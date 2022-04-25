Уроки історії добре відомі: пішов проти українців - програєш, - Зеленський
За два місяці війни створено глобальну антивоєнну коаліцію.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну. На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло б розвивати саму Росію, і спрямовувати цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів.
Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, за два місяці створена глобальна антивоєнна коаліція.
"Проти Росії вже запроваджені санкції, які забрали в неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо", - підсумував він.
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Але, блін - це все правда і дай Боже, - американці з британцями допоможуть нам позбавитись найгіршого нашого внутріщнього ворога - корупції.
P.S.
Там, до речі, викладено бачення ядерної загрози також.
https://www.youtube.com/watch?v=gIK-47Y0g7Y
Если бы не это и не еще более тупой гэбневый карлик, то была бы Венгрия-56 или Чехословакия-67. А быть умнее Путина - нечем гордиться.
Це він про себе і своє зелене шОПіто? Самокритично.
Я пам'ятаю парад Незалежності з Вєркою Сердючкою та асфальт замість оборони. І я не вірю що б людина змогла помінятися в 43 роки - і ви йому не вірте.
У мене є передчуття, що він нас зрадить наприкінці
Бункер на Банковой, равно как и ближайшие станции метро, легко выдержат удар 1 мт