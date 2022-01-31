Байден: США готуються до всіх варіантів розвитку подій довкола України

США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України на тлі загрози вторгнення Російської Федерації. Якщо РФ наважиться на агресію, то зіткнеться с санкціями.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена з нагоди засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого ситуації довкола України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми роз’яснили міжнародному співтовариству всі наслідки цієї загрози — не тільки для України, а й для основних принципів Статуту ООН і сучасного міжнародного порядку. Якщо Росія має намір вирішувати проблеми в області безпеки шляхом діалогу, США, наші союзники і партнери продовжать діяти сумлінно, — сказано в заяві.

Байден наголосив, що в разі відмови від дипломатичного вирішення питання Москву чекають "швидкі та серйозні наслідки".

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Президент США упевнений: весь світ повинен чітко розуміти те, що на погрози Росії слід відповідати рішуче.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжують готуватися до будь-якого сценарію. Світ має прискипливо стежити за діями, якими загрожує Росія, і бути готовим відповісти на ризики цих дій, які існують для всіх нас", - наголосив Байден.

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