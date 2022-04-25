Прем'єр-міністр Великої Британії і Генсек ООН обговорили надання допомоги Маріуполю

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який у вівторок має намір відвідати Москву. Ключовою темою розмови стало питання надання гуманітарної допомоги населенню українського Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.

"Вони обговорили загальну стурбованість ударами в районах, обложених російськими силами, таких як Маріуполь і Херсон, і необхідність домогтися припинення вогню, підтримувати гуманітарні зусилля і забезпечити можливість виїзду для мирного населення. Прем'єр-міністр чітко заявив про необхідність глобальної солідарності, підкресливши, що Сполучене Королівство продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, допомагаючи Україні захищати свою територію", - коментує розмову пресслужба Джонсона.

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