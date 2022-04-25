Уроки історії добре відомі: пішов проти українців - програєш, - Зеленський

За два місяці війни створено глобальну антивоєнну коаліцію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну. На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло б розвивати саму Росію, і спрямовувати цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів.

Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, за два місяці створена глобальна антивоєнна коаліція.

"Проти Росії вже запроваджені санкції, які забрали в неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо", - підсумував він.

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