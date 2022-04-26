Несмотря на преследование активистов, в Херсоне продолжаются акции против российских оккупантов. ФОТО
Участников и активистов, которые раньше организовывали проукраинские акции и митинги, оккупанты пытаются вычислить и задержать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Информационное сопротивление.
Тем не менее, люди предпринимали и дальше предпринимают попытки выйти на акции протеста, однако, их тут же окружают российские оккупанты и под угрозами физической расправы выпроваживают с центральных улиц города.
В районе Херсонского университета удалось провести несколько акций под лозунгами "Никаких референдумов! Херсон — это Украина". При этом, российские оккупанты сегодня, 26 апреля, целый день плотно передвигались по городу с целью пресечения любых скоплений людей.
Они не хотели, чтобы проукраинские акции по городу испортили им картинку, которую рисует российская пропаганда перед проведением псевдореферендума.
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Им невдомёк, что надпись Нам не стыдно равна надписи Я скотина.
Т.к. не стыдно может быть только скотине.
Человек и отличается тем, что ему стыдно.
Душа обнаруживает себя в тот момент, когда она болит
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