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На війну з Україною відправляють чеченських ув’язнених, зокрема родичів опозиціонерів, - ГУР

рф

Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрм для їхнього подальшого відправлення в зону бойових дій в Україну.

Про це повідомляє ГУР МО у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в "соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет".

​​"Негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України: а) умовно засуджених; б) засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості; в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини; г) засуджених за особливо тяжкі злочини", - йдеться в повідомленні.

За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі. По-перше, поповнити "людський ресурс" частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками. По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні. Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів.

"Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування – невідоме", - зазначають розвідники.

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Автор: 

армія рф (17538) розвідка (3867) Чечня (284)


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А що вже дирівці закінчилися?
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26.04.2022 12:36 Відповісти
нє,вони всі зайняті війною в інсаграмі та тік-ток...
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26.04.2022 12:49 Відповісти
На росії так, або сидить, або сидів, або буде сидіти.
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26.04.2022 12:42 Відповісти
Москалям це не допоможе.
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26.04.2022 12:44 Відповісти
 
 