Байден номінував Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні
Президент Сполучених Штатів Джо Байден номінував посла США у Словаччині Бріджит А. Брінк на посаду глави американської дипмісії в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз Білого дому.
"Сьогодні президент Байден оголосив про свій намір номінувати на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла в Україні ветерана американської дипломатії Бріджит А. Брінк", - заявили у Білому домі.
Зазначається, що Брінк є кар'єрним дипломатом Вищої дипломатичної служби США, нині вона обіймає посаду посла США в Словацькій Республіці.
До цього пані Брінк працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою і Кавказом.
Вона також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі (Грузія).
Свою 25-річну кар'єру Брінк провела на службі закордонних справ, зосередившись на просуванні політики США в Європі та Євразії.
Брінк є лауреатом численних нагород. Вона має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної науки в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра з політичних наук у Коледжі Кеніон (США). Вона розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.
Як повідомлялося, на початку лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами заявив, що Україна отримала запит від США на призначення Бріджит Брінк послом, процедуру узгодження її кандидатури вже запущено.
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