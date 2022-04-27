ЄС шукатиме шляхи мирного співіснування з РФ, - Боррель
Європейський Союз докладатиме активних дипломатичних зусиль для припинення війни росії проти України та пошуку шляхів мирного співіснування з рф.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Постійна напруга та конфлікт не є варіантом, якому віддає перевагу ЄС. Потрібно знайти шляхи для реорганізації відносин між ЄС і Росією та погодити гарантії з безпеки й механізми, які б дозволили знову дотримуватися принципів мирного співіснування. Напевно, це буде дуже складний та тривалий процес. Спершу російське керівництво має зрозуміти, що його власна безпека не може і не буде забезпечуватися за рахунок ширшої Європейської безпеки та безпеки її сусідів", - пояснив він.
За словами Борреля, все, що Росія зробила упродовж минулих років для "гарантування" своєї безпеки, призвело до протилежних результатів. Шляхом створення низки конфліктів у спільному сусідстві з Євросоюзом, Росія "отруїла" життя в цих країнах та підірвала довіру у відносинах між РФ та ЄС.
"Рішенню Путіна вдертися в Україну слід було запобігти. ЄС, США і НАТО давали обережну відповідь на запропоновані Росією угоди та листи. З нашого боку послання було зрозумілим: ми готові обговорювати всі аспекти безпеки, включаючи російські посилання до "неподільності" безпеки. Але це неможливо, коли вони продовжують воєнні дії, бомбардують міста та вбивають цивільних, - і приставляють ствол до чиєїсь голови або до голови нашого друга. Спершу треба зупинити агресію", - додав він.
Він зауважив, що невідомо, скільки ще відбудеться смертей та руйнувань, поки президент Путін погодиться піти шляхом діалогу замість представлення документів, що, як він і сам знає, містять геть неприйнятні умови та фальшиві передумови.
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Существовать мирно с людоедом и продавать ему нож, которым он тебя зарежет-это не дипломатия. Это или идиотизм, или предательство
Що ж. Богодільня під назвою ЄС дуже скоро розвалиться. Маю надію, що ноги України в союзі з паскудами типу Угорщини, Німеччини, Австрії не буде.
Треба створювати регіональний політично-екомічний союз з Польщою і країнами Балтії, можливо ще туди взяти Чехію і Словаччиню. А ЄС хай хоч захлинеться від путінських кровавих грошей.
То есть, конечно, должна, но не тем, в котором
Просто солдаты расходятся по квартирам
И уступают друг другу по договорам.
В этой войне компромисс - это выстрел в спину
Всем, кто стоит против чистого зла России,
Это предательство павших за Украину -
И добровольно, и всех, кого не спросили.
Это предательство будущего, поскольку
Зло, не добитое ныне, вернется снова -
Или от русских останутся лишь осколки,
Или они нас лишат бытия земного.
Там не народ, там не нация - поголовье!
Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо.
С дьяволом сделки подписываются кровью
И ничего не приносят, помимо ада!
Русская нечисть питается только страхом,
Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга;
Если ж их планы окончатся полным крахом,
Дальше они уже сами дожрут друг друга!
Пусть же солдаты поведают командирам -
Чистое зло покоряется только силе!
Эта война лишь таким завершится миром,
В коем не будет уже никакой России!
Ю. Нестеренко. 5 апреля 2022
Зате коли про це пишу я - про відповідальність колективного Заходу, мене обзивають, принижують і спамлять. Особливо - сектанти.
Я перераховувала 4 фактори: тих, на кого я покладаю вину за теперішні події в Україні.
І це - задобрювання фюрера і рашки, вистрибування перед ним, керування абсолютно хибними ілюзіями, що рашка - демократична, змінилася і т.д., заплющування очей на очевидні речі, імпотентність і страх призвело до того, що воно повністю вийшло з берегів, є одним з них.
Я не сприймаю тих, хто аж черевики облизує якби союзничкам за допомогу. Вони мусять це робити. Оскільки дуже і дуже доклалися до того, щоб таке стало можливим.
Шахнарахнув би по них - цікаво було б побачити реакцію.
Переможе Україна і потрібно конче переглянути свій шлях розвитку. Так, партнерства, союзи, бла-бла-бла, але думати завжди і найперше ЛИШЕ ПРО СЕБЕ.
На постоянно выбирающих во власть приличных лидеров, ведущих свои народы вперёд а не к отупению стоя на базаре чтоб купить диплом парашники боятся напасть. Ведь именно тупость проверялась парашей навязыванием уголовника Януковича. И, как только х*йлу удалось мокнуть мордой в грязь целую страну, планы захвата территории и истребления остатков не быдла стали реально финансироваться.
И равняет с землёй он в основном те места, где считает, что быдло должно было взять верх над здравым смыслом и с цветами встречать его военщину, как штепа, например. Мстит, так сказать, своему подданству за слабость.
И Европа это давно поняла и ничего стаду не должна. Кстати, тут с 24 февраля куда-то делись шутники, переводящие по кремлевской указке уважаемых героев(ничего не получивших от быдла на аыборах) "нацжены".
Так, у мене є ще про українську владу окремий.
Можу додати 5й. Тільки він тоді був би не лише про українського виборця, а загалом про стан суспільства.
З іншого боку, як кажуть: народ має ту владу, яку заслуговує, то мій пункт про владу - логічний.
Дякую за уточнення.
І як швидко вони про це забули?
історія з гітлером нічому європу не вчить
Сказав Боррел щось, біг діл? Його робота така, зовсім як і робота вашого чинного презедента - говорити.
Реальні рішення приймають інші, які рідко і мало говорять.
Звертайте увагу на дії гравців а не слова їхніх говорунів.
Особливо виділяються тупістю руцкочєлюстниє, що і не дивно.