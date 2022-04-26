Виправдовував "спецоперацію" РФ та дії окупантів. Жителю Тернополя повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у пропаганді війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, житель Тернополя у публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації", а також запереченням злочинних дій російських окупантів.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами його протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ 3 квітня знешкодили ворожий об’єкт у повітрі над Тернополем, - голова ОДА Труш