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Отримали запит США на призначення Брінк послом в Україні, - Кулеба

Отримали запит США на призначення Брінк послом в Україні, - Кулеба

Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", - сказав Кулеба на брифінгу.

Читайте також: Байден хоче призначити послом в Україні Брінк, - CNN

Автор: 

посол (1108) США (23449) Кулеба Дмитро (3604) Брінк Бріджит (235)


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Топ коментарі
+11
Сподіваюся в неї є досвід спілкування з розумово обмеженими, що застрягли у дитинстві, наркотами...
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02.02.2022 15:54 Відповісти
+10
Бріджит Брінк-WELCOME...
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02.02.2022 15:54 Відповісти
+4
На кой тут эта тупая блондинка БЛИНК (Слепая?)

Не могли норм. военного генерала призначить?????
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02.02.2022 16:10 Відповісти
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Бріджит Брінк-WELCOME...
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02.02.2022 15:54 Відповісти
Сподіваюся в неї є досвід спілкування з розумово обмеженими, що застрягли у дитинстві, наркотами...
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02.02.2022 15:54 Відповісти
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02.02.2022 15:58 Відповісти
Може все-таки зеля у нас не назавжди.
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02.02.2022 16:01 Відповісти
Подожди, он ещё в следующем году, как в рашке и как у картофельного *************, в Конституцию Украины изменения внесёт,а 73% дятлов поддержат. Чтобы навечно, с броневой гарантией, по приколу!!!
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02.02.2022 16:07 Відповісти
Сподіваюсь - назавжди він у тюрячці буде сумувати...
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02.02.2022 16:11 Відповісти
По этому критерию и отбирали.
Думаю у нее есть медеуинское образование нарколога 😁😁😁
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02.02.2022 17:16 Відповісти
Кулеба, ну так отсылай в Штаты агреман и говори новому послу Добро пожаловать. А то сейчас начнёте сопли жевать…может зелю она не устраивает? Может тоже нагнетает? А может ему полненькие нравятся как йуля? Вас слуг понять иногда очень трудно…вы непредсказуемы порой
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02.02.2022 16:03 Відповісти
На кой тут эта тупая блондинка БЛИНК (Слепая?)

Не могли норм. военного генерала призначить?????
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02.02.2022 16:10 Відповісти
У вас же Бланк валяється на площі.
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02.02.2022 16:40 Відповісти
Послужной список у леди неплохой , постсовок изучила , а Словакия - как пример успешньіх реформ . Подойдет !
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02.02.2022 18:28 Відповісти
 
 