У Полтаві пролунали вибухи, - мер Мамай

У Полтаві пролунали вибухи. Інформація щодо цього наразі уточнюється.

Про це повідомив у Telegram мер Олександр Мамай, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно ви чули вибухи!!! Уточнюємо всю інформацію! Велике прохання не публікувати фото та відео матеріали!", - йдеться в повідомленні.

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