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Новини Війна
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Родичі людей, зниклих безвісти, можуть отримати пенсію по втраті годувальника, – Мінсоцполітики

лазебная

Члени родин осіб, зниклих безвісти під час війни, можуть отримати пенсію по втраті годувальника.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр заначила, що за даними Національної поліції, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 5 тисяч людей вважалися зниклими безвісти. За цей час поліцейським вдалося розшукати 2870 осіб. Ще понад 2 тисячі перебувають у розшуку.

У членів сім’ї право на отримання пенсії виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Право на пенсію по втраті годувальника мають:

• Діти такої особи віком до 18 років.

• Діти такої особи, від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання.

• Діти такої особи, які є сиротами, до 23 років незалежно від факту навчання.

• Чоловік або дружина, батьки такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

• Чоловік або дружина, а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Батьки і чоловік або дружина особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування.

Для призначення пенсії по втраті годувальника необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду.

Автор: 

пенсія (1587) Міністерство соціальної політики (1271) зниклий безвісти (207) Лазебна Марина (167)


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а можно домбасятине ничего не давать? сапасиба!!!!
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25.04.2022 18:33 Відповісти
слабо в это верится. подашь заявку,а в ответ попросят справку от без вести пропавшего...
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25.04.2022 18:48 Відповісти
 
 