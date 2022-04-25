Байден номинировал Бриджит Бринк на должность посла США в Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден номинировал посла США в Словакии Бриджит А. Бринк на должность главы американской дипмиссии в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.
"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении номинировать на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине ветерана американской дипломатии Бриджит А. Бринк", – заявили в Белом доме.
Отмечается, что Бринк является карьерным дипломатом Высшей дипломатической службы США, в настоящее время занимает должность посла США в Словацкой Республике.
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До этого госпожа Бринк работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.
Она также являлась заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия).
Свою 25-летнюю карьеру Бринк провела на службе иностранных дел, сосредоточившись на продвижении политики США в Европе и Евразии.
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Бринк является лауреатом многочисленных наград. Она получила степень магистра международных отношений и политических наук в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра в области политических наук в Колледже Кенион (США). Она говорит на русском, выучила словацкий, сербский, грузинский и французский языки.
Как сообщалось, в начале февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами заявил, что Украина получила запрос от США на назначение Бриджит Бринк послом, процедура согласования ее кандидатуры уже запущена.
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