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Новости Агрессия России против Украины Война
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Премьер-министр Великобритании и Генсек ООН обсудили оказание помощи Мариуполю

маріуполь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который во вторник намерен посетить Москву. Ключевой темой разговора стал вопрос предоставления гуманитарной помощи населению украинского Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Они обсудили всеобщую обеспокоенность ударами в районах, осажденных российскими силами, таких как Мариуполь и Херсон, и необходимость добиться прекращения огня, поддерживать гуманитарные усилия и обеспечить возможность выезда для мирного населения. Премьер-министр четко заявил о необходимости глобальной солидарности, подчеркнув, что Соединенное Королевство продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, помогая Украине защищать свою территорию", – комментирует разговор пресс-служба Джонсона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация по состоянию на 6:00 25 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Мариуполь (5718) Джонсон_Борис (505) Гутерриш Антониу (336)


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Президент Байден оголосить нового посла США в Україні.

Міністр Оборони Остін: завершено підготовку 50 українських артилеристів.

6-денний курс для наступних 50 скоро розпочнеться.

18 гаубиць уже в Україні. Зараз готується ще 7. І ще 72 дуже скоро.
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25.04.2022 07:56 Ответить
Не нового, а просто посла. Байден, прийшовши до влади, так посла і не призначав.
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25.04.2022 07:58 Ответить
Знову висловили загальні занепокоєння. Раніше писали в новинах, що сам Макрон і прем'єр-міністр Греції поїдуть до Маріуполя з гуманітарною допомогою, щоб її не обстріляли рашисти і допустили до Маріуполя. Ну, і де всі вони? Як завжди аби бовкнути.
Свежо предание да верится с трудом.
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25.04.2022 08:05 Ответить
Раніше писали в новинах, що сам Макрон і прем'єр-міністр Греції поїдуть до Маріуполя з гуманітарною допомогою, щоб її не обстріляли рашисти і допустили до Маріуполя. Ну, і де всі вони? Як завжди аби бовкнути.
Свежо предание да верится с трудом.
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25.04.2022 08:06 Ответить
Ну вот поговорили, поговорили и разошлись по домам.
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25.04.2022 08:07 Ответить
Путлеру до лампочки ООН и Джонсон. Он будет по трупам добиваться своей цели - уничтожить Украину....
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25.04.2022 08:10 Ответить
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш летить в Москву за ынструкцыями, темниками, "рЭчЬОвками" выд Путына-Лаврова !?
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25.04.2022 08:10 Ответить
Гутеріш, давай швидше дуй в Маріуполь, а то там нікому буде вже коридор влаштовувати і допомогу надавати
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25.04.2022 08:36 Ответить
А подляк з хламідією? Передумали?
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25.04.2022 09:23 Ответить
 
 