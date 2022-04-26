УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6515 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 238 13

Незважаючи на переслідування активістів, у Херсоні продовжуються акції проти російських окупантів. ФОТО

Учасників та активістів, які раніше організовували проукраїнські акції та мітинги, окупанти намагаються вирахувати та затримати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Інформаційний спротив".

Тим не менш, люди робили і далі роблять спроби вийти на акції протесту, проте їх тут же оточують російські окупанти і під загрозами фізичної розправи виштовхують із центральних вулиць міста.

У районі Херсонського університету вдалося провести кілька акцій під гаслами "Ніяких референдумів! Херсон – це Україна". При цьому російські окупанти сьогодні, 26 квітня, цілий день щільно пересувалися містом з метою припинення будь-яких скупчень людей.

Вони не хотіли, щоб проукраїнські акції містом зіпсували їм картинку, яку малює російська пропаганда перед проведенням псевдореферендуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Херсоні призначили "голову ОДА" та "мера": Законний очільник міста Колихаєв залишається у місті та відмовився співпрацювати з рашистами

Незважаючи на переслідування активістів, у Херсоні продовжуються акції проти російських окупантів 01
Незважаючи на переслідування активістів, у Херсоні продовжуються акції проти російських окупантів 02

Автор: 

окупація (6719) Херсон (3383)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Хто випустив кацапів з Криму?
показати весь коментар
26.04.2022 19:39
+18
Шендерович: появились милые молодые люди в маечках Нам не стыдно. С гордостью.
Им невдомёк, что надпись Нам не стыдно равна надписи Я скотина.
Т.к. не стыдно может быть только скотине.
Человек и отличается тем, что ему стыдно.
Душа обнаруживает себя в тот момент, когда она болит
показати весь коментар
26.04.2022 19:40
+15
На маньку захарову тоже собирадись покушаться...

показати весь коментар
26.04.2022 20:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обнародовано видео покушения на соловьева..... ))
https://twitter.com/glz11ZB4lJiKmOO/status/1518815039200890880?s=20
показати весь коментар
26.04.2022 19:39 Відповісти
Усього гівна планети Земля буде недостатньо для цього *************** рупора. Якщо відео не фейк, то браво і дуже символічно.
показати весь коментар
26.04.2022 19:55 Відповісти
На маньку захарову тоже собирадись покушаться...

показати весь коментар
26.04.2022 20:00 Відповісти
Хто випустив кацапів з Криму?
показати весь коментар
26.04.2022 19:39 Відповісти
питання риторичне, ви й самі знаєте!
показати весь коментар
26.04.2022 19:42 Відповісти
А якби "слуги" менше піарилися та створили тероборону і видали зброю? Просто хтось вирішив здати Херсон та інші південні міста і навіть Одесу, але там вмішався генерал Марченко і зруйнував "договорняки". Варіантів дуже мало бо вся влада в руках однієї людини.
показати весь коментар
26.04.2022 19:42 Відповісти
Риторичне питання... Отих винних би зараз у Херсон, а ще краще - в Маріуполь!!!
показати весь коментар
26.04.2022 20:13 Відповісти
Шендерович: появились милые молодые люди в маечках Нам не стыдно. С гордостью.
Им невдомёк, что надпись Нам не стыдно равна надписи Я скотина.
Т.к. не стыдно может быть только скотине.
Человек и отличается тем, что ему стыдно.
Душа обнаруживает себя в тот момент, когда она болит
показати весь коментар
26.04.2022 19:40 Відповісти
Там должно быть вооружённое подполье и оно там есть ,в нужное время ударят по кацапам с тылу !
показати весь коментар
26.04.2022 19:40 Відповісти
Може все ж таки вже пора в'їбати по Кримському мосту?

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

показати весь коментар
26.04.2022 19:43 Відповісти
Чим? Асфальт далеко не літає. Якщо не вірите, запитайте у Володі. А краще запитайте у 73%, вони знали що робили у 2019 році.
показати весь коментар
26.04.2022 20:15 Відповісти
Лучше диверсии делать против русских! в танки им сахар засыпать или лучше коктейлями молотова жечь, в хавку русским мышьяка подсыпать и давать! Все делать, на что хватит фантазии, чтобы уничтожать орков! Но делать все аккуратно и беречь жизнь и не оставлять следов!
показати весь коментар
26.04.2022 19:45 Відповісти
Бережи вас Бог, Українці!
показати весь коментар
26.04.2022 19:46 Відповісти
 
 