слабкою у військовому плані . Маючи найпотужнішу в ЄС економіку Німеччина абсолютно зараз не готова до нападу , наприклад , путинської росії . Ця дура з НДР , яка є подругою путіна (фрау Меркель) фактично роззброїла Німеччину ...
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24.04.2022 17:51 Ответить
Багаторічне , хронічне недофінансування армії ( замість узаконених 2 % ВВП , то півтора , то один процент , то навіть менше ), зробили свою справу . Сама сильна в економічному плані , країна ЕС , виявилася надто слабкою у військовому плані . Після недавньої ревізії збройних сил Німеччини , її влада перебуває в стані шоку . Настільки все виявилось - запущеним .
До речі , схожа ситуація була і в Україні . Пам'ятаю як ще Ющенко , постійно сперечався з Тимошенко , вимагаючи в неї не скорочувати фінансування армії . Але у люлі на це був " залізний аргумент " - а нам всьоравно ваевать не с кєм . .
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24.04.2022 18:14 Ответить
Політичні імпотенти.
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24.04.2022 18:11 Ответить
Ганьба!
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24.04.2022 18:13 Ответить
а вот действительно интересно, что немцы думают. Не те, газетные, а те которые на кухне. Есть кто из Германии, можете просвятить!?
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24.04.2022 18:18 Ответить
Спектр самый разный. Примерно как в Украине в 2015 году в областях, где не было прямых столкновений с рашкой и "сепаратистами Дамбаса".
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24.04.2022 19:41 Ответить
для бюргерів тільки дойчланд юбер алес- а на всіх ім насрати..такий вони народ.. аби ім було добре.. як же мало сталін повбивав німчури
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24.04.2022 18:46 Ответить
Немцы радушны и помогают. Пока. Наши свиньи гадят тут семками и бычками, в своем репертуаре,в общем...
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24.04.2022 18:47 Ответить
НЕмцы радушны и в большинстве склонны помогать, но наша свинота себя ведет так же, как привыкла дома - возле нашего общежития на лавках посидели двое - мат перемат, семками и окурками усеяно все вокруг скамейки. Тут такого нигде не увидишь больше, только там, где укаринцы поселились. Как долго нам будут помогать при таком отношении?
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24.04.2022 18:53 Ответить
друг меркель і *****
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24.04.2022 21:00 Ответить
 
 