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Кадировці торгують російськими солдатами. За одного "ваньку" - 400 доларів, - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чечня,кадировці

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію, що кадировці за гроші повідомляють інформацію про російських солдат для їхнього подальшого знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі. 

Гончаренко зазначив: "Неподалік Києва 2-3 дні тому було розбито групу розвідників ворога, дві бронемашини. Усього 8 200-х. Усі уродженці європейської частини Росії.

Як розповіли мені хлопці з передка, координати переміщення розвідгрупи їм передали українські волонтери. Маршрут збігався один в один. Самі волонтери не приховують, що купують їх у кадировців через зв'язкових в інтернеті.

Оплата провадиться в біткоінах. Ціна кумедна. Найменше 400 доларів за ваньку вийшло. Публікую це з дозволу моїх співрозмовників.

Кадировці продавати росіян не перестануть. Це їхні традиції. Їхня сутність. Потрібно на щось ролики для інстаграма знімати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+137
Это нормально - кавказцы всегда торговали баранами
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26.03.2022 21:13
+84
Vlad Nevzorov@vnevzorov

·2 ч



Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
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26.03.2022 21:13
+50
Да понятно кадыровцы приехали зарабаьывать, но всё же после ванек они будут украинских детей также продавать. Уничтожать без пощады
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26.03.2022 21:15
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Vlad Nevzorov@vnevzorov

·2 ч



Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
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26.03.2022 21:13 Відповісти
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26.03.2022 21:25 Відповісти
А ви зрозуміли ту історія з раціонами? Термін придатності - 2015, але дата виробництва - 2012. Дуже багато раціонів вироблено в 2012! Я так розумію, що все це вони планували на 2012-2013 рік!
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26.03.2022 21:27 Відповісти
я тебе больше скажу, они это планировали с следующего утра после подписания Нгезависимости Украины, когда он пробухались проспались, проснулись вечером следующего дня и ****** ЧТО ОНИ ПРОСПАЛИ 40 МИЛИОНОВ людей и 605 тыс км-квадратных територий
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26.03.2022 21:43 Відповісти
ні, на 2014-15 - а Євромайдан їм поламав розрахунки
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26.03.2022 22:19 Відповісти
То шойгу - все?
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26.03.2022 21:43 Відповісти
А хіба шойгу вже здох?
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26.03.2022 23:33 Відповісти
Шойгу поки що тушка. "Інфаркт. От такой шрам."
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27.03.2022 01:16 Відповісти
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27.03.2022 02:56 Відповісти
Это нормально - кавказцы всегда торговали баранами
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26.03.2022 21:13 Відповісти
С паршивой овцы хоть шерсти клок 400 баксов
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26.03.2022 21:17 Відповісти
Русню они в чеченсккую войну они тоже покупали, потом освеживали
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26.03.2022 21:17 Відповісти
Але їм при ціому іноді казали: А ти свою шерсть з государственной не путай!
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26.03.2022 21:28 Відповісти
😄👍🇺🇦🤝🇦🇿✊✌️
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26.03.2022 22:38 Відповісти
XDDDD

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27.03.2022 02:53 Відповісти
Норм бизнес дорого за русака
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26.03.2022 21:13 Відповісти
Це багато за таке лайно, зараз срачники полізуть ціни впадуть.
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26.03.2022 21:14 Відповісти
Они их мамашам продавать обратно будут. Давний бизнес, уже проверенный.
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26.03.2022 21:18 Відповісти
Чи взяти чотириста долларів та собі купити з десяток ваньок... Але ж бляха годувати треба.... Ну нахер, з них один фіг толку нуль...
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26.03.2022 21:20 Відповісти
здійснилась мрія---про два раба
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26.03.2022 21:26 Відповісти
Робітник з кацапа як з лайна куля
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26.03.2022 21:31 Відповісти
Будет по 400 рублей
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26.03.2022 21:26 Відповісти
Это просто бизнес, ничего личного (с)
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26.03.2022 21:14 Відповісти
А они это только и умеют
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26.03.2022 21:15 Відповісти
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26.03.2022 21:39 Відповісти
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26.03.2022 21:50 Відповісти


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26.03.2022 22:09 Відповісти
Спорят с викингом раввин.
Спор заведомо бесплоден:
- Бог один. И он - не Один!
- Один - бог! И не один!
...
(но всё же оба в жарком споре
сошлись на том, что сила - в Торе)
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26.03.2022 22:16 Відповісти
отлично ))))
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27.03.2022 00:23 Відповісти
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27.03.2022 01:52 Відповісти
Да понятно кадыровцы приехали зарабаьывать, но всё же после ванек они будут украинских детей также продавать. Уничтожать без пощады
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26.03.2022 21:15 Відповісти
Родина тебя всегда бросит ,"ванька". А кадыровцы сольют и подавно.
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26.03.2022 21:15 Відповісти
Этим главное бабло. Скорее всего путлер попробует убрать Кадырова
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26.03.2022 21:16 Відповісти
Не пиши ерунды.***** ******* держит для контроля Чечни в рабсии .там если кто и хочет его ликвидировать но только не *****
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26.03.2022 23:30 Відповісти
Кадирівці ведуть гібридну війну про Оркостану
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26.03.2022 21:16 Відповісти
Щось дорогувато, дайте людям зброю,обійдемося без кадірівців.
Нам ще відбудовуватися треба,не кидайтеся грошима!
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26.03.2022 21:16 Відповісти
и это ещё "ливанские ********" не подошли. у тех русня будет куда дешевле за голову стоить. переводчиков щас будут волонтёры искать )))
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26.03.2022 21:17 Відповісти
Эти, что ли?
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26.03.2022 21:20 Відповісти
Та навіщо перекладачі? Дуже просто. "Халваш! Листен ту ми. Бакшиш делать! Ю урус фор ми - ай ван хандрид бакс фор ю. Якши?"
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26.03.2022 21:30 Відповісти
цікаво, а підлога казламордого барана можна за 20 купити?)))
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26.03.2022 21:41 Відповісти
А якщо у форматі сурового набору, можна й менше ніж за стать ціни. Особливо коли нема сечі встановити обличчястість ))
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26.03.2022 22:01 Відповісти
*супового набору
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26.03.2022 22:02 Відповісти
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26.03.2022 22:05 Відповісти
хороший стартап. Инвесторы с Украины?
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26.03.2022 21:17 Відповісти
а чо рабы так дорого? это грабёж...
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26.03.2022 21:17 Відповісти
Инфляция, Билли..
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26.03.2022 21:24 Відповісти
Сам налови, якщо дорого
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26.03.2022 21:42 Відповісти
Якщо так, то для чого теліпати язиком, а якщо деза,то хай буде
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26.03.2022 21:18 Відповісти
Іноді можна й теліпати мовою (😁) - щоб вкинути поміж ворогів навіть не "яблоко раздора", а скоріше велетенську ріпу. Нехай гризуть одне одного!
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26.03.2022 21:38 Відповісти
Язик- це орган який приймає участь ,в тому числі ,в утворенні звуків, а не мова. Про яблуко я згоден, те й сказав.
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27.03.2022 00:27 Відповісти
Лінгвістичне уточнення влучне, немов стріла з цибулі Робін Гуда
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27.03.2022 01:41 Відповісти
(смайл після "теліпати мовою" немовби прозоро натякає на стьоб)
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27.03.2022 01:43 Відповісти
400? Не 40 ?

за фашиста з сисрані 40 -30 як раз нормально
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26.03.2022 21:18 Відповісти
Ну а шо. Ви ж обіцяли шо за техніку будете давать винагороду. "Буханки" брать не хочете. От кадирівці і торгують тим, шо в них є. Ваньками.
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26.03.2022 21:18 Відповісти
Прочитав заголовок про ціну в 400 зелених за кацапа зразу на думку спала ідея прикупити собі парочку рабів...живими вони не можуть товар поставити?
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26.03.2022 21:18 Відповісти
Ну-ну, свинособаки лише мародерити і пиячити уміють.
Чи ви зоопарк відкрити вирішили?
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26.03.2022 21:27 Відповісти
Гарний батіг по спині і стануть шовковими...! Я вже себе фазендейром уявляю
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26.03.2022 21:35 Відповісти
Хм... У цирку навіть ведмеді на велосипеді їздять. Сподіваюся, у Вас усе вдасться і біологічне сміття уперше в житті чесно зароблятиме на хліб!
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26.03.2022 21:41 Відповісти
Їздити то їздять та ще ніхто не бачив як мавпи та ведмеді ремонтують техніку.. Так і песиголовці...
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27.03.2022 16:21 Відповісти
Кадировці здають рашистів, рашисти - кадировців...
Треба ще на потреби ЗСУ грошей перекинути. Насправді доволі непоганий курс!
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26.03.2022 21:19 Відповісти
да. действительно. кадыровцы похищают кацапов. звонят им домой и сообщают что те попали в плен к украинцам. за освобождение требуют от 500 до 10 000 баксов (в зависимости от звания, должности и материального состояния). кацапы для них как бараны на рынке. вот такая у них "армия"
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26.03.2022 21:20 Відповісти
хто там за них буде платити? там рідним батькам вони нах не треба
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26.03.2022 21:39 Відповісти
А вот и мультик про Кадырку

https://twitter.com/i/status/1507613089650417665
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26.03.2022 21:20 Відповісти
так а зачем кантору палить если это правда
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26.03.2022 21:20 Відповісти
смотри глубже
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26.03.2022 21:26 Відповісти
за кусок дерьма так много ? в качестве раба и десятки за этот паразитный набор молекул не дал бы !
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26.03.2022 21:21 Відповісти
Текст почитай еще раз - разведчики, 8 штук, два броневика
Продали сведения о составе и маршруте. Чтобы определится с суммой считали по 4 сотни за голову.
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26.03.2022 22:08 Відповісти
Хорошая тема была в Чечне,ваньками торговали за возврат домой,берём у кадыровцев оптом по 200 ,продаем мамашам по 10 тыщ.
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26.03.2022 21:22 Відповісти
я так понимаю пукин кадырову платить больше не будет
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26.03.2022 21:22 Відповісти
Оп"ять за рыбу грощ1? .
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26.03.2022 21:23 Відповісти
Если бы живые хотя бы по 500, можно было бы себе рабов набрать
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26.03.2022 21:24 Відповісти
От, коли це пишуть депутати, це звучить красиво. І позитивно.
Розвідка, вона на то і розвідка, що їх не видно і не чути.
А Гончаренко як раз підходить на роль насрати на голову вівцейобів кадиркіних.
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26.03.2022 21:28 Відповісти
В ближайшем выпуске Вечера с вовкой соловьевым: "Рассейские ваенные помима асвабаждения Украины от нацизма ещё и привлекают иностранные инвестиции. Всего за один день легендарный 200-й полк из северазажопинска привлёк инвестиций почти на полмиллиона долларов! Очень скора великая рассея встанет с кален и будет спансировать Америку... Если канешна мы её не испепелим к таму времени. Хайль Вальдемар! "
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26.03.2022 21:31 Відповісти
Подразделение - оптом...
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26.03.2022 21:31 Відповісти
дам 550 за рузькэ. Возьму трех. Рабы нужны.
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26.03.2022 21:35 Відповісти
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26.03.2022 21:38 Відповісти
Велика подяка,нашим волонтерам,які витрачають свої кошти на боротьбу з ворогом!
Кожна копійка допомагає кувати перемогу!
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26.03.2022 21:40 Відповісти
Холодильник и 50 баранов , и путёвку

В сибирь.
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26.03.2022 21:42 Відповісти
Огласите ценник, чтобы они сами ванек и прикапывали, под ключ так сказать.
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26.03.2022 21:47 Відповісти
Мстять підарашкам, за те що здали їх в Гостомелі.
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26.03.2022 21:48 Відповісти
Треба ціну збивати - ваньки більше $100 не коштують!
Це за офіцера можна $400 платити.
...
А скільки у кадиривців коштує генерал?
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26.03.2022 21:48 Відповісти
А интересно, за сколько Кадыров приведет в плен Путина? На налыгаче.
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26.03.2022 21:53 Відповісти
А за сколько они сдадут самого Кадырова?
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26.03.2022 22:05 Відповісти
Дикий народ, дети гор.
Впрочем они всегда набегами, разбоем и обманом промышляли. А продать что-то ненужно им сам аллах велел. Тем более мокшан.
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26.03.2022 22:09 Відповісти
Довбойоби журналшлюши! Навіщо про це було писати??? Хай би собі торгували далі, це ж нам в користь! А нє треба написати, щоб ви журналісти в кому впали до кінця війни!
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26.03.2022 22:13 Відповісти
Как по мне - многовато за кацапа. Не стоит он столько. Я так думаю, что литр палёной водки - самая его цена.
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26.03.2022 22:14 Відповісти
А два броневика? Каждый стоит не одну тысячу долларов
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27.03.2022 09:28 Відповісти
Кадыровцы, там в свободное от работы время, ни в тетрис со своими телефонами играют, а ищут товар и покупателя и с помощью хитрых комбинаций, биткойны через спутниковый интернет зарабатывают.
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26.03.2022 22:21 Відповісти
ТАК А РОССИЯНИ СКОЛЬКО ЗА КАДЫРОВЦЕВ БЕРУТ !?)
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26.03.2022 23:16 Відповісти
А в них і на це розуму не вистачає. За кріптовалюту не чули
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26.03.2022 23:46 Відповісти
 
 