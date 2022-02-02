Получили запрос США на назначение Бринк послом в Украине, - Кулеба
Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", - сказал Кулеба на брифинге.
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+11 Сергей Трофимов #428890
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+10 Александр Чуднивец #474549
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+4 Olia Ivanchenko
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Думаю у нее есть медеуинское образование нарколога 😁😁😁
Не могли норм. военного генерала призначить?????