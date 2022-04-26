Суддею ЄСПЛ від України обрали Миколу Гнатовського

Парламентська асамблея Ради Європи обрала Миколу Гнатовського суддею Європейського суду з прав людини від України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила депутатка Євгенія Кравчук, яка входить до української делегації в ПАРЄ.

Вона зазначила, що за призначення Гнатовського проголосували 190 делегатів.

"Переконана, що пан Гнатовський гідно представить нашу державу у цій надзвичайно поважній міжнародній судовій установі, адже до березня минулого року він був головою Європейського комітету із запобігання тортурам та є доцентом кафедри міжнародного права мого рідного КНУ ім. Тараса Шевченка.

Вся наша делегація вітає Миколу Гнатовського з професійною перемогою", - написала Кравчук.

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Гнатовський стане суддею ЄСПЛ після складення ним присяги судді на 9-річний термін. Він став третім суддею ЄСПЛ від України після Володимира Буткевича та Ганни Юдківської.