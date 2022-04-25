Серед основних завдань МВС - розмінування територій і протидія диверсантам

Наразі серед основних завдань Міністерства внутрішніх справ – розмінування територій і протидія ДРГ ворога.

Про це сказала заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян під час робочої поїздки на Сумщину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Сьогодні основними завданнями є розмінування території, відновлювальні роботи, гуманітарна допомога місцевим мешканцям, а також протидія ДРГ ворога й мародерам", — зазначила заступниця міністра.

У ході поїздки Акопян провела зустріч із керівниками структурних підрозділів Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС Сумщини, обговорила поточні завдання та чутливі питання, а також подальшу роботу у період воєнного стану.

Заступниця очільника МВС відвідала обласний центр та місто Шостку, де обговорила стратегію подальшої співпраці з органами місцевої влади, а також побувала у кількох містах області, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів і наразі повертаються до мирного життя — Тростянці та Охтирці.

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