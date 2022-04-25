Байден номінував Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден номінував посла США у Словаччині Бріджит А. Брінк на посаду глави американської дипмісії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз Білого дому.

"Сьогодні президент Байден оголосив про свій намір номінувати на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла в Україні ветерана американської дипломатії Бріджит А. Брінк", - заявили у Білому домі.

Зазначається, що Брінк є кар'єрним дипломатом Вищої дипломатичної служби США, нині вона обіймає посаду посла США в Словацькій Республіці.

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До цього пані Брінк працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою і Кавказом.

Вона також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі (Грузія).

Свою 25-річну кар'єру Брінк провела на службі закордонних справ, зосередившись на просуванні політики США в Європі та Євразії.

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Брінк є лауреатом численних нагород. Вона має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної науки в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра з політичних наук у Коледжі Кеніон (США). Вона розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

Як повідомлялося, на початку лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами заявив, що Україна отримала запит від США на призначення Бріджит Брінк послом, процедуру узгодження її кандидатури вже запущено.