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Новости
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Байден номинировал Бриджит Бринк на должность посла США в Украине

брінк

Президент Соединенных Штатов Джо Байден номинировал посла США в Словакии Бриджит А. Бринк на должность главы американской дипмиссии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении номинировать на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине ветерана американской дипломатии Бриджит А. Бринк", – заявили в Белом доме.

Отмечается, что Бринк является карьерным дипломатом Высшей дипломатической службы США, в настоящее время занимает должность посла США в Словацкой Республике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Байден официально предложит назначить Бринк послом США в Украине, - The Wall Street Journal

До этого госпожа Бринк работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

Она также являлась заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия).

Свою 25-летнюю карьеру Бринк провела на службе иностранных дел, сосредоточившись на продвижении политики США в Европе и Евразии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден хочет назначить послом в Украине Бринк, - CNN

Бринк является лауреатом многочисленных наград. Она получила степень магистра международных отношений и политических наук в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра в области политических наук в Колледже Кенион (США). Она говорит на русском, выучила словацкий, сербский, грузинский и французский языки.

Как сообщалось, в начале февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами заявил, что Украина получила запрос от США на назначение Бриджит Бринк послом, процедура согласования ее кандидатуры уже запущена.

Байден Джо (2790) дипломаты (637) Бринк Бриджит (186)


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Топ комментарии
+9
Бріджит Брінк-Welcome...
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25.04.2022 15:15
+6
Мабуть саме через роботу цієї пані Словаччина надала так багато озброєнь Україні. Дякуємо
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25.04.2022 15:36
+3
Щоб гризти московітів.
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25.04.2022 16:19
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Бріджит Брінк-Welcome...
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25.04.2022 15:15 Ответить
шкода що української вони не знає.
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25.04.2022 15:19 Ответить
и шо.
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25.04.2022 17:00 Ответить
Наконец-то! Добро пожаловать!
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25.04.2022 15:34 Ответить
Мабуть саме через роботу цієї пані Словаччина надала так багато озброєнь Україні. Дякуємо
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25.04.2022 15:36 Ответить
гарні зуби
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25.04.2022 15:39 Ответить
Щоб гризти московітів.
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25.04.2022 16:19 Ответить
Похапцем прочитала «Бріджит Джонс». Злякалась.
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25.04.2022 15:44 Ответить
Ну а що, Рене Зелвегер також могла би бути послицею Головне аби "просувала" тут американські справи, а інше то таке
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25.04.2022 17:16 Ответить
Якщо знає словацьку, сербську та російську мови, то проблем з українською не буде. Решта докладеться.
То коли ми її побачимо ?
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25.04.2022 15:52 Ответить
Контролювати Боневтіка.
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25.04.2022 19:54 Ответить
 
 