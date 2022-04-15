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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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СБУ викрила чергового пропагандиста на Черкащині, який публічно підтримував військову агресію РФ. ФОТО

На Уманщині правоохоронці викрили чоловіка, який публічно підтримував військову агресію РФ у соціальних мережах. Йому повідомили про підозру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у Черкаській області.

Повідомляється, що житель Уманщини публічно підтримував військову агресію Російської Федерації.

"Деструктивний контент чоловік розповсюджував через заборонені соцмережі. У власних матеріалах та дописах він виправдовував злочини російських військових та бойовиків терористичного угруповання "Л/ДНР". Також чоловік поширював "публікації" з символікою російської армії та закликав їх до боротьби з так званими "нацистами" на території України", - йдеться у повідомленні відомства.

СБУ викрила чергового пропагандиста на Черкащині, який публічно підтримував військову агресію РФ 01

Правоохоронці обшукали приміщення чоловіка та вилучили комп'ютер з доказами. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.


СБУ викрила чергового пропагандиста на Черкащині, який публічно підтримував військову агресію РФ 02

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СБУ викрила чергового пропагандиста на Черкащині, який публічно підтримував військову агресію РФ 03

Автор: 

пропаганда (2812) державна зрада (1692) Чернігівська область (914)


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Топ коментарі
+17
Чергова смердюча гнида.СБУ-респект...
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15.04.2022 13:57
+17
Подобных мразей в Бучу, Ирпинь и Ворзель - могилы раскапывать...
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15.04.2022 13:59
+6
Вивезіть у безлюдне місце, краще десь у ліс. Знайдіть мурашник й сам хай біля нього викопає собі яму глибиною по шию. Зарийте це чмо у цій ямі, щоб тільки голова стрирчала й насипте на неї цукру...
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15.04.2022 14:07
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Чергова смердюча гнида.СБУ-респект...
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15.04.2022 13:57 Відповісти
Подобных мразей в Бучу, Ирпинь и Ворзель - могилы раскапывать...
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15.04.2022 13:59 Відповісти
Вивезіть у безлюдне місце, краще десь у ліс. Знайдіть мурашник й сам хай біля нього викопає собі яму глибиною по шию. Зарийте це чмо у цій ямі, щоб тільки голова стрирчала й насипте на неї цукру...
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15.04.2022 14:07 Відповісти
я бачу,пан знавець високого мистецтва
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15.04.2022 14:36 Відповісти
він етнічний кацап що ви хочете , в Україні таких асимілювалося відсотків 10
і вони скрізь і на західній і на півдні і найбільше звісно в лугандонії
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15.04.2022 14:21 Відповісти
К СТЕНКЕ БЕЗ БАЗАРА ПОГАНЬ
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15.04.2022 14:22 Відповісти
Публичная казнь по условиях военного времени
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15.04.2022 14:40 Відповісти
Зачекайте, ви його ще у Верховній Раді побачите
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15.04.2022 14:45 Відповісти
хай пишуть список таких мудаків з фото, щоб в Україні всіх таких знали і їм більше не було життя
хай шурує в свою парашу
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15.04.2022 14:54 Відповісти
Під час війни цю мерзоту розстріляти.
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15.04.2022 15:26 Відповісти
Чого рило замальовуєте ? Так не чесно
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15.04.2022 16:05 Відповісти
А чего вы его лицо закрасили? Страна и ё народ должны знать своих «героев-рашистов»! А вдруг он завтра от вас убежит (как мертвечук бегал), а мы пересичные даже его е б а ль ник не видели,чтобы помочь опять задержать. Шо ж вы там в своей спецслужбе не думаете не куя? Народ же вам помочь хочет….
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15.04.2022 16:24 Відповісти
 
 