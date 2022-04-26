Оправдывал "спецоперацию" РФ и действия оккупантов. Жителю Тернополя сообщено о подозрении
При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в пропаганде войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, житель Тернополя в публичных сообщениях открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации", а также отрицанием преступных действий российских оккупантов.
Во время санкционированного обыска в помещении подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Тернопольской области.
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