"Укрзалізниця" призначила шість додаткових евакуаційних рейсів на 25 квітня

На 25 квітня "Укрзалізниця" призначила шість потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.

Про це повідомляється на сайті перевізника, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, курсуватимуть такі потяги:

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.

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