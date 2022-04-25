ОБСЄ вимагає негайно звільнити затриманих у Донецьку і Луганську співробітників

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликали негайно звільнити чотирьох членів Спеціальної моніторингової місії, яких затримали в окупованих РФ Донецьку і Луганську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

Голова організації назвав затримання членів національної місії СММ "неприйнятним", і зазначив, що їх тримають під вартою без пред'явлення звинувачень "протягом певного періоду часу".

Генсек ОБСЄ засудила "сумні акти залякування, переслідування і ворожої публічної риторики" щодо СММ і співробітників місії в непідконтрольних уряду України районах Донецька і Луганська.

"Всі члени нашої національної місії залишаються посадовими особами ОБСЄ і повинні бути наділені функціональною недоторканністю, в тому числі протягом цього періоду, коли закінчився термін дії мандата", - сказала Шмід.

В ОБСЄ звернули увагу, що попри те, що 1 квітня всі дії, передбачені мандатом, були припинені, СММ продовжує виконувати мінімальні необхідні адміністративні завдання.

"З міркувань безпеки співробітників ОБСЄ не може надати додаткову інформацію про ситуацію на цей момент", - йдеться в заяві.

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