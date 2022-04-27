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В Херсоні окупанти розганяли проукраїнський мітинг сльозогінним газом та світлошумовими гранатами (доповнено). ВIДЕО

Містяни з прапорами України вийшли на акцію протесту проти окупації. Російські загарбники кидали в них світлошумові гранати та розпилили сльозогінний газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Херсонці влаштували акцію на площі Свободи. Вони скандували "Херсон - це Україна".

Окупанти закидали мітингарів світлошумовими гранатами та застосували проти них сльозогінний газ.

Дивіться: Незважаючи на переслідування активістів, у Херсоні продовжуються акції проти російських окупантів. ФОТО

ЗМІ повідомляють про чотирьох постраждалих учасників мітингу. За даними "Україна 24", у 71-річної жінки розрив легені, опіки грудної клітки. У 50-річного чоловіка - відкритий перелом ноги. У двох інших чоловіків - хімічні опіки очей та носоглотки. Їм надали допомогу на місці.

ДОПОВНЕНО: Директорка центру екстреної меддопомоги Інесса Чамлай підтвердила, що під час розгону мітингу травми отримали двоє людей. 

27 квітня у Херсоні має відбутися "голосування" за проголошення так званої "ХНР". Мирний мітинг проти так псевдореферендуму у мережі анонсували напередодні. Там закликали містян взяти відповідальність за долю рідного міста та зібратися о 10:00 на пл. Свободи для рішучого протесту.

Автор: 

мітинг (753) окупація (6719) Херсон (3383)


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Топ коментарі
+49
партизани не будуть світитися, це не їх стиль, тому ми нічого і не знаємо, а херсонці виходять на мітинги, щоб ми, диванні експерти не казали потім, що вони самі винуваті, що вони не боролися і так далі і тому подібне. Ось бачите, боролися і борються, показують що русскіє кати їм не брати, що вони зовсім не один народ з русскою наволоччю, і це бачимо не тільки ми, це бачить цілий Світ, бо інакше русскіє будуть всіх і далі обманювати.
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27.04.2022 11:54
+45
та ти що????? ватЫ много??? так приїдь, покажи, вийди проти танків на мітинг...а я в Херсоні 2гий місяць в окупаваному, в мене дває дітей, виїхати не можу, бо в одне авто всі з батьками не помістимось, роботи немає, орки постійно лазять з обшуками, харчі тільки за готівку, купа людей поїватали і катують, а ти хто такий що судиш мене? в військоматі сказали зброї нема, ідіть додому,,,,чому херсонці повинні взагалі виправдовуватись? бо зекоманда вивела армію з херсонської області, і ми окуповані в пеший день? погугли, якщо хочеш знати, в 2014 році в Херсоні на відміну від Миколаїва та Одеси не було антимайданів, тут рожі їх чистили одразу....А тепер нам розказують підривайте колії, партизаньте, ага проти армії, а що в данному випадку зробила українська влада, щоб не окупували Херсонщину?
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27.04.2022 12:14
+34
Партизанят. Читай новости о зажмуреных коллаборантах.
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27.04.2022 11:50
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27.04.2022 11:48 Відповісти
Нічого не міняється
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27.04.2022 11:54 Відповісти
Партизанят. Читай новости о зажмуреных коллаборантах.
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27.04.2022 11:50 Відповісти
С чего ты взял, что не партизанят?
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27.04.2022 11:52 Відповісти
партизани не будуть світитися, це не їх стиль, тому ми нічого і не знаємо, а херсонці виходять на мітинги, щоб ми, диванні експерти не казали потім, що вони самі винуваті, що вони не боролися і так далі і тому подібне. Ось бачите, боролися і борються, показують що русскіє кати їм не брати, що вони зовсім не один народ з русскою наволоччю, і це бачимо не тільки ми, це бачить цілий Світ, бо інакше русскіє будуть всіх і далі обманювати.
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27.04.2022 11:54 Відповісти
Партизанят конечно, но все не могут быть партизанами. В данном видео меня напрягает только одно - 20-30 человек вышло на весь Херсон????????
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27.04.2022 11:55 Відповісти
Ваты там много.Вот и весь ответ.
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27.04.2022 11:58 Відповісти
та ти що????? ватЫ много??? так приїдь, покажи, вийди проти танків на мітинг...а я в Херсоні 2гий місяць в окупаваному, в мене дває дітей, виїхати не можу, бо в одне авто всі з батьками не помістимось, роботи немає, орки постійно лазять з обшуками, харчі тільки за готівку, купа людей поїватали і катують, а ти хто такий що судиш мене? в військоматі сказали зброї нема, ідіть додому,,,,чому херсонці повинні взагалі виправдовуватись? бо зекоманда вивела армію з херсонської області, і ми окуповані в пеший день? погугли, якщо хочеш знати, в 2014 році в Херсоні на відміну від Миколаїва та Одеси не було антимайданів, тут рожі їх чистили одразу....А тепер нам розказують підривайте колії, партизаньте, ага проти армії, а що в данному випадку зробила українська влада, щоб не окупували Херсонщину?
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27.04.2022 12:14 Відповісти
Кто сдал Херсон и дал возможность пройти спокойно в город?
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27.04.2022 12:42 Відповісти
той, хто розмінував Чонгар, не вірив у війну і не готувався до неї.
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27.04.2022 12:45 Відповісти
а разминировал тот кто знал где и что, местные
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27.04.2022 12:50 Відповісти
вы шутите??? местные разминировали? местные армии сказали отойти? местные не защищали Каховскую ГЭС? местные не взорвали Антоновский мост? приезжайте, покажите, как надо
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27.04.2022 12:59 Відповісти
А хто сказав, що місцеві жителі винні?
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27.04.2022 20:20 Відповісти
той, хто не підірвав Антонівський міст!
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27.04.2022 20:17 Відповісти
Держитесь , после войны разберемся кто это все устроил , а сейчас ваша задача выжить и встретить наших ! Живыми!
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27.04.2022 15:22 Відповісти
ага. а до перемоги вони ще багато чого цікавого нам влаштують. правильно, для чого розбиратися, хай продовжують робити свою чорну справу. (сарказм)
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27.04.2022 17:44 Відповісти
***** не "после войны".
Сейчас еще эти суки, что сдали Херсонщину, сдадут оркам Николаев или Запорожье, и тогда не будет "после войны.
Этих сук уже вычисляют..
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27.04.2022 20:14 Відповісти
знов прості українці повинні проявляти надлюдський героїзм. поки всяка ботва їх буде обзивати, а подоляк платити по 3 грн за комент. а зеслуги - приховувати правду.
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27.04.2022 17:46 Відповісти
Многих уже тупо выкрали и держат по подвалам и другим подобным местам, в первый месяц оккупации выходило намного больше, если помните.
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27.04.2022 12:07 Відповісти
da vy shto ? v takih obsatjatelsvah - eto voobshe podvig , dazhe esli 10 vyshli....vy predstovljaete chem oni riskujut ?
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27.04.2022 12:23 Відповісти
ви, *****, розумні такі - вийдіть, якщо ті ***** запросто вбити можуть. Херсонці якраз у своїй більшості не ватники
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27.04.2022 13:05 Відповісти
""а они митингами против врага воюют ,а не партизанят это ******""

Сам ТИ ПІЗДЄЦ"
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27.04.2022 12:24 Відповісти
геть з України москаль некрасівий
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27.04.2022 12:41 Відповісти
Кацапи , будьте ви прокляті , що ви витворяєте на нашій землі ?

Ідіть геть , кляті орки , поки ноги носять 😡
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27.04.2022 11:52 Відповісти
а рабсіяни тим часом с білими папірцями виходять, поодиноко... * а что мі можем сдєлать, нас паб'ют*
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27.04.2022 11:53 Відповісти
вони могли би бути хоча би не байдужі до наших страждань по-справжньому небайдужі, а не як всі їх ліберали на словах тільки, і навіть така дрібничка вже допомогла би і нам, і їм - людьми би хоч залишилися.
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27.04.2022 11:56 Відповісти
Хочу сказать цензору чтобы подбирали названия. Что такое кафиры? Звучит как что то из афганистана или пакистана как что то мусульманское реально режет по ассоцациям..
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27.04.2022 11:55 Відповісти
Это гуглопереводчик странно переводит "оккупанти" в "кафиры". Читайте Цензор.нет на украинском языке.
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27.04.2022 12:02 Відповісти
О. Дякую за пояснення.
А я думаю, чому мені один форумчанин закидає, що я пишу про кафирів ?
Капець. Бо я такого слова не вживала.
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28.04.2022 02:01 Відповісти
Eto Google Translate pakostjit. Uzje Google pro eto reportjirovalji, no onji chto to tupit.
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27.04.2022 12:12 Відповісти
Подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулино) несут потери в Харьковской области. По имеющейся информации уничтожено реактивную артиллерийскую батарею с 9К57 "Ураган",

5 военнослужащих убито, более 12 ранены.

Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
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27.04.2022 12:11 Відповісти
Когда подойдут американские системы залпового огня вот тогда начнется сафари за всей артой орков и пусковыми установками тоже.
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27.04.2022 12:41 Відповісти
треба мати неймовірну мужність, щоб зараз у Херсоні вийти на мітинг за Україну!
моя повага таким людям. бережіть себе!
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27.04.2022 12:31 Відповісти
"Повзуча анексія": у Зеленського прокоментували дії окупантів у Херсоні.

"Ане́ксія (лат. annexio - приєднання) - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави або нації в односторонньому порядку. За ******** міжнародним правом анексія - один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.

Анексію слід відрізняти від окупації, яка сама по собі не призводить до зміни юридичної належності території."

- У Зеленського вважають, що юридичний статус Херсона вже змінено?...і до речі, не чув, щоб за Порошенка був такий вираз - у Порошенка вважають...
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27.04.2022 12:33 Відповісти
гундос с шоблой за три дня хотели слить страну. ЗСУ не дало
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27.04.2022 13:39 Відповісти
По суті це і є анексія. Коли референдум під дулами автоматів, то анексія.
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27.04.2022 15:29 Відповісти
Жаль слабая там была тероборона. Кстати в отличие от крымских татар херсонцы никого не бояться.
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27.04.2022 12:39 Відповісти
В 2014 татари просили зброю, їм не дали. Може просто не було кому давати.
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27.04.2022 15:31 Відповісти
"Cлабая тероборона»?

Ви що, нічого не читаєте? Людям, що прийшли до військомату, не дали зброі, послали у якесь село, де не усі навіть дістали по іржавому АК та жмені патронів.
А хлопці-патріоти, не маючи ані РПГ ані стрілецькоі зброі, з коктейлями Молотова були розстріляні з танків. Трупи кілька днів лежали в одному з парків.
Ті, хто мав організовувати і командувати ТРО, вчасно потікали.
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28.04.2022 04:40 Відповісти
Це, звісно, сміливо, але немає ніякого сенсу, лише наражає людей на небезпеку, як на самих мітингах, так і після, коли активістів будуть вбивати по одному.
Не слухайте тупорилого клоуна - думайте головою!
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27.04.2022 13:35 Відповісти
Люди не хочуть ставати рабами фашистської окупаційної влади. Акт відчаю.
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27.04.2022 15:34 Відповісти
Був час виїхати, та і зараз ходити на такі мітинги не менш небезпечно, ніж спроба евакуації
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27.04.2022 18:12 Відповісти
Бережи вас Господь, Українці!
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27.04.2022 16:16 Відповісти
Херсонці надзвичайно сміливі люди.Беззбройні виходять на мітинги за Україну проти озброєнних орків.Потрібно,щоб їх почула влада у Києві.
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27.04.2022 17:48 Відповісти
***
Был шанс спасти: омбудсмена обвинили в "сливе" оккупантам информации об убежище сирот в Херсоне

Российские оккупанты похитили 58 воспитанников дома ребенка, которые скрывались в подвале одной из церквей в Херсоне.

Бывший уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обвинил омбудсмена Людмилу Денисову в соучастии в военных преступлениях россиян. Он отметил, что после публикации Денисовой в соцсетях, обращенной непонятно к кому, дети-сироты были вывезены в неизвестном направлении.

"Информирую вас, Людмила (омбудсмен Людмила Денисова - ред.), что сразу после публикации вашего поста, все церкви в этом городе начали обыскивать ФСБ и оккупационные власти. К моменту публикации Вашего поста о том, что в подвале церкви находятся дети, они не знали. Пока ситуация в Херсоне еще не была такой критической, местные власти не дали разрешения на выезд этого дома ребенка. Но к моменту публикации вашего поста, шанс спасти детей и вывезти на территории, подконтрольные Украине, был"

Также он призвал Службу безопасности Украины и Офис Генпрокурора расследовать все обстоятельства совершения преступления и привлечь виновных к ответственности. По его мнению, публикацию Денисовой можно считать "прямой наводкой" для оккупантов, а это является соучастием в совершении военных преступлений в отношении мирного населения.

Напомним, среди воспитанников дома ребенка 10 детей - в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные - младше 4 лет. Также среди малышей есть дети с инвалидностью, которые нуждаются в специальном уходе и лечении.
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27.04.2022 22:21 Відповісти
Тю, наивный. Он Арахам с Подлюкой на полигон кацапов навели, а Г+Г навели на завод по ремонту. И шо? А ничё! И этой ничё не будет. Зелёна плесень одним ********** миром мазана
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27.04.2022 22:36 Відповісти
Це - страшна інформація. І ту гадюку денисову треба товкти головою об одвірок, поки залишки мізків не вилетять.
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28.04.2022 02:11 Відповісти
Я захоплена мужністю херсонців. Вони від самого початку окупації протестують. Беззбройні.

Повага вам. Тримайтеся. Наша армія обов'язково вас звільнить.
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28.04.2022 02:13 Відповісти
 
 