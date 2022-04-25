Російські війська безуспішно штурмували Барвінкове та Ізюм, продовжують ракетно-бомбові обстріли Маріуполя, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують обстріли на Слобожанському та Ізюмському напрямку, спроби штурму Барвінкового та Ізюма відбиті. Не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ на території заводу "Азовсталь".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкіно. На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу "Азовсталь". Веде штурмові дії населеного пункту Попасна", - повідомили у Генштабі.
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На напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.
Война только началась. Будут еще и потерянные города и территории, как будет и контранаступление и освобожденные территории. Все люди взрослые и всё понимают. Но не нужно сцать в уши, называя "отступление" мобильной обороной.