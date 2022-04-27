МАГАТЕ допоможе Україні з відновленням ядерних енергетичних об'єктів, - Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) допоможе Україні повністю відновити усі енергетичні ядерні об'єкти, пошкоджені унаслідок російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції у Києві заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

"Сьогодні ми домовилися, що будемо надавати допомогу й проводити спеціальну роботу з відновлення спроможностей й інфраструктури, які отримали пошкодження протягом останніх тижнів", - сказав Гроссі.

Він наголосив, що "незважаючи на складнощі, важливо дивитися у майбутнє, на мирний період, коли Україна відновить рівень безпеки, на який заслуговують її громадяни". "Ми, як міжнародна організація, залишатимемося з вами на цьому шляху", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

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