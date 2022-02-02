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Получили запрос США на назначение Бринк послом в Украине, - Кулеба

Получили запрос США на назначение Бринк послом в Украине, - Кулеба

Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", - сказал Кулеба на брифинге.

Читайте также: Байден хочет назначить послом в Украине Бринк, - CNN

Автор: 

посол (1807) США (27166) Кулеба Дмитрий (2880) Бринк Бриджит (187)


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Топ комментарии
+11
Сподіваюся в неї є досвід спілкування з розумово обмеженими, що застрягли у дитинстві, наркотами...
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02.02.2022 15:54 Ответить
+10
Бріджит Брінк-WELCOME...
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02.02.2022 15:54 Ответить
+4
На кой тут эта тупая блондинка БЛИНК (Слепая?)

Не могли норм. военного генерала призначить?????
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02.02.2022 16:10 Ответить
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Бріджит Брінк-WELCOME...
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02.02.2022 15:54 Ответить
Сподіваюся в неї є досвід спілкування з розумово обмеженими, що застрягли у дитинстві, наркотами...
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02.02.2022 15:54 Ответить
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02.02.2022 15:58 Ответить
Може все-таки зеля у нас не назавжди.
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02.02.2022 16:01 Ответить
Подожди, он ещё в следующем году, как в рашке и как у картофельного *************, в Конституцию Украины изменения внесёт,а 73% дятлов поддержат. Чтобы навечно, с броневой гарантией, по приколу!!!
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02.02.2022 16:07 Ответить
Сподіваюсь - назавжди він у тюрячці буде сумувати...
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02.02.2022 16:11 Ответить
По этому критерию и отбирали.
Думаю у нее есть медеуинское образование нарколога 😁😁😁
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02.02.2022 17:16 Ответить
Кулеба, ну так отсылай в Штаты агреман и говори новому послу Добро пожаловать. А то сейчас начнёте сопли жевать…может зелю она не устраивает? Может тоже нагнетает? А может ему полненькие нравятся как йуля? Вас слуг понять иногда очень трудно…вы непредсказуемы порой
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02.02.2022 16:03 Ответить
На кой тут эта тупая блондинка БЛИНК (Слепая?)

Не могли норм. военного генерала призначить?????
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02.02.2022 16:10 Ответить
У вас же Бланк валяється на площі.
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02.02.2022 16:40 Ответить
Послужной список у леди неплохой , постсовок изучила , а Словакия - как пример успешньіх реформ . Подойдет !
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02.02.2022 18:28 Ответить
 
 