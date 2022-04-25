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Російські війська безуспішно штурмували Барвінкове та Ізюм, продовжують ракетно-бомбові обстріли Маріуполя, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти,рашисти

Російські окупанти продовжують обстріли на Слобожанському та Ізюмському напрямку, спроби штурму Барвінкового та Ізюма відбиті. Не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ на території заводу "Азовсталь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкіно. На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу "Азовсталь". Веде штурмові дії населеного пункту Попасна", - повідомили у Генштабі.

Також читайте: Оперативна інформація станом на 6:00 25 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17516) Генштаб ЗС (6630)


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Топ коментарі
+12
Суки расиянцы , чтобы вы все уже сдохли в страшных муках.
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25.04.2022 08:07
+11
спроби штурму Ізюма???
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25.04.2022 08:01
+8
Щось поплутали. В оригіналі звучить так.
________________________________
На напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.
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25.04.2022 08:05
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спроби штурму Ізюма???
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25.04.2022 08:01 Відповісти
Щось поплутали. В оригіналі звучить так.
________________________________
На напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.
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25.04.2022 08:05 Відповісти
Отож бо й воно. І плутають постійно... То що там в Кремінній? Тиждень пройшов, а як умудрились її здати кацапам, не відомо. Де нема успіху кацапів - розганяють паніку, де кацапи змогли пройти - до останнього брешуть, що фейк. Навіщо?
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25.04.2022 08:33 Відповісти
ну чого ж не відомо. відомо. я десь читала, що правильно все Залужний командує, що нема смислу утримувати якусь землю, якщо треба для цього жертвувати людьми. що ми ведемо мобільну війну і саме тому відступили в Кремінній. орки ж заливають вогнем нещадно, для чого ж тримати під вогнем людей. якщо можна відступити і з флангів понищити ворога.
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25.04.2022 08:42 Відповісти
А можно поподробнее на счет ".... і з флангів понищити ворога". А то я как-то пропустил такие радостные новости.

Война только началась. Будут еще и потерянные города и территории, как будет и контранаступление и освобожденные территории. Все люди взрослые и всё понимают. Но не нужно сцать в уши, называя "отступление" мобильной обороной.
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25.04.2022 09:44 Відповісти
может тебе сразу в Генштаб...?
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25.04.2022 10:58 Відповісти
"спроби штурму Барвінкового та Ізюма відбиті" - а разве Изю был нашим? Он же по картам и так оккупирован?
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25.04.2022 08:02 Відповісти
24 квітня російські війська атакували з Ізюма на Пашкове, Довгеньке та Велику Комушуваху. Рашисти зазнали невдачі і були відігнані з втратами. Противник також незміг взяти Яцьківку, Лиман і Рубіжне, але мав частковий успіх у напрямку Зарічне, Нижнє та Оріхове.
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25.04.2022 08:02 Відповісти
Кацапам нужны ресурсы нефти, газа, угля, черноземы....туда они и лезут
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25.04.2022 08:19 Відповісти
Наївний. Фашистам свинопсам потрібна вся Україна і вся Європа.
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25.04.2022 08:29 Відповісти
та які ресурси, вони своїм ресурсам дати ради не можуть. їм потрібно нас знищити, щоб нас не було. щоб все було росія і ссср.2
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25.04.2022 08:44 Відповісти
"спроби штурму Барвінкового та Ізюма відбиті" - так Изюм и так оккупирован орками?
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25.04.2022 08:03 Відповісти
И к Барвинкове они ещё не успели подобраться ,только обстреливают авиацией ,а штурмуют близлежащие к нему сёла по направлению от Изюма
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25.04.2022 08:15 Відповісти
https://twitter.com/gribovchenko/status/1517929558795767808 https://twitter.com/gribovchenko/status/1517929558795767808

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25.04.2022 08:07 Відповісти
Суки расиянцы , чтобы вы все уже сдохли в страшных муках.
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25.04.2022 08:07 Відповісти
От би оточити слобожанське угруповання кацапів і знищити падлюк. Наступом на Круп'янськ - Старобільськ
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25.04.2022 08:15 Відповісти
МЕЧТЫ, МЕЧТЫ. НАДО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ. КАЦАПЫ ПРУТ
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25.04.2022 09:07 Відповісти
Тримайтеся, рідненькі наші хлопці.
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25.04.2022 08:23 Відповісти
СУКИ
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25.04.2022 08:27 Відповісти
Нужно русских, как нацистов РСЗО выжигать и продвигаться вперед! Украине нужны десятки тысяч РСЗО, от русских должен один пепел остаться!
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25.04.2022 08:35 Відповісти
Дмітрій, ти такий активний! візьми хоча б списки орків, познаходь їхніх свиноматок і понаписуй їм погроз і проклять у ВК, щоб вони вночі спати боялися. застосуй креативність.
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25.04.2022 09:22 Відповісти
також піди на сторінку Гутеріша і йому напиши, щоб швидше організовував гуманітарний коридор із Маріуполя, а то буде пізно. Столтенбергу також можеш шо-небудь підказати, я бачу, ти грамотний)
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25.04.2022 09:24 Відповісти
 
 