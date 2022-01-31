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Новини Війна
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Байден: США готуються до всіх варіантів розвитку подій довкола України

Байден: США готуються до всіх варіантів розвитку подій довкола України

США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України на тлі загрози вторгнення Російської Федерації. Якщо РФ наважиться на агресію, то зіткнеться с санкціями.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена з нагоди засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого ситуації довкола України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми роз’яснили міжнародному співтовариству всі наслідки цієї загрози — не тільки для України, а й для основних принципів Статуту ООН і сучасного міжнародного порядку. Якщо Росія має намір вирішувати проблеми в області безпеки шляхом діалогу, США, наші союзники і партнери продовжать діяти сумлінно, — сказано в заяві.

Байден наголосив, що в разі відмови від дипломатичного вирішення питання Москву чекають "швидкі та серйозні наслідки".

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Президент США упевнений: весь світ повинен чітко розуміти те, що на погрози Росії слід відповідати рішуче.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжують готуватися до будь-якого сценарію. Світ має прискипливо стежити за діями, якими загрожує Росія, і бути готовим відповісти на ризики цих дій, які існують для всіх нас", - наголосив Байден.

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Автор: 

Байден Джо (2893) росія (66070) США (23410)


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Топ коментарі
+35
Зеленський вже все волосся на дупі повисмикував від злості.
Знову той Байден сіє паніку
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31.01.2022 20:41 Відповісти
+33
Такого яркого отвращения не вызывал ни один президент.
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31.01.2022 20:43 Відповісти
+22
Himikus
@MrHimikus
·
1 год
Сьогодні представник Рузьге Федерації в ООН тряс папірцем "украінскіх партньоров", в якому Зеленський вимагає у США "не нагнітати ситуацію. Ніякої активності військ немає".
Свого часу так Чуркін тряс папірцем Януковича з "проханням допомоги у брацкой росії".
********* дежавю війни.
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31.01.2022 20:48 Відповісти
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Ты в спаме родился, выкидыш
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31.01.2022 21:50 Відповісти
А почему спам не открывается?😭😭😭
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31.01.2022 21:53 Відповісти
Все,тут уже никого нет,айда в новость про зеленского🤣
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31.01.2022 22:00 Відповісти
Уже ни де🤣🤣🤣🤣
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31.01.2022 22:11 Відповісти
Джо работает, а Зеля подгаживает. Какой позор!
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31.01.2022 21:59 Відповісти
Нелоха похоже окончательно списали со счетов. Действуют по принципу - Собака лает, а караван идет.
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31.01.2022 22:12 Відповісти
США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України на тлі загрози вторгнення Російської Федерації. Джерело:

А Україна в особі зеленої шмарклі ні до чого не готується.
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31.01.2022 22:32 Відповісти
С санкциями тянуть нельзя! Че, зря готовили????

Надо вводить. А там посмотрим, нападет россия, не нападет...
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31.01.2022 22:50 Відповісти
Поражение Украины, это по сути удар по всей безопасности Европы , при чем назад не отыграешь. Это сигнал того что после этого Раша установит контроль над всеми бывшими республиками СССР и подожмет под себя нестойких членов НАТО ( а их не мало в том числе и на Балканах) Развяжет войну в Боснии и Коссово. Но и это не все. Это будет прямым сигналом на атаку Китаем Тайваня. И создание антизападной оси Пекин - Москва( ОДКБ). С вероятным перерастанием в третью ( четвертую) мировую войну.
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31.01.2022 23:10 Відповісти
Не полишає відчуття політичної гри з високими ставками, у кожної сторони - своя мета.
І не одна. (Такі тези висловлюються різними оглядачами).

Широкому загалу, правда, справжній порядок денний не повідомляється. (Можливо, що й увага відвертається від інших речей).

Добре, що хоч озброєнь трохи дадуть на цьому тлі.

І Британія, сподіваюся, скористається цим шансом, щоб заявити про себе в новій якості після виходу з єс-сівського колгоспу.
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01.02.2022 02:31 Відповісти
Трампіздам це не сподобається.
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01.02.2022 10:48 Відповісти
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