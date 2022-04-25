Российские войска безуспешно штурмовали Барвенково и Изюм, продолжают ракетно-бомбовые обстрелы Мариуполя, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают обстрелы на Слобожанском и Изюмском направлении, попытки штурма Барвенкового и Изюма отбиты. Не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино. Направлениям в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная", - сообщили в Генштабе.

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