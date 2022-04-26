На війну з Україною відправляють чеченських ув’язнених, зокрема родичів опозиціонерів, - ГУР
Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрм для їхнього подальшого відправлення в зону бойових дій в Україну.
Про це повідомляє ГУР МО у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в "соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет".
"Негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України: а) умовно засуджених; б) засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості; в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини; г) засуджених за особливо тяжкі злочини", - йдеться в повідомленні.
За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі. По-перше, поповнити "людський ресурс" частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками. По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні. Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів.
"Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування – невідоме", - зазначають розвідники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль