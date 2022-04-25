Серед основних завдань МВС - розмінування територій і протидія диверсантам
Наразі серед основних завдань Міністерства внутрішніх справ – розмінування територій і протидія ДРГ ворога.
Про це сказала заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян під час робочої поїздки на Сумщину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
"Сьогодні основними завданнями є розмінування території, відновлювальні роботи, гуманітарна допомога місцевим мешканцям, а також протидія ДРГ ворога й мародерам", — зазначила заступниця міністра.
У ході поїздки Акопян провела зустріч із керівниками структурних підрозділів Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС Сумщини, обговорила поточні завдання та чутливі питання, а також подальшу роботу у період воєнного стану.
Заступниця очільника МВС відвідала обласний центр та місто Шостку, де обговорила стратегію подальшої співпраці з органами місцевої влади, а також побувала у кількох містах області, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів і наразі повертаються до мирного життя — Тростянці та Охтирці.
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У ході поїздки Акопян провела зустріч із керівниками структурних підрозділів Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС Сумщини, обговорила поточні завдання та чутливі питання, а також подальшу роботу у період воєнного стану"
а что, в Украине разве нет интернета для проведения видеоконференций? или как в анекдоте, когда японцы приехали на какой-то завод во владивостоке, ждут приема у директора... а из кабинета директора уже 10 минут стоит крик... ни слушали крик, слушали, потом спрашивают - а на кого это так директор кричит? секретарь отвечает - это он с владивостоком разговаривает... на что японцы резонно ему сказали - так можно же не кричать, а по телефону поговорить...
а вы говорите деловая поездка... это растрата бюджетных средств... пока не поставлены задачи, не установлены исполнители, объемы работ и т.п. - нехер шастать за казенный счет по Украине...