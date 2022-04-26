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У Полтаві пролунали вибухи, - мер Мамай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Полтаві пролунали вибухи. Інформація щодо цього наразі уточнюється.
Про це повідомив у Telegram мер Олександр Мамай, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно ви чули вибухи!!! Уточнюємо всю інформацію! Велике прохання не публікувати фото та відео матеріали!", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Перехватчик
показати весь коментар26.04.2022 23:05
+26 Вещий Олег
показати весь коментар26.04.2022 23:11
+11 M M 99e94582
показати весь коментар26.04.2022 23:17
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Будь ласка, зачекайте...
Ця ватна скотиняка може...
Більше години тому в деяких районах Полтави й передмістях багато хто чув звуки, схожі на вибухи. Станом на зараз у нас немає інформації про «прильоти», руйнування інфраструктури, постраждалих або збиті ракети. Будуть подробиці - інформуватиму тут, на своєму телеграм-каналі.