РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4555 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
8 430 13

СБУ разоблачила очередного пропагандиста на Черкасщине, который публично поддерживал военную агрессию РФ. ФОТО

На Уманщине правоохранители разоблачили мужчину, который агитировал за Россию в социальных сетях. Ему сообщили о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Житель Уманщины публично поддерживал военную агрессию Российской Федерации.

"Деструктивный контент мужчина распространял через запрещенные соцсети. В собственных материалах и сообщениях он оправдывал преступления российских военных и боевиков террористической группировки "Л/ДНР". Также мужчина распространял "публикации" с символикой российской армии и призвал их к борьбе с так называемыми "нацистами" на территории Украины", - говорится в сообщении ведомства.

СБУ разоблачила очередного пропагандиста на Черкасщине, который публично поддерживал военную агрессию РФ 01

Правоохранители обыскали помещение мужчины и изъяли компьютер с уликами. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.


СБУ разоблачила очередного пропагандиста на Черкасщине, который публично поддерживал военную агрессию РФ 02

Смотрите также: Полицейские задержали предателя из Бучи, который сотрудничал с РФ и пытал сторонников ВСУ. ВИДЕО+ФОТО


СБУ разоблачила очередного пропагандиста на Черкасщине, который публично поддерживал военную агрессию РФ 03

Автор: 

пропаганда (3685) государственная измена (1545) Черниговская область (1139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Чергова смердюча гнида.СБУ-респект...
показать весь комментарий
15.04.2022 13:57
+17
Подобных мразей в Бучу, Ирпинь и Ворзель - могилы раскапывать...
показать весь комментарий
15.04.2022 13:59
+6
Вивезіть у безлюдне місце, краще десь у ліс. Знайдіть мурашник й сам хай біля нього викопає собі яму глибиною по шию. Зарийте це чмо у цій ямі, щоб тільки голова стрирчала й насипте на неї цукру...
показать весь комментарий
15.04.2022 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова смердюча гнида.СБУ-респект...
показать весь комментарий
15.04.2022 13:57 Ответить
Подобных мразей в Бучу, Ирпинь и Ворзель - могилы раскапывать...
показать весь комментарий
15.04.2022 13:59 Ответить
Вивезіть у безлюдне місце, краще десь у ліс. Знайдіть мурашник й сам хай біля нього викопає собі яму глибиною по шию. Зарийте це чмо у цій ямі, щоб тільки голова стрирчала й насипте на неї цукру...
показать весь комментарий
15.04.2022 14:07 Ответить
я бачу,пан знавець високого мистецтва
показать весь комментарий
15.04.2022 14:36 Ответить
він етнічний кацап що ви хочете , в Україні таких асимілювалося відсотків 10
і вони скрізь і на західній і на півдні і найбільше звісно в лугандонії
показать весь комментарий
15.04.2022 14:21 Ответить
К СТЕНКЕ БЕЗ БАЗАРА ПОГАНЬ
показать весь комментарий
15.04.2022 14:22 Ответить
Публичная казнь по условиях военного времени
показать весь комментарий
15.04.2022 14:40 Ответить
Зачекайте, ви його ще у Верховній Раді побачите
показать весь комментарий
15.04.2022 14:45 Ответить
хай пишуть список таких мудаків з фото, щоб в Україні всіх таких знали і їм більше не було життя
хай шурує в свою парашу
показать весь комментарий
15.04.2022 14:54 Ответить
Під час війни цю мерзоту розстріляти.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:26 Ответить
Чого рило замальовуєте ? Так не чесно
показать весь комментарий
15.04.2022 16:05 Ответить
А чего вы его лицо закрасили? Страна и ё народ должны знать своих «героев-рашистов»! А вдруг он завтра от вас убежит (как мертвечук бегал), а мы пересичные даже его е б а ль ник не видели,чтобы помочь опять задержать. Шо ж вы там в своей спецслужбе не думаете не куя? Народ же вам помочь хочет….
показать весь комментарий
15.04.2022 16:24 Ответить
 
 