Понад 21 тис. вибухонебезпечних предметів вилучили у Чорнобильській зоні, - ДСНС

Підрозділи ДСНС України працюють над розмінуванням Зони відчуження, і наразі тут вже вилучили більш як 21 тисячу одиниць вибухонебезпечних предметів та обстежили понад 70 кілометрів доріг.

Про це інформує пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Чорнобильська зона наразі є надзвичайно небезпечною не лише у питанні радіаційного забруднення, а й у плані наслідків воєнних дій.

"Ворог залишив після себе дуже багато вибухонебезпечних предметів, а також ймовірно різноманітних розтяжок, які роблять Зону відчуження ще більш смертоносною. Наші підрозділи працюють над розмінуванням території, і на сьогодні тут уже вилучено більш ніж 21 тисячу одиниць вибухонебезпечних предметів, обстежено понад 70 км доріг та майже 1 тисячу об'єктів", - уточнюється у повідомленні.

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