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"Укрзалізниця" призначила шість додаткових евакуаційних рейсів на 25 квітня

укрзалізниця,евакуація

На 25 квітня "Укрзалізниця" призначила шість потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.

Про це повідомляється на сайті перевізника, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, курсуватимуть такі потяги:

  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
  • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.

Також читайте: Великодніми рейсами евакуйовано 780 людей з Донеччини та Херсонщини, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж

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Укрзалізниця (6864) евакуація (2320)


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