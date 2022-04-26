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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оправдывал "спецоперацию" РФ и действия оккупантов. Жителю Тернополя сообщено о подозрении

прокуратура,зрада

При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в пропаганде войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, житель Тернополя в публичных сообщениях открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации", а также отрицанием преступных действий российских оккупантов.

Во время санкционированного обыска в помещении подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Тернопольской области.

Смотрите: СБУ разоблачила очередного пропагандиста на Черкасщине, который публично поддерживал военную агрессию РФ. ФОТО

Тернополь (769) государственная измена (1545) Офис Генпрокурора (2479)


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Топ комментарии
+31
Отправить старого пердуна в родную говень. Пусть в том свинарнике доживает свою манкуртскую жизнь, а не в сытой и чистой Украине.
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26.04.2022 15:48
+20
Скільки ще такого гівна скрізь
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26.04.2022 15:45
+11
Я б їх відправляв на розбор завалів у Бучі, Бородянці та інших містах, або трупи носить у морзі, щоб прочувствували що таке РФ.
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26.04.2022 15:59
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Скільки ще такого гівна скрізь
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26.04.2022 15:45 Ответить
Отправить старого пердуна в родную говень. Пусть в том свинарнике доживает свою манкуртскую жизнь, а не в сытой и чистой Украине.
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26.04.2022 15:48 Ответить
Цікаве місце вибрав для самогубства.
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26.04.2022 15:55 Ответить
Мабуть кацап або з тих країв, де чекали рашу.
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26.04.2022 15:56 Ответить
тут до ворожки не ходи - хлопець активно відвідував церкву мацковського сатанату
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26.04.2022 15:57 Ответить
Я б їх відправляв на розбор завалів у Бучі, Бородянці та інших містах, або трупи носить у морзі, щоб прочувствували що таке РФ.
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26.04.2022 15:59 Ответить
До сраки та підозра зразу буцигарню
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26.04.2022 15:59 Ответить
На палю!
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26.04.2022 16:48 Ответить
Расстрел на месте, из-за него и таких ,как он -погибают люди ! Хватит ‼️во время ужасной войны жить по -законам мирного времени ‼️
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26.04.2022 16:00 Ответить
Чем оправдывал? Чем можно оправдать убийство людей? Это как урка убил человека, а суд ему - законно сделал, да?
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26.04.2022 16:02 Ответить
пенс ватник из бывших ахфицерав **** !
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26.04.2022 16:04 Ответить
Я ж говорил, что у них та прошивка со времён советов ). Поэтому я за то чтобы запретить людям голосовать с определённого возраста.
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26.04.2022 16:05 Ответить
до 40 - вітер в голові, після - маразм ))
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26.04.2022 16:29 Ответить
Дайте ФИО этого "активиста", адрес. У меня в Тернополе однокурсники, очень заинтересуются.
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26.04.2022 16:05 Ответить
Адресу і інші дані можна скинути ?В Тернополі панькатися небудуть , з таким гівном .
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26.04.2022 16:19 Ответить
Потрібно проробити процедуру по негайному позбавленню громадянства України для таких!
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26.04.2022 16:44 Ответить
В перші роки нашоі незалежності центральна вулиця Тернополя була перейменована на проспект Степана Бандери, так отака ж сволота ночами лазила між домами і фарбою замальовувала таблички . Так цим окупантам Бандера навіть після смерті спокою не дає. Украіну падло ненавидить, а коли здохне, то в украінську землю ляже, І діти не заберуть скотину " на родину" і не навідаються навіть на могилу, так і пропаде слід від "освободителя". Скоріше б вже повиздихували , собаки скажені.
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26.04.2022 18:39 Ответить
 
 