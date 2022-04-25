УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10654 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 415 25

Уроки історії добре відомі: пішов проти українців - програєш, - Зеленський

зеленський

За два місяці війни створено глобальну антивоєнну коаліцію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну. На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло б розвивати саму Росію, і спрямовувати цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів.

Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, за два місяці створена глобальна антивоєнна коаліція.

"Проти Росії вже запроваджені санкції, які забрали в неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо", - підсумував він.

Також читайте: Сьогодні почався третій місяць, всі знають, що ставка на Україну - виграшна, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23978)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
"...якщо пішов проти українців - програєш."

Це він про себе і своє зелене шОПіто? Самокритично.
показати весь коментар
25.04.2022 23:57
+10
пошли на переговоры. нас обдурили, мы проиграли, нас поглотили. Вот уроки истории
показати весь коментар
25.04.2022 23:47
+10
Вот уж не твоими способностями десятка наших десантников в одиночку без приказа пошла защищать Гостомель от "никакой войны не будет, идите на шашлыки". Против альфы, псковских десантников и ГРУшников с 60-70 ка52 и ми28Н летающими. И арта потом разбила взлетку, спасая Киев от высадки десанта с уже взлетевших Илов, которые потом высадились в Беларуси. Или как защищался Чернигов и Сумы, просто так сами по себе, хрен кто им помог. На острие атаки были. И Васильки отлично ПВО отработало.

Если бы не это и не еще более тупой гэбневый карлик, то была бы Венгрия-56 или Чехословакия-67. А быть умнее Путина - нечем гордиться.
показати весь коментар
25.04.2022 23:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пошли на переговоры. нас обдурили, мы проиграли, нас поглотили. Вот уроки истории
показати весь коментар
25.04.2022 23:47 Відповісти
Єрмак і Татаринов в курсі?
показати весь коментар
25.04.2022 23:51 Відповісти
Послухайте останній блог Швеця - такого жорсткого тролінгу ОПУ я ще не чув.
Але, блін - це все правда і дай Боже, - американці з британцями допоможуть нам позбавитись найгіршого нашого внутріщнього ворога - корупції.

P.S.
Там, до речі, викладено бачення ядерної загрози також.

https://www.youtube.com/watch?v=gIK-47Y0g7Y
показати весь коментар
26.04.2022 00:31 Відповісти
пшел вон шавка кгб
показати весь коментар
26.04.2022 04:51 Відповісти
это вам Печия или Овдиенко или еще какой зеленый журналист сказал?
показати весь коментар
26.04.2022 05:52 Відповісти
От-от. Робіть висновки, пане президент. Підписання угоди з бункерним щуриком = пішов проти України.
показати весь коментар
25.04.2022 23:52 Відповісти
Вот уж не твоими способностями десятка наших десантников в одиночку без приказа пошла защищать Гостомель от "никакой войны не будет, идите на шашлыки". Против альфы, псковских десантников и ГРУшников с 60-70 ка52 и ми28Н летающими. И арта потом разбила взлетку, спасая Киев от высадки десанта с уже взлетевших Илов, которые потом высадились в Беларуси. Или как защищался Чернигов и Сумы, просто так сами по себе, хрен кто им помог. На острие атаки были. И Васильки отлично ПВО отработало.

Если бы не это и не еще более тупой гэбневый карлик, то была бы Венгрия-56 или Чехословакия-67. А быть умнее Путина - нечем гордиться.
показати весь коментар
25.04.2022 23:55 Відповісти
"...якщо пішов проти українців - програєш."

Це він про себе і своє зелене шОПіто? Самокритично.
показати весь коментар
25.04.2022 23:57 Відповісти
Ну почему , ты ведь с каламойским выиграли
показати весь коментар
25.04.2022 23:58 Відповісти
Тріпло зелене.
показати весь коментар
26.04.2022 00:02 Відповісти
Зеленский, Арахамия, Ермак - пойдете против Украины - проиграете. Сами сказали.
показати весь коментар
26.04.2022 00:05 Відповісти
і всі наші олігархі, які пішли проти України.
показати весь коментар
26.04.2022 01:48 Відповісти
я пам'ятаю коли він уникав українських символів, боявся сказати "Слава Україні - Героям Слава", щоб не засмутити своїх ватних виборців та путіна.

Я пам'ятаю парад Незалежності з Вєркою Сердючкою та асфальт замість оборони. І я не вірю що б людина змогла помінятися в 43 роки - і ви йому не вірте.

У мене є передчуття, що він нас зрадить наприкінці
показати весь коментар
26.04.2022 00:08 Відповісти
Вже зрадив.
показати весь коментар
26.04.2022 00:22 Відповісти
Та перестаньте. В англии его считают Черчиллем. Мо і так. Зате у нас - Капуста, Переверникрученко, Панібудьласка, Голобородько, Нагнибіда, Підопригора ... Козаки народжуються ) і ето круто! Раньше токо в книжках четал.
показати весь коментар
26.04.2022 00:09 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%97%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Неїжпапа Олексій Леонідович
показати весь коментар
26.04.2022 00:53 Відповісти
Уроки такі: ліг під Беню - лови Єрмака на шію.
показати весь коментар
26.04.2022 00:29 Відповісти
На поле боя применение тактического ЯО бессмысленно, так как наши войска рассредоточены. Удар тактическим боеприпасом 50 кт по Киеву скажем в Печерский район приведет к следующим последствиям. 800 метров от эпицентра взрыва - полное разрушение. 2-5 километров - дома выстоят, окна вылетят от ударной волны, возможны пожары от теплового излучения. Ну и еще есть действие радиации, это уже совсем другая история, зависит от направления ветра.
Бункер на Банковой, равно как и ближайшие станции метро, легко выдержат удар 1 мт
показати весь коментар
26.04.2022 00:33 Відповісти
Та й хто ш там такий зелененький розмінував Чонгар?
показати весь коментар
26.04.2022 02:54 Відповісти
Яку антивоєнну, АНТИРАШИСТСЬКУ!
показати весь коментар
26.04.2022 07:09 Відповісти
ідіот несе якусь діч
показати весь коментар
26.04.2022 09:11 Відповісти
якусь дурню несе
показати весь коментар
26.04.2022 09:13 Відповісти
 
 