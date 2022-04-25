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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские войска безуспешно штурмовали Барвенково и Изюм, продолжают ракетно-бомбовые обстрелы Мариуполя, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти,рашисти

Российские оккупанты продолжают обстрелы на Слобожанском и Изюмском направлении, попытки штурма Барвенкового и Изюма отбиты. Не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино. Направлениям в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная", - сообщили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (19365) Генштаб ВС (6331)


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Топ комментарии
+12
Суки расиянцы , чтобы вы все уже сдохли в страшных муках.
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25.04.2022 08:07
+11
спроби штурму Ізюма???
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25.04.2022 08:01
+8
Щось поплутали. В оригіналі звучить так.
________________________________
На напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.
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25.04.2022 08:05
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спроби штурму Ізюма???
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25.04.2022 08:01 Ответить
Щось поплутали. В оригіналі звучить так.
________________________________
На напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.
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25.04.2022 08:05 Ответить
Отож бо й воно. І плутають постійно... То що там в Кремінній? Тиждень пройшов, а як умудрились її здати кацапам, не відомо. Де нема успіху кацапів - розганяють паніку, де кацапи змогли пройти - до останнього брешуть, що фейк. Навіщо?
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25.04.2022 08:33 Ответить
ну чого ж не відомо. відомо. я десь читала, що правильно все Залужний командує, що нема смислу утримувати якусь землю, якщо треба для цього жертвувати людьми. що ми ведемо мобільну війну і саме тому відступили в Кремінній. орки ж заливають вогнем нещадно, для чого ж тримати під вогнем людей. якщо можна відступити і з флангів понищити ворога.
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25.04.2022 08:42 Ответить
А можно поподробнее на счет ".... і з флангів понищити ворога". А то я как-то пропустил такие радостные новости.

Война только началась. Будут еще и потерянные города и территории, как будет и контранаступление и освобожденные территории. Все люди взрослые и всё понимают. Но не нужно сцать в уши, называя "отступление" мобильной обороной.
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25.04.2022 09:44 Ответить
может тебе сразу в Генштаб...?
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25.04.2022 10:58 Ответить
"спроби штурму Барвінкового та Ізюма відбиті" - а разве Изю был нашим? Он же по картам и так оккупирован?
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25.04.2022 08:02 Ответить
24 квітня російські війська атакували з Ізюма на Пашкове, Довгеньке та Велику Комушуваху. Рашисти зазнали невдачі і були відігнані з втратами. Противник також незміг взяти Яцьківку, Лиман і Рубіжне, але мав частковий успіх у напрямку Зарічне, Нижнє та Оріхове.
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25.04.2022 08:02 Ответить
Кацапам нужны ресурсы нефти, газа, угля, черноземы....туда они и лезут
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25.04.2022 08:19 Ответить
Наївний. Фашистам свинопсам потрібна вся Україна і вся Європа.
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25.04.2022 08:29 Ответить
та які ресурси, вони своїм ресурсам дати ради не можуть. їм потрібно нас знищити, щоб нас не було. щоб все було росія і ссср.2
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25.04.2022 08:44 Ответить
"спроби штурму Барвінкового та Ізюма відбиті" - так Изюм и так оккупирован орками?
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25.04.2022 08:03 Ответить
И к Барвинкове они ещё не успели подобраться ,только обстреливают авиацией ,а штурмуют близлежащие к нему сёла по направлению от Изюма
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25.04.2022 08:15 Ответить
https://twitter.com/gribovchenko/status/1517929558795767808 https://twitter.com/gribovchenko/status/1517929558795767808

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25.04.2022 08:07 Ответить
Суки расиянцы , чтобы вы все уже сдохли в страшных муках.
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25.04.2022 08:07 Ответить
От би оточити слобожанське угруповання кацапів і знищити падлюк. Наступом на Круп'янськ - Старобільськ
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25.04.2022 08:15 Ответить
МЕЧТЫ, МЕЧТЫ. НАДО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ. КАЦАПЫ ПРУТ
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25.04.2022 09:07 Ответить
Тримайтеся, рідненькі наші хлопці.
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25.04.2022 08:23 Ответить
СУКИ
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25.04.2022 08:27 Ответить
Нужно русских, как нацистов РСЗО выжигать и продвигаться вперед! Украине нужны десятки тысяч РСЗО, от русских должен один пепел остаться!
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25.04.2022 08:35 Ответить
Дмітрій, ти такий активний! візьми хоча б списки орків, познаходь їхніх свиноматок і понаписуй їм погроз і проклять у ВК, щоб вони вночі спати боялися. застосуй креативність.
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25.04.2022 09:22 Ответить
також піди на сторінку Гутеріша і йому напиши, щоб швидше організовував гуманітарний коридор із Маріуполя, а то буде пізно. Столтенбергу також можеш шо-небудь підказати, я бачу, ти грамотний)
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25.04.2022 09:24 Ответить
 
 