Байден: США готовятся ко всем вариантам развития событий вокруг Украины

США готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины на фоне угрозы вторжения Российской Федерации. Если РФ решится на агрессию, столкнется с санкциями.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена по случаю заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы - не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка. Если Россия намерена решать проблемы в области безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат действовать добросовестно", - сказано в заявлении.

Байден подчеркнул, что в случае отказа от дипломатического решения вопроса Москву ждут "быстрые и серьезные последствия".

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Президент США уверен: весь мир должен четко понимать, что на угрозы России следует отвечать решительно.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию. Мир должен придирчиво следить за действиями, которыми грозит Россия, и быть готовыми ответить на риски этих действий, которые существуют для всех нас", - подчеркнул Байден.