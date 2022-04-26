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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Виправдовував "спецоперацію" РФ та дії окупантів. Жителю Тернополя повідомлено про підозру

прокуратура,зрада

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у пропаганді війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, житель Тернополя у публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації", а також запереченням злочинних дій російських окупантів.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами його протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

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Тернопіль (401) державна зрада (1692) Офіс Генпрокурора (3261)


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Топ коментарі
+31
Отправить старого пердуна в родную говень. Пусть в том свинарнике доживает свою манкуртскую жизнь, а не в сытой и чистой Украине.
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26.04.2022 15:48
+20
Скільки ще такого гівна скрізь
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26.04.2022 15:45
+11
Я б їх відправляв на розбор завалів у Бучі, Бородянці та інших містах, або трупи носить у морзі, щоб прочувствували що таке РФ.
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26.04.2022 15:59
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Скільки ще такого гівна скрізь
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26.04.2022 15:45 Відповісти
Отправить старого пердуна в родную говень. Пусть в том свинарнике доживает свою манкуртскую жизнь, а не в сытой и чистой Украине.
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26.04.2022 15:48 Відповісти
Цікаве місце вибрав для самогубства.
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26.04.2022 15:55 Відповісти
Мабуть кацап або з тих країв, де чекали рашу.
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26.04.2022 15:56 Відповісти
тут до ворожки не ходи - хлопець активно відвідував церкву мацковського сатанату
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26.04.2022 15:57 Відповісти
Я б їх відправляв на розбор завалів у Бучі, Бородянці та інших містах, або трупи носить у морзі, щоб прочувствували що таке РФ.
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26.04.2022 15:59 Відповісти
До сраки та підозра зразу буцигарню
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26.04.2022 15:59 Відповісти
На палю!
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26.04.2022 16:48 Відповісти
Расстрел на месте, из-за него и таких ,как он -погибают люди ! Хватит ‼️во время ужасной войны жить по -законам мирного времени ‼️
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26.04.2022 16:00 Відповісти
Чем оправдывал? Чем можно оправдать убийство людей? Это как урка убил человека, а суд ему - законно сделал, да?
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26.04.2022 16:02 Відповісти
пенс ватник из бывших ахфицерав **** !
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26.04.2022 16:04 Відповісти
Я ж говорил, что у них та прошивка со времён советов ). Поэтому я за то чтобы запретить людям голосовать с определённого возраста.
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26.04.2022 16:05 Відповісти
до 40 - вітер в голові, після - маразм ))
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26.04.2022 16:29 Відповісти
Дайте ФИО этого "активиста", адрес. У меня в Тернополе однокурсники, очень заинтересуются.
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26.04.2022 16:05 Відповісти
Адресу і інші дані можна скинути ?В Тернополі панькатися небудуть , з таким гівном .
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26.04.2022 16:19 Відповісти
Потрібно проробити процедуру по негайному позбавленню громадянства України для таких!
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26.04.2022 16:44 Відповісти
В перші роки нашоі незалежності центральна вулиця Тернополя була перейменована на проспект Степана Бандери, так отака ж сволота ночами лазила між домами і фарбою замальовувала таблички . Так цим окупантам Бандера навіть після смерті спокою не дає. Украіну падло ненавидить, а коли здохне, то в украінську землю ляже, І діти не заберуть скотину " на родину" і не навідаються навіть на могилу, так і пропаде слід від "освободителя". Скоріше б вже повиздихували , собаки скажені.
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26.04.2022 18:39 Відповісти
 
 