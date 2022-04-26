Судьей ЕСПЧ от Украины избрали Николая Игнатовского

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала Николая Игнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбуке сообщила депутат Евгения Кравчук, входящая в украинскую делегацию в ПАСЕ.

Она отметила, что за назначение Игнатовского проголосовали 190 делегатов.

"Убеждена, что господин Игнатовский достойно представит наше государство в этом чрезвычайно важном международном судебном учреждении, ведь до марта прошлого года он был председателем Европейского комитета по предотвращению пыток и является доцентом кафедры международного права моего родного КНУ им. Тараса Шевченко.

Вся наша делегация поздравляет Николая Игнатовского с профессиональной победой", - написала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России

Игнатовский станет судьей ЕСПЧ после принесения им присяги судьи на 9-летний срок. Он стал третьим судьей ЕСПЧ от Украины после Владимира Буткевича и Анны Юдковской.