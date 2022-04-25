Російські війська безуспішно штурмували Барвінкове та Ізюм, продовжують ракетно-бомбові обстріли Маріуполя, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують обстріли на Слобожанському та Ізюмському напрямку, спроби штурму Барвінкового та Ізюма відбиті. Не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ на території заводу "Азовсталь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкіно. На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу "Азовсталь". Веде штурмові дії населеного пункту Попасна", - повідомили у Генштабі.

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