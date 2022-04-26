Несмотря на преследование активистов, в Херсоне продолжаются акции против российских оккупантов. ФОТО

Участников и активистов, которые раньше организовывали проукраинские акции и митинги, оккупанты пытаются вычислить и задержать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Информационное сопротивление.

Тем не менее, люди предпринимали и дальше предпринимают попытки выйти на акции протеста, однако, их тут же окружают российские оккупанты и под угрозами физической расправы выпроваживают с центральных улиц города.

В районе Херсонского университета удалось провести несколько акций под лозунгами "Никаких референдумов! Херсон — это Украина". При этом, российские оккупанты сегодня, 26 апреля, целый день плотно передвигались по городу с целью пресечения любых скоплений людей.

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Они не хотели, чтобы проукраинские акции по городу испортили им картинку, которую рисует российская пропаганда перед проведением псевдореферендума.