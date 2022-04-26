Незважаючи на переслідування активістів, у Херсоні продовжуються акції проти російських окупантів. ФОТО

Учасників та активістів, які раніше організовували проукраїнські акції та мітинги, окупанти намагаються вирахувати та затримати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Інформаційний спротив".

Тим не менш, люди робили і далі роблять спроби вийти на акції протесту, проте їх тут же оточують російські окупанти і під загрозами фізичної розправи виштовхують із центральних вулиць міста.

У районі Херсонського університету вдалося провести кілька акцій під гаслами "Ніяких референдумів! Херсон – це Україна". При цьому російські окупанти сьогодні, 26 квітня, цілий день щільно пересувалися містом з метою припинення будь-яких скупчень людей.

Вони не хотіли, щоб проукраїнські акції містом зіпсували їм картинку, яку малює російська пропаганда перед проведенням псевдореферендуму.

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