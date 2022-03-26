Кадировці торгують російськими солдатами. За одного "ваньку" - 400 доларів, - Гончаренко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію, що кадировці за гроші повідомляють інформацію про російських солдат для їхнього подальшого знищення.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
Гончаренко зазначив: "Неподалік Києва 2-3 дні тому було розбито групу розвідників ворога, дві бронемашини. Усього 8 200-х. Усі уродженці європейської частини Росії.
Як розповіли мені хлопці з передка, координати переміщення розвідгрупи їм передали українські волонтери. Маршрут збігався один в один. Самі волонтери не приховують, що купують їх у кадировців через зв'язкових в інтернеті.
Оплата провадиться в біткоінах. Ціна кумедна. Найменше 400 доларів за ваньку вийшло. Публікую це з дозволу моїх співрозмовників.
Кадировці продавати росіян не перестануть. Це їхні традиції. Їхня сутність. Потрібно на щось ролики для інстаграма знімати".
Будь ласка, зачекайте...
·2 ч
Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
шерсти клок400 баксов
Спор заведомо бесплоден:
- Бог один. И он - не Один!
- Один - бог! И не один!
...
(но всё же оба в жарком споре
сошлись на том, что сила - в Торе)
Нам ще відбудовуватися треба,не кидайтеся грошима!
за фашиста з сисрані 40 -30 як раз нормально
Чи ви зоопарк відкрити вирішили?
Треба ще на потреби ЗСУ грошей перекинути. Насправді доволі непоганий курс!
https://twitter.com/i/status/1507613089650417665
Продали сведения о составе и маршруте. Чтобы определится с суммой считали по 4 сотни за голову.
Розвідка, вона на то і розвідка, що їх не видно і не чути.
А Гончаренко як раз підходить на роль насрати на голову вівцейобів кадиркіних.
Кожна копійка допомагає кувати перемогу!
В сибирь.
Це за офіцера можна $400 платити.
...
А скільки у кадиривців коштує генерал?
Впрочем они всегда набегами, разбоем и обманом промышляли. А продать что-то ненужно им сам аллах велел. Тем более мокшан.