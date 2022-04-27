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Новини Війна
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ЄС шукатиме шляхи мирного співіснування з РФ, - Боррель

боррель

Європейський Союз докладатиме активних дипломатичних зусиль для припинення війни росії проти України та пошуку шляхів мирного співіснування з рф.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постійна напруга та конфлікт не є варіантом, якому віддає перевагу ЄС. Потрібно знайти шляхи для реорганізації відносин між ЄС і Росією та погодити гарантії з безпеки й механізми, які б дозволили знову дотримуватися принципів мирного співіснування. Напевно, це буде дуже складний та тривалий процес. Спершу російське керівництво має зрозуміти, що його власна безпека не може і не буде забезпечуватися за рахунок ширшої Європейської безпеки та безпеки її сусідів", - пояснив він.

За словами Борреля, все, що Росія зробила упродовж минулих років для "гарантування" своєї безпеки, призвело до протилежних результатів. Шляхом створення низки конфліктів у спільному сусідстві з Євросоюзом, Росія "отруїла" життя в цих країнах та підірвала довіру у відносинах між РФ та ЄС.

"Рішенню Путіна вдертися в Україну слід було запобігти. ЄС, США і НАТО давали обережну відповідь на запропоновані Росією угоди та листи. З нашого боку послання було зрозумілим: ми готові обговорювати всі аспекти безпеки, включаючи російські посилання до "неподільності" безпеки. Але це неможливо, коли вони продовжують воєнні дії, бомбардують міста та вбивають цивільних, - і приставляють ствол до чиєїсь голови або до голови нашого друга. Спершу треба зупинити агресію", - додав він.

Він зауважив, що невідомо, скільки ще відбудеться смертей та руйнувань, поки президент Путін погодиться піти шляхом діалогу замість представлення документів, що, як він і сам знає, містять геть неприйнятні умови та фальшиві передумови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нейтральність" означає підтримку РФ у її агресивній війні проти України, - Боррель

Автор: 

росія (65415) Євросоюз (13472) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+34
Так отдайте оркам без бою свої тереторрії і мирно співіснуйте, сцикливі гейропейці!
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27.04.2022 01:03
+30
кто знает - это возрастное? или всё-таки инфекция?
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27.04.2022 01:01
+30
Занесли платеж. Деньги поступили. А то прошлый платеж заблокировали из-за санкций.
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27.04.2022 01:02
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оооооооо, почалось!!!!
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27.04.2022 00:59 Відповісти
кто знает - это возрастное? или всё-таки инфекция?
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27.04.2022 01:01 Відповісти
Це тупорилість і тепло своїх заїдиних дуп і ставлення до нас як до стінки.
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27.04.2022 01:08 Відповісти
Занесли платеж. Деньги поступили. А то прошлый платеж заблокировали из-за санкций.
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27.04.2022 01:02 Відповісти
Так отдайте оркам без бою свої тереторрії і мирно співіснуйте, сцикливі гейропейці!
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27.04.2022 01:03 Відповісти
Дружин й дочек теж.... й собі мають ж#пу намазати вазелином бо й такі є на засрашці .... або гроші беруть криваві рашисскі, або хворі на голову деякі з ЄС.
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27.04.2022 02:40 Відповісти
А шо тут удивительного. Он дипломат, его работа искать мирное решение. Ни один дипломат не будет кричать- да ***** этот мир, давайте все расхерячим!
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27.04.2022 01:05 Відповісти
Ну и х..ло наверно забашлял чутка.
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27.04.2022 01:06 Відповісти
Діпломатія це самє велике лихо за останні 100 років.Чесання язиками і втрачання часу с подихом повітря.Дипломатія нічого не дає.Це словесна гра словесний понос.
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27.04.2022 01:11 Відповісти
Що дуже яскраво доказало і ООН, і теж ОБСЄ, і різного роду "міжнародні" організації. Про червоний хрест навіть не хочу згадувати...
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27.04.2022 06:26 Відповісти
Дипломат должен отстаивать интересы той стороны, которую он представляет, а не интересы врагов. ху*ло воюет не с Украиной, а с НАТО. Украина лишь ресурс для большой войны.
Существовать мирно с людоедом и продавать ему нож, которым он тебя зарежет-это не дипломатия. Это или идиотизм, или предательство
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27.04.2022 01:20 Відповісти
рашка воюет именно с Украиной а не с НАТО - так что не надо нести кацапский бред про войну с НАТО
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27.04.2022 02:06 Відповісти
...друге
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27.04.2022 06:27 Відповісти
Интересно, как с кровавым маньяком, который целые города уничтожает вместе с населением и миллионами зазомбированных в хлам баранов можно "мирно сосуществовать"?...
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27.04.2022 01:05 Відповісти
Европа нічого ненавчилась.Вони не розуміють простого орки нічого не вміють а в крові вбивства і вкрасти.Закінчиться ця війна пройде час і знову буде друга війна як не з нами так ще десь.Рф треба знищити фізично !
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27.04.2022 01:06 Відповісти
Европа разная так что не несите бред -и чем дальше от ращки тем тупее
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27.04.2022 02:07 Відповісти
Таке можливо . Для цього потрібно знищити всіх росіян . І можна тоді буде з ними жити мирно . Та й світ від цього стане тільки кращим і безпечнішим . Хороша ідея .
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27.04.2022 01:07 Відповісти
налево пойдешь -люлей получишь , направо пойдёшь-люлей получишь, прямо пойдешь -люлей получишь, думай быстрей, а то здесь получишь люлей.
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27.04.2022 01:12 Відповісти
Європа заради смачненьких круасанчиків на терасах готова віддати півУкраїни і сотні тисяч життів українців.

Що ж. Богодільня під назвою ЄС дуже скоро розвалиться. Маю надію, що ноги України в союзі з паскудами типу Угорщини, Німеччини, Австрії не буде.

Треба створювати регіональний політично-екомічний союз з Польщою і країнами Балтії, можливо ще туди взяти Чехію і Словаччиню. А ЄС хай хоч захлинеться від путінських кровавих грошей.
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27.04.2022 01:13 Відповісти
Надеюсь, что Британия станет новым лидером свободной Европы. Венгрия с правом вето в ЕС и без возможности быть исключеной-это означает недееспособность организации, как таковой
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27.04.2022 01:23 Відповісти
не бзди уберут путлера и венгры сразу станут как шелковые
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27.04.2022 02:10 Відповісти
Европа разная так что не несите бред
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27.04.2022 02:08 Відповісти
разная но все равно говном воняет
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27.04.2022 03:20 Відповісти
Там не шляхи, а шлях. Один. Розчленування цього монстра на улуси з одночасною демілітаризацією, денуклеаризацією, денацифікацію і цілеспрямованим зубожінням
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27.04.2022 01:14 Відповісти
Жарт гарний. Де мир, а де росія...
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27.04.2022 01:15 Відповісти
Эта война не должна завершиться миром.
То есть, конечно, должна, но не тем, в котором
Просто солдаты расходятся по квартирам
И уступают друг другу по договорам.

В этой войне компромисс - это выстрел в спину
Всем, кто стоит против чистого зла России,
Это предательство павших за Украину -
И добровольно, и всех, кого не спросили.

Это предательство будущего, поскольку
Зло, не добитое ныне, вернется снова -
Или от русских останутся лишь осколки,
Или они нас лишат бытия земного.

Там не народ, там не нация - поголовье!
Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо.
С дьяволом сделки подписываются кровью
И ничего не приносят, помимо ада!

Русская нечисть питается только страхом,
Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга;
Если ж их планы окончатся полным крахом,
Дальше они уже сами дожрут друг друга!

Пусть же солдаты поведают командирам -
Чистое зло покоряется только силе!
Эта война лишь таким завершится миром,
В коем не будет уже никакой России!

Ю. Нестеренко. 5 апреля 2022
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27.04.2022 01:18 Відповісти
"Рішенню Путіна вдертися в Україну слід було запобігти. ЄС, США і НАТО давали обережну відповідь на запропоновані Росією угоди та листи. (с)

Зате коли про це пишу я - про відповідальність колективного Заходу, мене обзивають, принижують і спамлять. Особливо - сектанти.

Я перераховувала 4 фактори: тих, на кого я покладаю вину за теперішні події в Україні.
І це - задобрювання фюрера і рашки, вистрибування перед ним, керування абсолютно хибними ілюзіями, що рашка - демократична, змінилася і т.д., заплющування очей на очевидні речі, імпотентність і страх призвело до того, що воно повністю вийшло з берегів, є одним з них.
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27.04.2022 01:20 Відповісти
До речі, цей спіч, власне, є підтердженням того, що вже казала: кров'ю українців, чужими руками ситий, цинічний і пихатий Захід забезпечує і хоче надалі забезпечити собі подальше сите і безтурботне життя. Ціною України.

Я не сприймаю тих, хто аж черевики облизує якби союзничкам за допомогу. Вони мусять це робити. Оскільки дуже і дуже доклалися до того, щоб таке стало можливим.

Шахнарахнув би по них - цікаво було б побачити реакцію.

Переможе Україна і потрібно конче переглянути свій шлях розвитку. Так, партнерства, союзи, бла-бла-бла, але думати завжди і найперше ЛИШЕ ПРО СЕБЕ.
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27.04.2022 01:27 Відповісти
*шандарахнув
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27.04.2022 01:32 Відповісти
Вы в своём спиче не указываете пятый, главнейший фактор: тупость украинского избирателя.
На постоянно выбирающих во власть приличных лидеров, ведущих свои народы вперёд а не к отупению стоя на базаре чтоб купить диплом парашники боятся напасть. Ведь именно тупость проверялась парашей навязыванием уголовника Януковича. И, как только х*йлу удалось мокнуть мордой в грязь целую страну, планы захвата территории и истребления остатков не быдла стали реально финансироваться.
И равняет с землёй он в основном те места, где считает, что быдло должно было взять верх над здравым смыслом и с цветами встречать его военщину, как штепа, например. Мстит, так сказать, своему подданству за слабость.
И Европа это давно поняла и ничего стаду не должна. Кстати, тут с 24 февраля куда-то делись шутники, переводящие по кремлевской указке уважаемых героев(ничего не получивших от быдла на аыборах) "нацжены".
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27.04.2022 05:55 Відповісти
Ви праві, кожен народ заслуговує лідерів, яких і сам обирає. Наобирались...і саме головне-а виявляється винні то у всьому "нацики", а не ті уйобки, що свого часу верещали "путен, введи войска". Ввів...і тут же появились. такі собі "біженці", які доказують-"а то все за вас, бандерівців". І тут мене накриває....
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27.04.2022 06:47 Відповісти
Я у своєму коменті назвала тільки один - не чотири: відповідальність колективного Заходу. На інших темах подавала 4.

Так, у мене є ще про українську владу окремий.

Можу додати 5й. Тільки він тоді був би не лише про українського виборця, а загалом про стан суспільства.

З іншого боку, як кажуть: народ має ту владу, яку заслуговує, то мій пункт про владу - логічний.

Дякую за уточнення.
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27.04.2022 07:30 Відповісти
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27.04.2022 01:55 Відповісти
так ты тоже циничная и пихатая - ты же на Западе живешь а не у себя в рашке
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27.04.2022 02:14 Відповісти
Особливо мені "сподобалося" що Столтенберг сказав, що після того, як Путін піде, вони будуть думати як прийняти Росію в НАТО. Ви собі це уявляєте? Не Україну, яка захищає собою всю Європу, а Росію вони хочуть прийняти в НАТО в майбутньому. Що ще можна говорити.
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27.04.2022 01:38 Відповісти
Я цього не чула. Це вони вже до такого добалакалися ? Зрозуміло.
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27.04.2022 01:53 Відповісти
Добалакався Столтенберг.
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27.04.2022 06:26 Відповісти
Ви невірно зрозуміли цей "спіч". "На запропоновані росією угоди і листи (тобто голос волаючего в пустелі) ЄС, США і НАТО давали обережну відповідь": Україна сама має вирішити, чи вступати в ЄС і НАТО, а ми двері тримаємо відчиненими. Тому, за думкою діда Борреля, росія і вдерлася в Україну, щоб Україна вже сама нічого не вирішувала. А от якби ЄС, США і НАТО зайняли би жорстку позицію недопуску України в ЄС і НАТО, то тоді би росія, за думкою діда Борреля, залишилася країною, з якою ЄС можна було би мирно співіснувати безкінечно довго... Про що і досі мріє дідуган...
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27.04.2022 01:59 Відповісти
Про бажання прийняти Росію в НАТО після відходу Путіна, це сказав Столтенберг, а не Борелль.
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27.04.2022 06:28 Відповісти
Про бажання прийняти Росію в НАТО після відходу Путіна, це сказав Столтенберг, а не Борелль.
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27.04.2022 06:29 Відповісти
рашка напала на Украину сейчас потому что украинцы выбрали президентом шута продажного - с кремлевским кротовником вокруг него
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27.04.2022 02:12 Відповісти
Та кого б не выбрали украинцы президентом после 2014 года-война была неизбежна,ну кроме как выполняй все хотелки *****-и войны не будет
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27.04.2022 06:15 Відповісти
Ви праві. Орда по любому полізла б війною на нас. Питання в тому наскільки держава Україна була в готовності чинити супротив агресорам. Політика владної верхівки до війни мені нагадує лозунг Троцького :"Ні війни, ні миру, а армію розпустити". Окрема треба розглянути роль сум нозвісної ОПи в перші тиждні війни.
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27.04.2022 08:54 Відповісти
наступит время , когда европа будет платить большую цену за свою лояльность к паРаше , не совсем далеко это время, я так думаю через год , и первыми кто начнет мутить воду - венгрия , роисся конечно проиграет в этой войне , но не оставит попыток разрушить европу , особенно после войны , думаю что там начнется сыр-бор очень громкий , каждый будет оправдывать себя , и тем самым показывать свое истинное лицо, нас ждет великая чистка в европе , это будет весело наблюдать.
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27.04.2022 01:32 Відповісти
Цілком поділяю...
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27.04.2022 06:49 Відповісти
мирно співіснувати з ким? з насильниками,вбивцями,злодіями,збоченцями? Тобто забути Бучу і тисячі вбитих українців?
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27.04.2022 01:36 Відповісти
Я згідний жити в мирі з росіянами . Але тільки з тими , про яких повідомив ГШ ЗСУ . Таких наразі дуже мало , всього 22100 . ))) Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
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27.04.2022 01:40 Відповісти
Отримають і ганьбу і війну
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27.04.2022 01:40 Відповісти
Співіснування з рюске можна тільки на умовах коли вони благатимуть постачати їм чергові ніжки Буша (Байдена)... а до цього їхнього стану потрібно з ними співіснувати виключно через санкції і повну ізоляцію.
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27.04.2022 01:45 Відповісти
"Та це ж було вже!"

І як швидко вони про це забули?
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27.04.2022 02:03 Відповісти
Вибачте, будь ласка. То я про ніжки Буша коментував. Хоча й про залізну стіну теж забули...
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27.04.2022 02:05 Відповісти
***** і компанія мають бути заарештовані і покарані , а кацапія поділена.
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27.04.2022 01:54 Відповісти
Єдиний шлях для цього називається повна й беззастережна капітуляція ********** з наступною й багаторічною дерашизміфікацією шовінистичної расисткої бидломаси цього Мацьковського улуса ...
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27.04.2022 02:01 Відповісти
Ніби вже якось притомними стали…І ось знову ********. Най тя шлях наглий трафить!!!
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27.04.2022 02:08 Відповісти
це поки мордор не нападе на європу то нічого до європи не дійде

історія з гітлером нічому європу не вчить
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27.04.2022 02:23 Відповісти
Чому ви розпихтілися як мокшанскі самавари?
Сказав Боррел щось, біг діл? Його робота така, зовсім як і робота вашого чинного презедента - говорити.
Реальні рішення приймають інші, які рідко і мало говорять.
Звертайте увагу на дії гравців а не слова їхніх говорунів.
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27.04.2022 02:45 Відповісти
"Кац всегда предлагал сдаться!". Парад еврофашистов продолжается...
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27.04.2022 03:49 Відповісти
Шукатисме шляхи? Ага, один фацет також шукав, гриби взимку.
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27.04.2022 04:07 Відповісти
Спочатку треба розхєрачить пів роSSії, демілітарізувати її, денацифікувати тричі, а тоді вже можна і мирно співіснувати на умовах Європи. Інакше буде ща тисячі Буч та кримів!
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27.04.2022 04:56 Відповісти
Через дэрусификацию и демилитаризацию
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27.04.2022 05:08 Відповісти
Забрати ядерну зброю і міняти нафту на продукти.
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27.04.2022 06:42 Відповісти
Дебил! Это если коротко.
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27.04.2022 08:36 Відповісти
Ці лугандони заслуговують тільки на ліквідацію. Ще й лугандонським матрьонам по 10 тисяч ржублєй дадуть і фотосесію "с вдовами новоросіі" проведуть.
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27.04.2022 09:07 Відповісти
До них ще не дійшло, що четвертий рейх і до них добереться якщо його не знищити.
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27.04.2022 10:00 Відповісти
Тупориле бидло не читає новини (або не розуміє, що прочитало), воно читає лише заголовки і потім висірається у коментах.
Особливо виділяються тупістю руцкочєлюстниє, що і не дивно.
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27.04.2022 10:54 Відповісти
 
 