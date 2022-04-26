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Дипломати зі США приїхали до Львова, - Держдепартамент

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прайс,нед

Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства приїхали до Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, команда посольства провела зустріч із представниками Міністерства закордонних справ України.

"Сьогоднішня подорож була першим кроком перед регулярнішими поїздками в найближчому майбутньому. Ми пришвидшуємо підготовку до відновлення роботи посольства в Києві якомога швидше", - додав він.

Прайс зазначив, що Держдепартамент постійно оцінює безпекову ситуацію в Україні.

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США пропонують винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до захоплення 6 російських хакерів, відповідальних за шкідливе програмне забезпечення NotPetya 2017 року, яке відключило систему радіаційного моніторингу Чорнобиля. Усі 6 є членами провідного хакерського підрозділу ГРУ https://twitter.com/JackDetsch/status/1519040076193411079
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26.04.2022 23:11 Відповісти
А Канада коли відновить роботу посольства?
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26.04.2022 23:15 Відповісти
 
 