СБУ викрила чергового пропагандиста на Черкащині, який публічно підтримував військову агресію РФ. ФОТО

На Уманщині правоохоронці викрили чоловіка, який публічно підтримував військову агресію РФ у соціальних мережах. Йому повідомили про підозру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у Черкаській області.

Повідомляється, що житель Уманщини публічно підтримував військову агресію Російської Федерації.

"Деструктивний контент чоловік розповсюджував через заборонені соцмережі. У власних матеріалах та дописах він виправдовував злочини російських військових та бойовиків терористичного угруповання "Л/ДНР". Також чоловік поширював "публікації" з символікою російської армії та закликав їх до боротьби з так званими "нацистами" на території України", - йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці обшукали приміщення чоловіка та вилучили комп'ютер з доказами. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.





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