Байден хоче призначити послом в Україні Брінк, - CNN

Президент США Джо Байден хоче призначити послом в Україні Бріджит Брінк. Зараз вона представляє Вашингтон у Словаччині. США чекають офіційного схвалення кандидатури від українського уряду.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За даними телеканалу, український уряд перевіряє кандидатуру Брінк. Цей процес може зайняти від кількох днів до кількох тижнів.

США не мають постійного посла в Україні з 2019 року. Посаду тимчасової повіреної у справах Штатів в американському посольстві в Києві займає Крістіна Квін.

Бріджит Брінк у 2011-2014 роках обіймала посаду заступниці голови в посольствах США в Узбекистані, а з 2014 до 2015 року — у Грузії. З 2015 по 2018 роки вона обіймала посаду заступниці помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Із серпня 2019 року й донині вона є послом США у Словаччині.

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