Дипломати зі США приїхали до Львова, - Держдепартамент

Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства приїхали до Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, команда посольства провела зустріч із представниками Міністерства закордонних справ України.

"Сьогоднішня подорож була першим кроком перед регулярнішими поїздками в найближчому майбутньому. Ми пришвидшуємо підготовку до відновлення роботи посольства в Києві якомога швидше", - додав він.

Прайс зазначив, що Держдепартамент постійно оцінює безпекову ситуацію в Україні.

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