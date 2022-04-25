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Байден номінував Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні

брінк

Президент Сполучених Штатів Джо Байден номінував посла США у Словаччині Бріджит А. Брінк на посаду глави американської дипмісії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз Білого дому.

"Сьогодні президент Байден оголосив про свій намір номінувати на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла в Україні ветерана американської дипломатії Бріджит А. Брінк", - заявили у Білому домі.

Зазначається, що Брінк є кар'єрним дипломатом Вищої дипломатичної служби США, нині вона обіймає посаду посла США в Словацькій Республіці.

Читайте також: Сьогодні Байден офіційно запропонує призначити Брінк послом США в Україні, - The Wall Street Journal

До цього пані Брінк працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою і Кавказом.

Вона також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі (Грузія).

Свою 25-річну кар'єру Брінк провела на службі закордонних справ, зосередившись на просуванні політики США в Європі та Євразії.

Також читайте: Байден хоче призначити послом в Україні Брінк, - CNN

Брінк є лауреатом численних нагород. Вона має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної науки в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра з політичних наук у Коледжі Кеніон (США). Вона розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

Як повідомлялося, на початку лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами заявив, що Україна отримала запит від США на призначення Бріджит Брінк послом, процедуру узгодження її кандидатури вже запущено.

Автор: 

Байден Джо (2888) дипломати (567) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+9
Бріджит Брінк-Welcome...
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25.04.2022 15:15
+6
Мабуть саме через роботу цієї пані Словаччина надала так багато озброєнь Україні. Дякуємо
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25.04.2022 15:36
+3
Щоб гризти московітів.
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25.04.2022 16:19
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Бріджит Брінк-Welcome...
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25.04.2022 15:15 Відповісти
шкода що української вони не знає.
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25.04.2022 15:19 Відповісти
и шо.
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25.04.2022 17:00 Відповісти
Наконец-то! Добро пожаловать!
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25.04.2022 15:34 Відповісти
Мабуть саме через роботу цієї пані Словаччина надала так багато озброєнь Україні. Дякуємо
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25.04.2022 15:36 Відповісти
гарні зуби
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25.04.2022 15:39 Відповісти
Щоб гризти московітів.
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25.04.2022 16:19 Відповісти
Похапцем прочитала «Бріджит Джонс». Злякалась.
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25.04.2022 15:44 Відповісти
Ну а що, Рене Зелвегер також могла би бути послицею Головне аби "просувала" тут американські справи, а інше то таке
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25.04.2022 17:16 Відповісти
Якщо знає словацьку, сербську та російську мови, то проблем з українською не буде. Решта докладеться.
То коли ми її побачимо ?
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25.04.2022 15:52 Відповісти
Контролювати Боневтіка.
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25.04.2022 19:54 Відповісти
 
 