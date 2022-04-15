СБУ разоблачила очередного пропагандиста на Черкасщине, который публично поддерживал военную агрессию РФ. ФОТО

На Уманщине правоохранители разоблачили мужчину, который агитировал за Россию в социальных сетях. Ему сообщили о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Житель Уманщины публично поддерживал военную агрессию Российской Федерации.

"Деструктивный контент мужчина распространял через запрещенные соцсети. В собственных материалах и сообщениях он оправдывал преступления российских военных и боевиков террористической группировки "Л/ДНР". Также мужчина распространял "публикации" с символикой российской армии и призвал их к борьбе с так называемыми "нацистами" на территории Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители обыскали помещение мужчины и изъяли компьютер с уликами. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.





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