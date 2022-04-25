Российские войска безуспешно штурмовали Барвенково и Изюм, продолжают ракетно-бомбовые обстрелы Мариуполя, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстрелы на Слобожанском и Изюмском направлении, попытки штурма Барвенкового и Изюма отбиты. Не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино. Направлениям в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.
На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная", - сообщили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
________________________________
На напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.
Война только началась. Будут еще и потерянные города и территории, как будет и контранаступление и освобожденные территории. Все люди взрослые и всё понимают. Но не нужно сцать в уши, называя "отступление" мобильной обороной.