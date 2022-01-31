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Байден хочет назначить послом в Украине Бринк, - CNN

Байден хочет назначить послом в Украине Бринк, - CNN

Президент США Джо Байден хочет назначить послом в Украине Бриджит Бринк. В настоящее время она представляет Вашингтон в Словакии. США ждут официального одобрения кандидатуры от украинского правительства.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники CNN, передает Цензор.НЕТ.

По данным телеканала, украинское правительство проверяет кандидатуру Бринка. Этот процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель.

У США нет постоянного посла в Украине с 2019 года. Пост временной поверенной по делам Штатов в американском посольстве в Киеве занимает Кристина Квин.

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Бриджит Бринк в 2011-2014 годах занимала должность замглавы в посольствах США в Узбекистане, а с 2014 по 2015 год — в Грузии. С 2015 по 2018 годы она занимала должность заместителя помощника госсекретаря США по Европе и Евразии. С августа 2019 года по сей день она является послом США в Словакии.

Автор: 

Байден Джо (2795) посол (1807) США (27149) Бринк Бриджит (187)


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Топ комментарии
+9
До нас треба тітку "по-жорсткіше", щоб вата і малороси палали
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31.01.2022 22:44 Ответить
+9
Не заважайте клоуну кривлятись

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31.01.2022 22:48 Ответить
+7
У этой мадам улыбка так и говорит "сожру" зеВатного заживо
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31.01.2022 22:40 Ответить
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У этой мадам улыбка так и говорит "сожру" зеВатного заживо
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31.01.2022 22:40 Ответить
До нас треба тітку "по-жорсткіше", щоб вата і малороси палали
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31.01.2022 22:44 Ответить
Не заважайте клоуну кривлятись

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31.01.2022 22:48 Ответить
Бріджит Брінк-WELCOME...
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31.01.2022 22:56 Ответить
***** прорахувався, коли Трампуша програв вибори.
Але з Зеленським йому пощастило.
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31.01.2022 23:17 Ответить
Із Зеленським також прорахувався, він не виправдав надії *****.
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01.02.2022 00:21 Ответить
ОПівці тягнуть гуму. Чекають, чи схвалить кремль.
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01.02.2022 00:09 Ответить
Она почувствует большую разницу между Словакией и Украиной.
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01.02.2022 00:12 Ответить
Она уже 10 лет на постсоветском пространстве и привыкла к коррумпированым чинушам. Надо было какую-нибудь баптистку со среднего запада нетерпимую к совковости она бы их каленым железом
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01.02.2022 01:15 Ответить
Очередной смотрящий о Госдепа.
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01.02.2022 03:58 Ответить
Да, действительно смотрящий от США Смотрящий за кознями кацапов и многочисленных предателей на территории Украины.
А вы чем то возмущены? То едьте Рассею-матушку , там уже в закромах ФСИН тебя ждет "твоя" швабра , пресс хаты и мордатые вертухаи с крепкими кабаками)
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01.02.2022 07:40 Ответить
 
 