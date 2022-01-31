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Байден хоче призначити послом в Україні Брінк, - CNN

Байден хоче призначити послом в Україні Брінк, - CNN

Президент США Джо Байден хоче призначити послом в Україні Бріджит Брінк. Зараз вона представляє Вашингтон у Словаччині. США чекають офіційного схвалення кандидатури від українського уряду.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За даними телеканалу, український уряд перевіряє кандидатуру Брінк. Цей процес може зайняти від кількох днів до кількох тижнів.

США не мають постійного посла в Україні з 2019 року. Посаду тимчасової повіреної у справах Штатів в американському посольстві в Києві займає Крістіна Квін.

Бріджит Брінк у 2011-2014 роках обіймала посаду заступниці голови в посольствах США в Узбекистані, а з 2014 до 2015 року — у Грузії. З 2015 по 2018 роки вона обіймала посаду заступниці помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Із серпня 2019 року й донині вона є послом США у Словаччині.

Також читайте: Байден: США готуються до всіх варіантів розвитку подій довкола України

Автор: 

Байден Джо (2893) посол (1108) США (23410) Брінк Бріджит (235)


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Топ коментарі
+9
До нас треба тітку "по-жорсткіше", щоб вата і малороси палали
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31.01.2022 22:44 Відповісти
+9
Не заважайте клоуну кривлятись

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31.01.2022 22:48 Відповісти
+7
У этой мадам улыбка так и говорит "сожру" зеВатного заживо
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31.01.2022 22:40 Відповісти
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У этой мадам улыбка так и говорит "сожру" зеВатного заживо
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31.01.2022 22:40 Відповісти
До нас треба тітку "по-жорсткіше", щоб вата і малороси палали
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31.01.2022 22:44 Відповісти
Не заважайте клоуну кривлятись

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31.01.2022 22:48 Відповісти
Бріджит Брінк-WELCOME...
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31.01.2022 22:56 Відповісти
***** прорахувався, коли Трампуша програв вибори.
Але з Зеленським йому пощастило.
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31.01.2022 23:17 Відповісти
Із Зеленським також прорахувався, він не виправдав надії *****.
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01.02.2022 00:21 Відповісти
ОПівці тягнуть гуму. Чекають, чи схвалить кремль.
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01.02.2022 00:09 Відповісти
Она почувствует большую разницу между Словакией и Украиной.
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01.02.2022 00:12 Відповісти
Она уже 10 лет на постсоветском пространстве и привыкла к коррумпированым чинушам. Надо было какую-нибудь баптистку со среднего запада нетерпимую к совковости она бы их каленым железом
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01.02.2022 01:15 Відповісти
Очередной смотрящий о Госдепа.
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01.02.2022 03:58 Відповісти
Да, действительно смотрящий от США Смотрящий за кознями кацапов и многочисленных предателей на территории Украины.
А вы чем то возмущены? То едьте Рассею-матушку , там уже в закромах ФСИН тебя ждет "твоя" швабра , пресс хаты и мордатые вертухаи с крепкими кабаками)
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01.02.2022 07:40 Відповісти
 
 