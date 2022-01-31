Байден хочет назначить послом в Украине Бринк, - CNN

Президент США Джо Байден хочет назначить послом в Украине Бриджит Бринк. В настоящее время она представляет Вашингтон в Словакии. США ждут официального одобрения кандидатуры от украинского правительства.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники CNN, передает Цензор.НЕТ.

По данным телеканала, украинское правительство проверяет кандидатуру Бринка. Этот процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель.

У США нет постоянного посла в Украине с 2019 года. Пост временной поверенной по делам Штатов в американском посольстве в Киеве занимает Кристина Квин.

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Бриджит Бринк в 2011-2014 годах занимала должность замглавы в посольствах США в Узбекистане, а с 2014 по 2015 год — в Грузии. С 2015 по 2018 годы она занимала должность заместителя помощника госсекретаря США по Европе и Евразии. С августа 2019 года по сей день она является послом США в Словакии.