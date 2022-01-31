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Новости Война
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Байден: США готовятся ко всем вариантам развития событий вокруг Украины

Байден: США готовятся ко всем вариантам развития событий вокруг Украины

США готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины на фоне угрозы вторжения Российской Федерации. Если РФ решится на агрессию, столкнется с санкциями.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена по случаю заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы - не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка. Если Россия намерена решать проблемы в области безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат действовать добросовестно", - сказано в заявлении.

Байден подчеркнул, что в случае отказа от дипломатического решения вопроса Москву ждут "быстрые и серьезные последствия".

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Президент США уверен: весь мир должен четко понимать, что на угрозы России следует отвечать решительно.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию. Мир должен придирчиво следить за действиями, которыми грозит Россия, и быть готовыми ответить на риски этих действий, которые существуют для всех нас", - подчеркнул Байден.

Автор: 

Байден Джо (2795) россия (96192) США (27149)


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Топ комментарии
+35
Зеленський вже все волосся на дупі повисмикував від злості.
Знову той Байден сіє паніку
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31.01.2022 20:41 Ответить
+33
Такого яркого отвращения не вызывал ни один президент.
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31.01.2022 20:43 Ответить
+22
Himikus
@MrHimikus
·
1 год
Сьогодні представник Рузьге Федерації в ООН тряс папірцем "украінскіх партньоров", в якому Зеленський вимагає у США "не нагнітати ситуацію. Ніякої активності військ немає".
Свого часу так Чуркін тряс папірцем Януковича з "проханням допомоги у брацкой росії".
********* дежавю війни.
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31.01.2022 20:48 Ответить
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Ты в спаме родился, выкидыш
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31.01.2022 21:50 Ответить
А почему спам не открывается?😭😭😭
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31.01.2022 21:53 Ответить
Все,тут уже никого нет,айда в новость про зеленского🤣
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31.01.2022 22:00 Ответить
Уже ни де🤣🤣🤣🤣
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31.01.2022 22:11 Ответить
Джо работает, а Зеля подгаживает. Какой позор!
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31.01.2022 21:59 Ответить
Нелоха похоже окончательно списали со счетов. Действуют по принципу - Собака лает, а караван идет.
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31.01.2022 22:12 Ответить
США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України на тлі загрози вторгнення Російської Федерації. Джерело:

А Україна в особі зеленої шмарклі ні до чого не готується.
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31.01.2022 22:32 Ответить
С санкциями тянуть нельзя! Че, зря готовили????

Надо вводить. А там посмотрим, нападет россия, не нападет...
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31.01.2022 22:50 Ответить
Поражение Украины, это по сути удар по всей безопасности Европы , при чем назад не отыграешь. Это сигнал того что после этого Раша установит контроль над всеми бывшими республиками СССР и подожмет под себя нестойких членов НАТО ( а их не мало в том числе и на Балканах) Развяжет войну в Боснии и Коссово. Но и это не все. Это будет прямым сигналом на атаку Китаем Тайваня. И создание антизападной оси Пекин - Москва( ОДКБ). С вероятным перерастанием в третью ( четвертую) мировую войну.
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31.01.2022 23:10 Ответить
Не полишає відчуття політичної гри з високими ставками, у кожної сторони - своя мета.
І не одна. (Такі тези висловлюються різними оглядачами).

Широкому загалу, правда, справжній порядок денний не повідомляється. (Можливо, що й увага відвертається від інших речей).

Добре, що хоч озброєнь трохи дадуть на цьому тлі.

І Британія, сподіваюся, скористається цим шансом, щоб заявити про себе в новій якості після виходу з єс-сівського колгоспу.
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01.02.2022 02:31 Ответить
Трампіздам це не сподобається.
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01.02.2022 10:48 Ответить
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