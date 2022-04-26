Оправдывал "спецоперацию" РФ и действия оккупантов. Жителю Тернополя сообщено о подозрении

При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в пропаганде войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, житель Тернополя в публичных сообщениях открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации", а также отрицанием преступных действий российских оккупантов.

Во время санкционированного обыска в помещении подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Тернопольской области.

Смотрите: СБУ разоблачила очередного пропагандиста на Черкасщине, который публично поддерживал военную агрессию РФ. ФОТО