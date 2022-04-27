МАГАТЭ поможет Украине с восстановлением ядерных энергетических объектов, - Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поможет Украине полностью восстановить все энергетические ядерные объекты, поврежденные в результате российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы договорились, что будем оказывать помощь и проводить специальную работу по восстановлению возможностей и инфраструктуры, получивших повреждение за последние недели", - сказал Гросси.

Он подчеркнул, что "несмотря на сложности, важно смотреть в будущее, на мирный период, когда Украина восстановит уровень безопасности, которого заслуживают ее граждане". "Мы, как международная организация, будем оставаться с вами на этом пути", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

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