ЄС шукатиме шляхи мирного співіснування з РФ, - Боррель

Європейський Союз докладатиме активних дипломатичних зусиль для припинення війни росії проти України та пошуку шляхів мирного співіснування з рф.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постійна напруга та конфлікт не є варіантом, якому віддає перевагу ЄС. Потрібно знайти шляхи для реорганізації відносин між ЄС і Росією та погодити гарантії з безпеки й механізми, які б дозволили знову дотримуватися принципів мирного співіснування. Напевно, це буде дуже складний та тривалий процес. Спершу російське керівництво має зрозуміти, що його власна безпека не може і не буде забезпечуватися за рахунок ширшої Європейської безпеки та безпеки її сусідів", - пояснив він.

За словами Борреля, все, що Росія зробила упродовж минулих років для "гарантування" своєї безпеки, призвело до протилежних результатів. Шляхом створення низки конфліктів у спільному сусідстві з Євросоюзом, Росія "отруїла" життя в цих країнах та підірвала довіру у відносинах між РФ та ЄС.

"Рішенню Путіна вдертися в Україну слід було запобігти. ЄС, США і НАТО давали обережну відповідь на запропоновані Росією угоди та листи. З нашого боку послання було зрозумілим: ми готові обговорювати всі аспекти безпеки, включаючи російські посилання до "неподільності" безпеки. Але це неможливо, коли вони продовжують воєнні дії, бомбардують міста та вбивають цивільних, - і приставляють ствол до чиєїсь голови або до голови нашого друга. Спершу треба зупинити агресію", - додав він.

Він зауважив, що невідомо, скільки ще відбудеться смертей та руйнувань, поки президент Путін погодиться піти шляхом діалогу замість представлення документів, що, як він і сам знає, містять геть неприйнятні умови та фальшиві передумови.

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