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ОБСЄ вимагає негайно звільнити затриманих у Донецьку і Луганську співробітників

обсє

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликали негайно звільнити чотирьох членів Спеціальної моніторингової місії, яких затримали в окупованих РФ Донецьку і Луганську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

Голова організації назвав затримання членів національної місії СММ "неприйнятним", і зазначив, що їх тримають під вартою без пред'явлення звинувачень "протягом певного періоду часу".

Генсек ОБСЄ засудила "сумні акти залякування, переслідування і ворожої публічної риторики" щодо СММ і співробітників місії в непідконтрольних уряду України районах Донецька і Луганська.

"Всі члени нашої національної місії залишаються посадовими особами ОБСЄ і повинні бути наділені функціональною недоторканністю, в тому числі протягом цього періоду, коли закінчився термін дії мандата", - сказала Шмід.

В ОБСЄ звернули увагу, що попри те, що 1 квітня всі дії, передбачені мандатом, були припинені, СММ продовжує виконувати мінімальні необхідні адміністративні завдання.

"З міркувань безпеки співробітників ОБСЄ не може надати додаткову інформацію про ситуацію на цей момент", - йдеться в заяві.

Також читайте: Військові РФ взяли в полон співробітників моніторингової місії ОБСЄ на сході України, - представник Великої Британії Браун

Автор: 

ОБСЄ (3507) викрадення (821)


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Топ коментарі
+10
Так вы же с русней и ордиловцами сотрудничали, теперь пожинайте...
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25.04.2022 07:18
+10
Як ще досі не висловили стурбованість а за нею глибоку стурбованість а по тім занепокоєнн??😃
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25.04.2022 07:32
+9
"Озабоченість" виразіть! Обесеє довбане! Ви 8 років не бачили війни, тепер скуштуйте!
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25.04.2022 08:11
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Ого,як страшно.
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25.04.2022 07:14 Відповісти
Так вы же с русней и ордиловцами сотрудничали, теперь пожинайте...
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25.04.2022 07:18 Відповісти
Як ще досі не висловили стурбованість а за нею глибоку стурбованість а по тім занепокоєнн??😃
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25.04.2022 07:32 Відповісти
Ой, а где ОБСЕ увидело в Украине войну? Вроде же 8 лет ничего не видели - не слышали, и вот опять.

Ах, враждебная публичная риторика по отношению к членам ОБСЕ! Да как они могли!!! Кусать кормящую руку!!!
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25.04.2022 07:33 Відповісти
Та ви шо!!!
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25.04.2022 07:49 Відповісти
Глибоке занепокоєння та стурбованість вже висловлювали?
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25.04.2022 08:04 Відповісти
"Озабоченість" виразіть! Обесеє довбане! Ви 8 років не бачили війни, тепер скуштуйте!
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25.04.2022 08:11 Відповісти
Украинский народ выражает обеспокоенность и создаст специальную комиссию, которая в течении пары-тройки лет определит, что произошло. Возможно, понадобится больше времени и финансирование от ЕС.
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25.04.2022 08:43 Відповісти
бiмба!
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25.04.2022 10:17 Відповісти
Потрібно щоб їх спочатку покатували а потім розтріляли
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25.04.2022 09:00 Відповісти
Виражаю глибоке занепокоєння
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25.04.2022 09:02 Відповісти
Тут занепокоєнням не обійтися - глибока стурбованність, не менше
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25.04.2022 09:51 Відповісти
ОБСЕ обміняють на ОПЗЖ
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25.04.2022 09:16 Відповісти
Пох.. на тих сліпих які жирували і не бачили війни. Наші можуть навіть не думати про обмін на цих підарасів
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25.04.2022 11:29 Відповісти
Требуют? От кого требуют? 8 лет на Донбассе в упор не видели российских военных, всё про "неопознанных" толдычили.
Ешьте теперь, не обляпайтесь
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25.04.2022 12:35 Відповісти
 
 