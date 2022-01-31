Байден: США готовятся ко всем вариантам развития событий вокруг Украины
США готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины на фоне угрозы вторжения Российской Федерации. Если РФ решится на агрессию, столкнется с санкциями.
Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена по случаю заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы - не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка. Если Россия намерена решать проблемы в области безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат действовать добросовестно", - сказано в заявлении.
Байден подчеркнул, что в случае отказа от дипломатического решения вопроса Москву ждут "быстрые и серьезные последствия".
Президент США уверен: весь мир должен четко понимать, что на угрозы России следует отвечать решительно.
"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию. Мир должен придирчиво следить за действиями, которыми грозит Россия, и быть готовыми ответить на риски этих действий, которые существуют для всех нас", - подчеркнул Байден.
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А Україна в особі зеленої шмарклі ні до чого не готується.
Надо вводить. А там посмотрим, нападет россия, не нападет...
І не одна. (Такі тези висловлюються різними оглядачами).
Широкому загалу, правда, справжній порядок денний не повідомляється. (Можливо, що й увага відвертається від інших речей).
Добре, що хоч озброєнь трохи дадуть на цьому тлі.
І Британія, сподіваюся, скористається цим шансом, щоб заявити про себе в новій якості після виходу з єс-сівського колгоспу.