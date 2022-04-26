УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14631 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
20 151 13
вибух (2556) війна (24691) Полтава (305)

У Полтаві пролунали вибухи, - мер Мамай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полтава

У Полтаві пролунали вибухи. Інформація щодо цього наразі уточнюється.

Про це повідомив у Telegram мер Олександр Мамай, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно ви чули вибухи!!! Уточнюємо всю інформацію! Велике прохання не публікувати фото та відео матеріали!", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Дякуємо за життя": 25 лютого у черзі під військкоматом Полтави зібралося близько 2,2 тис. добровольців. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Мамай рассказывает о "братском народе" и это никого не смущает - продолжает быть мером
показати весь коментар
26.04.2022 23:05
+26
Цей Мамай - російська консерва. Як полтавчани ще це лайно терплять? Не здивуюсь, коли з'ясується, що це воно ці підриви і курувало.......На вила г...дона!!!
показати весь коментар
26.04.2022 23:11
+11
Мамай все еще не замечает войну и все еще считает россиян братьями?
показати весь коментар
26.04.2022 23:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это у путена пердак трещит
показати весь коментар
26.04.2022 23:02 Відповісти
Мамай рассказывает о "братском народе" и это никого не смущает - продолжает быть мером
показати весь коментар
26.04.2022 23:05 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2022 23:07 Відповісти
Цей Мамай - російська консерва. Як полтавчани ще це лайно терплять? Не здивуюсь, коли з'ясується, що це воно ці підриви і курувало.......На вила г...дона!!!
показати весь коментар
26.04.2022 23:11 Відповісти
У Полтаві пролунали вибухи, - мер Мамай. Це типу натяк на виконавця ?
показати весь коментар
26.04.2022 23:15 Відповісти
Мамай все еще не замечает войну и все еще считает россиян братьями?
показати весь коментар
26.04.2022 23:17 Відповісти
Полтава!!Ох и мэр у вас..Но скоро всё станет на свои места!!Слава ВСУ!!
показати весь коментар
26.04.2022 23:26 Відповісти
Мамай може сказати, що це США зробили...
Ця ватна скотиняка може...
показати весь коментар
26.04.2022 23:26 Відповісти
Надеюсь, Мамай раскается. Многие мои бывшие ватные знакомые меняют взгляды.
показати весь коментар
26.04.2022 23:31 Відповісти
Вони просто пристосовуються.
показати весь коментар
26.04.2022 23:43 Відповісти
мамай друг ківи! це два гандона!
показати весь коментар
27.04.2022 00:16 Відповісти
не удивлюсь если он же и корригировал.....
показати весь коментар
27.04.2022 00:30 Відповісти
Дмитро Лунін
Більше години тому в деяких районах Полтави й передмістях багато хто чув звуки, схожі на вибухи. Станом на зараз у нас немає інформації про «прильоти», руйнування інфраструктури, постраждалих або збиті ракети. Будуть подробиці - інформуватиму тут, на своєму телеграм-каналі.
показати весь коментар
27.04.2022 00:49 Відповісти
 
 