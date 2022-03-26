Кадыровцы торгуют русскими солдатами. За одного "ваньку" - 400 долларов, - Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию, что кадыровцы за деньги сообщают информацию о российских солдатах для их дальнейшего уничтожения.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграме.
Гончаренко отметил: "Недалеко от Киева 2-3 дня назад была разбита группа разведчиков врага, две бронемашины. Всего восемь 200-х. Все уроженцы европейской части России.
Как рассказали мне ребята из "передка", координаты перемещения разведгруппы им передали украинские волонтеры. Маршрут совпадал один в один. Сами волонтеры не скрывают, что покупают их у кадыровцев через связных в интернете.
Оплата производится в биткоинах. Цена забавная. Меньше 400 долларов за ваньку получилось. Публикую это с согласия моих собеседников.
Кадыровцы продавать россиян не перестанут. Это их традиции. Их сущность. Нужно на что-то ролики для инстаграма снимать".
Пожалуйста, подождите...
·2 ч
Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
шерсти клок400 баксов
Спор заведомо бесплоден:
- Бог один. И он - не Один!
- Один - бог! И не один!
...
(но всё же оба в жарком споре
сошлись на том, что сила - в Торе)
Нам ще відбудовуватися треба,не кидайтеся грошима!
за фашиста з сисрані 40 -30 як раз нормально
Чи ви зоопарк відкрити вирішили?
Треба ще на потреби ЗСУ грошей перекинути. Насправді доволі непоганий курс!
https://twitter.com/i/status/1507613089650417665
Продали сведения о составе и маршруте. Чтобы определится с суммой считали по 4 сотни за голову.
Розвідка, вона на то і розвідка, що їх не видно і не чути.
А Гончаренко як раз підходить на роль насрати на голову вівцейобів кадиркіних.
Кожна копійка допомагає кувати перемогу!
В сибирь.
Це за офіцера можна $400 платити.
...
А скільки у кадиривців коштує генерал?
Впрочем они всегда набегами, разбоем и обманом промышляли. А продать что-то ненужно им сам аллах велел. Тем более мокшан.