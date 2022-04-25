"Укрзалізниця" призначила шість додаткових евакуаційних рейсів на 25 квітня
На 25 квітня "Укрзалізниця" призначила шість потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.
Про це повідомляється на сайті перевізника, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, курсуватимуть такі потяги:
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль