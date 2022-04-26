Переговорна група відпрацьовує будь-яку можливість евакуації маріупольців з "Азовсталі", - мер Бойченко
Попри всі обіцянки російської сторони - ворожі обстріли комбінату "Азовсталь" не припиняються.
Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Він нагадав, що у бомбосховищах "Азовсталі" перебувають мирні жителі - родини з дітьми.
"Ситуація там критична та надскладна. У людей закінчуються їжа та вода. Це справжня гуманітарна катастрофа. Сьогодні президент України та вся переговорна група відпрацьовують будь-яку можливість, щоб врятувати головне - життя. Життя, як й наших хоробрих героїв, які захищають два місяці поспіль Маріуполь, так і тих, хто 24 лютого прийшов ховатися у бомбосховища комбінату "Азовсталь" від ворожої авіації", - зазначив Бойченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль