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Прем'єр-міністр Великої Британії і Генсек ООН обговорили надання допомоги Маріуполю

маріуполь

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який у вівторок має намір відвідати Москву. Ключовою темою розмови стало питання надання гуманітарної допомоги населенню українського Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.

"Вони обговорили загальну стурбованість ударами в районах, обложених російськими силами, таких як Маріуполь і Херсон, і необхідність домогтися припинення вогню, підтримувати гуманітарні зусилля і забезпечити можливість виїзду для мирного населення. Прем'єр-міністр чітко заявив про необхідність глобальної солідарності, підкресливши, що Сполучене Королівство продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, допомагаючи Україні захищати свою територію", - коментує розмову пресслужба Джонсона.

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Автор: 

Маріуполь (3236) Джонсон Борис (583) Гутерріш Антоніу (390)


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Президент Байден оголосить нового посла США в Україні.

Міністр Оборони Остін: завершено підготовку 50 українських артилеристів.

6-денний курс для наступних 50 скоро розпочнеться.

18 гаубиць уже в Україні. Зараз готується ще 7. І ще 72 дуже скоро.
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25.04.2022 07:56 Відповісти
Не нового, а просто посла. Байден, прийшовши до влади, так посла і не призначав.
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25.04.2022 07:58 Відповісти
Знову висловили загальні занепокоєння. Раніше писали в новинах, що сам Макрон і прем'єр-міністр Греції поїдуть до Маріуполя з гуманітарною допомогою, щоб її не обстріляли рашисти і допустили до Маріуполя. Ну, і де всі вони? Як завжди аби бовкнути.
Свежо предание да верится с трудом.
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25.04.2022 08:05 Відповісти
Раніше писали в новинах, що сам Макрон і прем'єр-міністр Греції поїдуть до Маріуполя з гуманітарною допомогою, щоб її не обстріляли рашисти і допустили до Маріуполя. Ну, і де всі вони? Як завжди аби бовкнути.
Свежо предание да верится с трудом.
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25.04.2022 08:06 Відповісти
Ну вот поговорили, поговорили и разошлись по домам.
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25.04.2022 08:07 Відповісти
Путлеру до лампочки ООН и Джонсон. Он будет по трупам добиваться своей цели - уничтожить Украину....
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25.04.2022 08:10 Відповісти
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш летить в Москву за ынструкцыями, темниками, "рЭчЬОвками" выд Путына-Лаврова !?
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25.04.2022 08:10 Відповісти
Гутеріш, давай швидше дуй в Маріуполь, а то там нікому буде вже коридор влаштовувати і допомогу надавати
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25.04.2022 08:36 Відповісти
А подляк з хламідією? Передумали?
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25.04.2022 09:23 Відповісти
 
 