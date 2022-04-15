СБУ викрила чергового пропагандиста на Черкащині, який публічно підтримував військову агресію РФ. ФОТО
На Уманщині правоохоронці викрили чоловіка, який публічно підтримував військову агресію РФ у соціальних мережах. Йому повідомили про підозру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у Черкаській області.
Повідомляється, що житель Уманщини публічно підтримував військову агресію Російської Федерації.
"Деструктивний контент чоловік розповсюджував через заборонені соцмережі. У власних матеріалах та дописах він виправдовував злочини російських військових та бойовиків терористичного угруповання "Л/ДНР". Також чоловік поширював "публікації" з символікою російської армії та закликав їх до боротьби з так званими "нацистами" на території України", - йдеться у повідомленні відомства.
Правоохоронці обшукали приміщення чоловіка та вилучили комп'ютер з доказами. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.
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і вони скрізь і на західній і на півдні і найбільше звісно в лугандонії
хай шурує в свою парашу