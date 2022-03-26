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Кадыровцы торгуют русскими солдатами. За одного "ваньку" - 400 долларов, - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чечня,кадировці

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию, что кадыровцы за деньги сообщают информацию о российских солдатах для их дальнейшего уничтожения.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграме.

Гончаренко отметил: "Недалеко от Киева 2-3 дня назад была разбита группа разведчиков врага, две бронемашины. Всего восемь 200-х. Все уроженцы европейской части России.

Как рассказали мне ребята из "передка", координаты перемещения разведгруппы им передали украинские волонтеры. Маршрут совпадал один в один. Сами волонтеры не скрывают, что покупают их у кадыровцев через связных в интернете.

Оплата производится в биткоинах. Цена забавная. Меньше 400 долларов за ваньку получилось. Публикую это с согласия моих собеседников.

Кадыровцы продавать россиян не перестанут. Это их традиции. Их сущность. Нужно на что-то ролики для инстаграма снимать".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем это от наших информаторов", - Буданов
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Топ комментарии
+137
Это нормально - кавказцы всегда торговали баранами
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26.03.2022 21:13
+84
Vlad Nevzorov@vnevzorov

·2 ч



Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
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26.03.2022 21:13
+50
Да понятно кадыровцы приехали зарабаьывать, но всё же после ванек они будут украинских детей также продавать. Уничтожать без пощады
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26.03.2022 21:15
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Vlad Nevzorov@vnevzorov

·2 ч



Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
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26.03.2022 21:13 Ответить
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26.03.2022 21:25 Ответить
А ви зрозуміли ту історія з раціонами? Термін придатності - 2015, але дата виробництва - 2012. Дуже багато раціонів вироблено в 2012! Я так розумію, що все це вони планували на 2012-2013 рік!
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26.03.2022 21:27 Ответить
я тебе больше скажу, они это планировали с следующего утра после подписания Нгезависимости Украины, когда он пробухались проспались, проснулись вечером следующего дня и ****** ЧТО ОНИ ПРОСПАЛИ 40 МИЛИОНОВ людей и 605 тыс км-квадратных територий
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26.03.2022 21:43 Ответить
ні, на 2014-15 - а Євромайдан їм поламав розрахунки
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26.03.2022 22:19 Ответить
То шойгу - все?
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26.03.2022 21:43 Ответить
А хіба шойгу вже здох?
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26.03.2022 23:33 Ответить
Шойгу поки що тушка. "Інфаркт. От такой шрам."
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27.03.2022 01:16 Ответить
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27.03.2022 02:56 Ответить
Это нормально - кавказцы всегда торговали баранами
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26.03.2022 21:13 Ответить
С паршивой овцы хоть шерсти клок 400 баксов
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26.03.2022 21:17 Ответить
Русню они в чеченсккую войну они тоже покупали, потом освеживали
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26.03.2022 21:17 Ответить
Але їм при ціому іноді казали: А ти свою шерсть з государственной не путай!
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26.03.2022 21:28 Ответить
😄👍🇺🇦🤝🇦🇿✊✌️
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26.03.2022 22:38 Ответить
XDDDD

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27.03.2022 02:53 Ответить
Норм бизнес дорого за русака
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26.03.2022 21:13 Ответить
Це багато за таке лайно, зараз срачники полізуть ціни впадуть.
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26.03.2022 21:14 Ответить
Они их мамашам продавать обратно будут. Давний бизнес, уже проверенный.
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26.03.2022 21:18 Ответить
Чи взяти чотириста долларів та собі купити з десяток ваньок... Але ж бляха годувати треба.... Ну нахер, з них один фіг толку нуль...
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26.03.2022 21:20 Ответить
здійснилась мрія---про два раба
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26.03.2022 21:26 Ответить
Робітник з кацапа як з лайна куля
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26.03.2022 21:31 Ответить
Будет по 400 рублей
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26.03.2022 21:26 Ответить
Это просто бизнес, ничего личного (с)
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26.03.2022 21:14 Ответить
А они это только и умеют
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26.03.2022 21:15 Ответить
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26.03.2022 21:39 Ответить
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26.03.2022 21:50 Ответить


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26.03.2022 22:09 Ответить
Спорят с викингом раввин.
Спор заведомо бесплоден:
- Бог один. И он - не Один!
- Один - бог! И не один!
...
(но всё же оба в жарком споре
сошлись на том, что сила - в Торе)
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26.03.2022 22:16 Ответить
отлично ))))
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27.03.2022 00:23 Ответить
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27.03.2022 01:52 Ответить
Да понятно кадыровцы приехали зарабаьывать, но всё же после ванек они будут украинских детей также продавать. Уничтожать без пощады
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26.03.2022 21:15 Ответить
Родина тебя всегда бросит ,"ванька". А кадыровцы сольют и подавно.
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26.03.2022 21:15 Ответить
Этим главное бабло. Скорее всего путлер попробует убрать Кадырова
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26.03.2022 21:16 Ответить
Не пиши ерунды.***** ******* держит для контроля Чечни в рабсии .там если кто и хочет его ликвидировать но только не *****
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26.03.2022 23:30 Ответить
Кадирівці ведуть гібридну війну про Оркостану
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26.03.2022 21:16 Ответить
Щось дорогувато, дайте людям зброю,обійдемося без кадірівців.
Нам ще відбудовуватися треба,не кидайтеся грошима!
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26.03.2022 21:16 Ответить
и это ещё "ливанские ********" не подошли. у тех русня будет куда дешевле за голову стоить. переводчиков щас будут волонтёры искать )))
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26.03.2022 21:17 Ответить
Эти, что ли?
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26.03.2022 21:20 Ответить
Та навіщо перекладачі? Дуже просто. "Халваш! Листен ту ми. Бакшиш делать! Ю урус фор ми - ай ван хандрид бакс фор ю. Якши?"
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26.03.2022 21:30 Ответить
цікаво, а підлога казламордого барана можна за 20 купити?)))
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26.03.2022 21:41 Ответить
А якщо у форматі сурового набору, можна й менше ніж за стать ціни. Особливо коли нема сечі встановити обличчястість ))
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26.03.2022 22:01 Ответить
*супового набору
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26.03.2022 22:02 Ответить
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26.03.2022 22:05 Ответить
хороший стартап. Инвесторы с Украины?
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26.03.2022 21:17 Ответить
а чо рабы так дорого? это грабёж...
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26.03.2022 21:17 Ответить
Инфляция, Билли..
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26.03.2022 21:24 Ответить
Сам налови, якщо дорого
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26.03.2022 21:42 Ответить
Якщо так, то для чого теліпати язиком, а якщо деза,то хай буде
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26.03.2022 21:18 Ответить
Іноді можна й теліпати мовою (😁) - щоб вкинути поміж ворогів навіть не "яблоко раздора", а скоріше велетенську ріпу. Нехай гризуть одне одного!
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26.03.2022 21:38 Ответить
Язик- це орган який приймає участь ,в тому числі ,в утворенні звуків, а не мова. Про яблуко я згоден, те й сказав.
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27.03.2022 00:27 Ответить
Лінгвістичне уточнення влучне, немов стріла з цибулі Робін Гуда
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27.03.2022 01:41 Ответить
(смайл після "теліпати мовою" немовби прозоро натякає на стьоб)
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27.03.2022 01:43 Ответить
400? Не 40 ?

за фашиста з сисрані 40 -30 як раз нормально
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26.03.2022 21:18 Ответить
Ну а шо. Ви ж обіцяли шо за техніку будете давать винагороду. "Буханки" брать не хочете. От кадирівці і торгують тим, шо в них є. Ваньками.
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26.03.2022 21:18 Ответить
Прочитав заголовок про ціну в 400 зелених за кацапа зразу на думку спала ідея прикупити собі парочку рабів...живими вони не можуть товар поставити?
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26.03.2022 21:18 Ответить
Ну-ну, свинособаки лише мародерити і пиячити уміють.
Чи ви зоопарк відкрити вирішили?
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26.03.2022 21:27 Ответить
Гарний батіг по спині і стануть шовковими...! Я вже себе фазендейром уявляю
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26.03.2022 21:35 Ответить
Хм... У цирку навіть ведмеді на велосипеді їздять. Сподіваюся, у Вас усе вдасться і біологічне сміття уперше в житті чесно зароблятиме на хліб!
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26.03.2022 21:41 Ответить
Їздити то їздять та ще ніхто не бачив як мавпи та ведмеді ремонтують техніку.. Так і песиголовці...
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27.03.2022 16:21 Ответить
Кадировці здають рашистів, рашисти - кадировців...
Треба ще на потреби ЗСУ грошей перекинути. Насправді доволі непоганий курс!
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26.03.2022 21:19 Ответить
да. действительно. кадыровцы похищают кацапов. звонят им домой и сообщают что те попали в плен к украинцам. за освобождение требуют от 500 до 10 000 баксов (в зависимости от звания, должности и материального состояния). кацапы для них как бараны на рынке. вот такая у них "армия"
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26.03.2022 21:20 Ответить
хто там за них буде платити? там рідним батькам вони нах не треба
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26.03.2022 21:39 Ответить
А вот и мультик про Кадырку

https://twitter.com/i/status/1507613089650417665
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26.03.2022 21:20 Ответить
так а зачем кантору палить если это правда
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26.03.2022 21:20 Ответить
смотри глубже
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26.03.2022 21:26 Ответить
за кусок дерьма так много ? в качестве раба и десятки за этот паразитный набор молекул не дал бы !
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26.03.2022 21:21 Ответить
Текст почитай еще раз - разведчики, 8 штук, два броневика
Продали сведения о составе и маршруте. Чтобы определится с суммой считали по 4 сотни за голову.
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26.03.2022 22:08 Ответить
Хорошая тема была в Чечне,ваньками торговали за возврат домой,берём у кадыровцев оптом по 200 ,продаем мамашам по 10 тыщ.
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26.03.2022 21:22 Ответить
я так понимаю пукин кадырову платить больше не будет
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26.03.2022 21:22 Ответить
Оп"ять за рыбу грощ1? .
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26.03.2022 21:23 Ответить
Если бы живые хотя бы по 500, можно было бы себе рабов набрать
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26.03.2022 21:24 Ответить
От, коли це пишуть депутати, це звучить красиво. І позитивно.
Розвідка, вона на то і розвідка, що їх не видно і не чути.
А Гончаренко як раз підходить на роль насрати на голову вівцейобів кадиркіних.
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26.03.2022 21:28 Ответить
В ближайшем выпуске Вечера с вовкой соловьевым: "Рассейские ваенные помима асвабаждения Украины от нацизма ещё и привлекают иностранные инвестиции. Всего за один день легендарный 200-й полк из северазажопинска привлёк инвестиций почти на полмиллиона долларов! Очень скора великая рассея встанет с кален и будет спансировать Америку... Если канешна мы её не испепелим к таму времени. Хайль Вальдемар! "
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26.03.2022 21:31 Ответить
Подразделение - оптом...
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26.03.2022 21:31 Ответить
дам 550 за рузькэ. Возьму трех. Рабы нужны.
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26.03.2022 21:35 Ответить
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26.03.2022 21:38 Ответить
Велика подяка,нашим волонтерам,які витрачають свої кошти на боротьбу з ворогом!
Кожна копійка допомагає кувати перемогу!
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26.03.2022 21:40 Ответить
Холодильник и 50 баранов , и путёвку

В сибирь.
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26.03.2022 21:42 Ответить
Огласите ценник, чтобы они сами ванек и прикапывали, под ключ так сказать.
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26.03.2022 21:47 Ответить
Мстять підарашкам, за те що здали їх в Гостомелі.
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26.03.2022 21:48 Ответить
Треба ціну збивати - ваньки більше $100 не коштують!
Це за офіцера можна $400 платити.
...
А скільки у кадиривців коштує генерал?
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26.03.2022 21:48 Ответить
А интересно, за сколько Кадыров приведет в плен Путина? На налыгаче.
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26.03.2022 21:53 Ответить
А за сколько они сдадут самого Кадырова?
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26.03.2022 22:05 Ответить
Дикий народ, дети гор.
Впрочем они всегда набегами, разбоем и обманом промышляли. А продать что-то ненужно им сам аллах велел. Тем более мокшан.
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26.03.2022 22:09 Ответить
Довбойоби журналшлюши! Навіщо про це було писати??? Хай би собі торгували далі, це ж нам в користь! А нє треба написати, щоб ви журналісти в кому впали до кінця війни!
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26.03.2022 22:13 Ответить
Как по мне - многовато за кацапа. Не стоит он столько. Я так думаю, что литр палёной водки - самая его цена.
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26.03.2022 22:14 Ответить
А два броневика? Каждый стоит не одну тысячу долларов
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27.03.2022 09:28 Ответить
Кадыровцы, там в свободное от работы время, ни в тетрис со своими телефонами играют, а ищут товар и покупателя и с помощью хитрых комбинаций, биткойны через спутниковый интернет зарабатывают.
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26.03.2022 22:21 Ответить
ТАК А РОССИЯНИ СКОЛЬКО ЗА КАДЫРОВЦЕВ БЕРУТ !?)
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26.03.2022 23:16 Ответить
А в них і на це розуму не вистачає. За кріптовалюту не чули
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26.03.2022 23:46 Ответить
 
 