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Новини Війна
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Переговорна група відпрацьовує будь-яку можливість евакуації маріупольців з "Азовсталі", - мер Бойченко

азовсталь,маріуполь

Попри всі обіцянки російської сторони - ворожі обстріли комбінату "Азовсталь" не припиняються.

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Він нагадав, що у бомбосховищах "Азовсталі" перебувають мирні жителі - родини з дітьми.

"Ситуація там критична та надскладна. У людей закінчуються їжа та вода. Це справжня гуманітарна катастрофа. Сьогодні президент України та вся переговорна група відпрацьовують будь-яку можливість, щоб врятувати головне - життя. Життя, як й наших хоробрих героїв, які захищають два місяці поспіль Маріуполь, так і тих, хто 24 лютого прийшов ховатися у бомбосховища комбінату "Азовсталь" від ворожої авіації", - зазначив Бойченко.

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Автор: 

Маріуполь (3236) евакуація (2323) Азовсталь (443) Бойченко Вадим (88)


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Ахметов, включи гудок! Уже твою собственность вместе с мирными жителями с землей равняют, а ты язык в жопу засунул.
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26.04.2022 14:00 Відповісти
Шашликі та велике крадівництво- оце ваше все.
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26.04.2022 14:04 Відповісти
Може приїдеш та без усяких шашликів покажеш, як можна чесно і безпечно евакуювати мирних громадян та наших відважних воїнів з Маріуполя ?
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26.04.2022 15:15 Відповісти
А где же посол Гречневый?Так пыхтел об этнических греках-и тишина...
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26.04.2022 15:20 Відповісти
убей русского фашистского оккупанта ! жестоко !
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26.04.2022 16:00 Відповісти
 
 