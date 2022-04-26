Виправдовував "спецоперацію" РФ та дії окупантів. Жителю Тернополя повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у пропаганді війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, житель Тернополя у публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації", а також запереченням злочинних дій російських окупантів.
Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами його протиправної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.
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