"Укрзалізниця" призначила шість додаткових евакуаційних рейсів на 27 квітня

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на середу, 27 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт перевізника.

Так, 27 квітня людей евакуюватимуть такі рейси:

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів;

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1;

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро;

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.;

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ.

Нагадаємо: актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня приблизно в 00:00 на сайті "Укрзалізниці".

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