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Несмотря на преследование активистов, в Херсоне продолжаются акции против российских оккупантов. ФОТО

Участников и активистов, которые раньше организовывали проукраинские акции и митинги, оккупанты пытаются вычислить и задержать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Информационное сопротивление.

Тем не менее, люди предпринимали и дальше предпринимают попытки выйти на акции протеста, однако, их тут же окружают российские оккупанты и под угрозами физической расправы выпроваживают с центральных улиц города.

В районе Херсонского университета удалось провести несколько акций под лозунгами "Никаких референдумов! Херсон — это Украина". При этом, российские оккупанты сегодня, 26 апреля, целый день плотно передвигались по городу с целью пресечения любых скоплений людей.

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Они не хотели, чтобы проукраинские акции по городу испортили им картинку, которую рисует российская пропаганда перед проведением псевдореферендума.

Несмотря на преследование активистов, в Херсоне продолжаются акции против российских оккупантов 01

Несмотря на преследование активистов, в Херсоне продолжаются акции против российских оккупантов 02

Автор: 

оккупация (10167) Херсон (2840)


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Топ комментарии
+20
Хто випустив кацапів з Криму?
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26.04.2022 19:39
+18
Шендерович: появились милые молодые люди в маечках Нам не стыдно. С гордостью.
Им невдомёк, что надпись Нам не стыдно равна надписи Я скотина.
Т.к. не стыдно может быть только скотине.
Человек и отличается тем, что ему стыдно.
Душа обнаруживает себя в тот момент, когда она болит
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26.04.2022 19:40
+15
На маньку захарову тоже собирадись покушаться...

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26.04.2022 20:00
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обнародовано видео покушения на соловьева..... ))
https://twitter.com/glz11ZB4lJiKmOO/status/1518815039200890880?s=20
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26.04.2022 19:39 Ответить
Усього гівна планети Земля буде недостатньо для цього *************** рупора. Якщо відео не фейк, то браво і дуже символічно.
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26.04.2022 19:55 Ответить
На маньку захарову тоже собирадись покушаться...

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26.04.2022 20:00 Ответить
Хто випустив кацапів з Криму?
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26.04.2022 19:39 Ответить
питання риторичне, ви й самі знаєте!
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26.04.2022 19:42 Ответить
А якби "слуги" менше піарилися та створили тероборону і видали зброю? Просто хтось вирішив здати Херсон та інші південні міста і навіть Одесу, але там вмішався генерал Марченко і зруйнував "договорняки". Варіантів дуже мало бо вся влада в руках однієї людини.
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26.04.2022 19:42 Ответить
Риторичне питання... Отих винних би зараз у Херсон, а ще краще - в Маріуполь!!!
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26.04.2022 20:13 Ответить
Шендерович: появились милые молодые люди в маечках Нам не стыдно. С гордостью.
Им невдомёк, что надпись Нам не стыдно равна надписи Я скотина.
Т.к. не стыдно может быть только скотине.
Человек и отличается тем, что ему стыдно.
Душа обнаруживает себя в тот момент, когда она болит
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26.04.2022 19:40 Ответить
Там должно быть вооружённое подполье и оно там есть ,в нужное время ударят по кацапам с тылу !
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26.04.2022 19:40 Ответить
Може все ж таки вже пора в'їбати по Кримському мосту?

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

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26.04.2022 19:43 Ответить
Чим? Асфальт далеко не літає. Якщо не вірите, запитайте у Володі. А краще запитайте у 73%, вони знали що робили у 2019 році.
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26.04.2022 20:15 Ответить
Лучше диверсии делать против русских! в танки им сахар засыпать или лучше коктейлями молотова жечь, в хавку русским мышьяка подсыпать и давать! Все делать, на что хватит фантазии, чтобы уничтожать орков! Но делать все аккуратно и беречь жизнь и не оставлять следов!
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26.04.2022 19:45 Ответить
Бережи вас Бог, Українці!
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26.04.2022 19:46 Ответить
 
 