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Судьей ЕСПЧ от Украины избрали Николая Игнатовского

микола,гнатовський

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала Николая Игнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбуке сообщила депутат Евгения Кравчук, входящая в украинскую делегацию в ПАСЕ.

Она отметила, что за назначение Игнатовского проголосовали 190 делегатов.

"Убеждена, что господин Игнатовский достойно представит наше государство в этом чрезвычайно важном международном судебном учреждении, ведь до марта прошлого года он был председателем Европейского комитета по предотвращению пыток и является доцентом кафедры международного права моего родного КНУ им. Тараса Шевченко.

Вся наша делегация поздравляет Николая Игнатовского с профессиональной победой", - написала Кравчук.

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Игнатовский станет судьей ЕСПЧ после принесения им присяги судьи на 9-летний срок. Он стал третьим судьей ЕСПЧ от Украины после Владимира Буткевича и Анны Юдковской.

Автор: 

ПАСЕ (1667) Европейский суд по правам человека (812) Кравчук Евгения (368)


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