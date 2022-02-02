Отримали запит США на призначення Брінк послом в Україні, - Кулеба
Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", - сказав Кулеба на брифінгу.
Топ коментарі
+11 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар02.02.2022 15:54 Відповісти Посилання
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.02.2022 15:54 Відповісти Посилання
+4 Olia Ivanchenko
показати весь коментар02.02.2022 16:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю у нее есть медеуинское образование нарколога 😁😁😁
Не могли норм. военного генерала призначить?????