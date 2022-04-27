В Херсоні окупанти розганяли проукраїнський мітинг сльозогінним газом та світлошумовими гранатами (доповнено). ВIДЕО

Містяни з прапорами України вийшли на акцію протесту проти окупації. Російські загарбники кидали в них світлошумові гранати та розпилили сльозогінний газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Херсонці влаштували акцію на площі Свободи. Вони скандували "Херсон - це Україна".

Окупанти закидали мітингарів світлошумовими гранатами та застосували проти них сльозогінний газ.

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ЗМІ повідомляють про чотирьох постраждалих учасників мітингу. За даними "Україна 24", у 71-річної жінки розрив легені, опіки грудної клітки. У 50-річного чоловіка - відкритий перелом ноги. У двох інших чоловіків - хімічні опіки очей та носоглотки. Їм надали допомогу на місці.

ДОПОВНЕНО: Директорка центру екстреної меддопомоги Інесса Чамлай підтвердила, що під час розгону мітингу травми отримали двоє людей.

27 квітня у Херсоні має відбутися "голосування" за проголошення так званої "ХНР". Мирний мітинг проти так псевдореферендуму у мережі анонсували напередодні. Там закликали містян взяти відповідальність за долю рідного міста та зібратися о 10:00 на пл. Свободи для рішучого протесту.